Ce fruit « gras » réduirait... la graisse abdominale !



L’emplacement de la graisse impacte notre état de santé, en particulier quand elle s’accumule sur l’abdomen.



Plus précisément, la graisse dite« viscérale », située en profondeur, peut être à l’origine de diabète et de maladies chroniques.



Contre ce phénomène, un fruit « gras » pourrait justement réduire l’accumulation de cette graisse corporelle : il s’agit de l’avocat!



Des chercheurs américains ont réalisé un essai en double-aveugle sur 105 participants en surpoids divisés en deux groupes. Le premier a consommé un avocat frais par jour ;

le deuxième groupe témoin, lui, n’a pas consommé d’avocat (l’apport énergétique global des deux groupes étant identique). Après douze semaines, les scientifiques ont remarqué une diminution de la graisse abdominale viscérale, une « meilleure » répartition de la graisse dans le corps (à distance des organes vitaux, facteur clé dans les maladies chroniques), pour le groupe consommant l’avocat.



À noter que ces améliorations n’ont concerné que les femmes. Chez les hommes, il n’y a pas eu de changement notable de la répartition adipeuse. L’étude vient conforter le statut « d’aliment santé » de l’avocat : non seulement il rassasie plus rapidement, mais surtout, il reste une source de fibres non négligeable.





Sources :



Naiman A Khan, et al., « Avocado Consumption, Abdominal Adiposity, and Oral Glucose Tolerance Among Persons with Overweight and Obesity. », The Journal of Nutrition, Septembre 2021 https://doi.org/10.1093/jn/nxab187