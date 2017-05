Vieille ville de Montreux :

Le Musée de Montreux a la très belle architecture vous montre de bien beaux exemples d'espaces bien agencés.

La Maison Visinand propose incontournable pour ce qui est de la belle architecture est un haut lieu d'expositions diverses.

Le Théâtre Montreux-Riviera que l'on abrège TMR propose dans l’intimité de ses 120 places, un joyeux répertoire tout au long de l’année.

Mettons encore en valeur le temple St-Vincent d'où la vue est encore plus belle. En effet vous pourrez voir le Château de Chillon, le vignoble de Lavaux et une très grosse partie du Lac Léman.

Maison Visinand :

Les statues ?

Sissi - Élisabeth de Wittelsbach a été impératrice d'Autriche. Sissi est un nom qui a aussi été propagé par le cinéma. Ses nombreux séjours dans les palaces de Montreux, Territet, Caux ont fait que la ville lui a consacré une belle statue inaugurée le jeudi 22 mai 1902 au Parc des Roses à Territet. Freddie Mercury - Le Leader du groupe Queen, mort en 1991 a lui aussi sa statue au bas de la Place du Marché. Son inauguration a eu lieu le 25 novembre 1996. Précisons que c'est le groupe Queen et la famille du chanteur qui ont offert la statue aux habitants de Montreux.

Montreux est une ville où les travaux d'architecture extérieure ou d'architecture d'intérieur sont à un très haut niveau. Accrochée littéralement à la falaise, devant l'entrée d'une belle forêt, la Vieille Ville de Montreux semble perdue sur les nuages quand il y a du brouillard. Sachez cependant que il ne faut pas plus de 5 à 10minutes de marche pour passer des bord du Lac Léman à la vieille ville. La vue est vraiment splendide ! Vous serez surpris et surprises à chaque ruelles car il y a toujours quelque chose à découvrir dans la vielle ville :Cette très belle maison située dans la Vieille Ville est un centre culturel régional. Le visiteur et la visiteuse peut y trouver très fréquemment des expositions. Il faut aussi savoir que la Maison Visinand a en ses murs le théâtre Montreux Riviera. Précisons encore que avec le Marché couvert, c'est l'un des bâtiments communaux qui possède les éclairages parmi les plus travaillés. En terme d'architecture il faut savoir que la maison Visinand se présente comme un bâtiment très typique de la région à la fin du XVIIIe siècle. La maison a des proportions très volumineuses de plus couverte par un large toit à demi-croupes. Des rangées de fenêtres en arc surbaissé, donnent encore plus d'allures aux façades.. L'entrée principale se fait par un perron surélevé sous lequel se trouve l'entrée du caveau où loge depuis 1964 le Théâtre Montreux-Riviera.Elles restent un élément incontournables dans la vie d'une ville et Montreux en possède de très belles. Citons en deux très célèbres qui méritent une photo avec vous à côté