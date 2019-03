​Gilets jaunes à Paris: de la manif à l’insurrection et à l’attentat

Ces chiffres communiqués par le Ministère de l’Intérieur sont susceptibles d’être contestés, selon l’usage. Des appels à la violence et commentaires politiques en cours de semaine faisaient déjà redouter ces dérives.



On parle de baroud d’honneur pour marquer la fin des consultations du grand débat. Des spécialistes annoncent qu’une partie des ultra-violents viennent de plusieurs pays européens et ne sont pas français. Les Gilets jaunes de mars n’ont plus grand-chose à voir avec ceux de novembre: dans les ronds-points, ça rigolait, ça partageait les bières et les sandwiches, ça faisait «du lien», comme ils disaient. Ceux qui défilent aujourd’hui à Paris avancent en silence, à petits pas, comme désœuvrés, dans l’attente. Cette remarque revient sur la plupart des chaînes d’infos en continu. On parle, on parle.