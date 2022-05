Covid : 80% de vaccinés = 80% de décès ?



Vendredi dernier, la base de données officielle du ministère de la santé (la DREES) a mis à jour ses chiffres pour le mois d’avril dernier (1).



Résultats toutes tranches d’âges confondues les décès concernent :



Les personnes vaccinées à 80 %,

Les personnes ayant reçu 3 doses à 60 %



Que ce soit pour les tests PCR, les hospitalisations, les entrées en soin critique ou encore les décès, les triplement vaccinés sont aujourd’hui majoritaires dans toutes ces catégories.



Ces chiffres me choquent.



Car si l’on se rend sur le site Coved Tracker pour connaître l’état de la vaccination des Français on se rend compte que (2 ):



80.6% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin ;

79.3% ont reçu toutes les doses requises ;

et 54.0% ont reçu une dose de rappel supplémentaire.

Autrement dit, (en proportion), le taux de décès dans les hôpitaux est représentatif de l’état de vaccination de la population française.



Un comble pour un vaccin censé nous protéger des formes graves de la maladie.



Et cela alors que les plus de 60 ans sont aujourd’hui éligibles (entendez “encouragés”) à une nouvelle deuxième dose de rappel (la quatrième…) depuis le 7 avril dernier (3-4).



Et cela alors que les soignants exclus de leur profession pour avoir refusé de se faire vacciner ne sont toujours pas réintégrés.





P.S. : Même mes proches qui ont fait la 3ème dose ne veulent pas faire le rappel. Avez-vous, vous aussi, remarqué que de plus en plus de personnes ne font plus confiance aux vaccins ?





Sources : Thibaut Masco de Santé Non Censurée



1 https://data.drees.solidarites-sante.gouv.fr/explore/dataset/covid-19-resultats-par-age-issus-des-appariements-entre-si-vic-si-dep-et-vac-si/information/?refine.age=%5B80;%2B%5D



2 https://covidtracker.fr/vaccintracker/



3 https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15609



4 https://www.ladepeche.fr/2022/05/08/vaccins-contre-le-covid-19-en-france-une-personne-de-moins-de-60-ans-peut-elle-recevoir-une-2e-dose-de-rappel-10282594.php