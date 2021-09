​La SPIRULINE efficace contre le cholestérol et les triglycérides

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Naturopathie et Medecine Naturelle ​La SPIRULINE efficace contre le cholestérol et les triglycérides

Des vertus que peu lui connaissaient



La spiruline appartient à la famille des « super aliments ». L’Organisation mondiale de la santé (OMS) la considère d’ailleurs comme le meilleur aliment pour l’humanité au XXIe siècle. Mais elle la classe aussi comme aliment le plus complet de tous, en raison de sa composition et de sa richesse nutritionnelle exceptionnelle.



Cette cyanobactérie possède une composition nutritionnelle unique, composée de nombreux éléments essentiels à l’organisme. Elle est une source de protéines végétale assez complète, puisqu’elle contient entre 60 et 70 % de protéines et plusieurs acides aminés essentiels. Et ces protéines sont hautement digestibles par l’organisme humain.



La spiruline renferme aussi de multiples vitamines, parmi lesquelles se trouvent les vitamines A, E, D, K, B1, B2, B3, B6, B8, B9 et B12. Riche en fer, en minéraux et en oligo-éléments essentiels, elle offre des apports nutritionnels à la fois complets et diversifiés. Pour compléter le tout, elle propose des acides gras essentiels, de la chlorophylle, de la phycocyanine et bien d’autres composés antioxydants.



Populaire dans les magasins diététiques, la spiruline est pourtant rarement utilisée à bon escient.

Détoxification, source de protéines et de vitamine B12, autant de vertus qui ne sont pas les siennes !

En revanche, ses effets bénéfiques sur la fonction immunitaire ou la fatigue sont bien avérés. Aujourd’hui une équipe de chercheurs roumains vient de valider ses effets bénéfiques sur le plan cardiovasculaire.



La supplémentation diminue les niveaux de cholestérol et, plus important encore, ceux de triglycérides, un important facteur de risque cardiovasculaire. Les résultats seraient perceptibles même avec de petites quantités de spiruline.



La spiruline croît de manière naturelle à travers le monde entier. Elle se trouve à l’état sauvage dans plusieurs régions telles que l’Afrique, l’Asie, l’Inde et le Mexique. Cependant, les États-Unis, certains pays d’Europe ainsi que la France la cultivent de manière artificielle depuis un certain nombre d’années. Elle évolue alors dans des fermes, au sein de bassins dédiés. On la trouve donc encore à l’état sauvage, bien que de nombreuses fermes artificielles se créent en permanence.



Ce super-aliment fait partie des compléments alimentaires les plus efficaces qui soient. Ses effets positifs sur la santé sont très palpables et profitent à des millions de personnes. Sa richesse nutritionnelle, et en particulier sa teneur en protéines, en fait une véritable arme pour combattre la malnutrition dans plusieurs pays d’Afrique. Cet aliment peut réellement lutter contre la malnutrition dans les pays où la faim fait encore de nombreuses victimes chaque année. Son potentiel est énorme.



Voici les différentes formes sous lesquelles on peut trouver la spiruline :



Spiruline en poudre : la spiruline en poudre s’intègre idéalement à vos boissons et autres préparations, mais elle nécessite un dosage précis et une adaptation de l’alimentation quotidienne. Cette forme permet de découvrir les saveurs de la spiruline et de l’associer à de nombreux autres aliments.



Spiruline en gélules : la gélule s’utilise en interne exclusivement, mais elle permet d’éviter le goût et l’odeur de l’aliment. Sa gélule peut être d’origine végétale ou animale, et emprisonne de la poudre de spiruline.



Spiruline en comprimés : la spiruline en comprimés offre les mêmes possibilités d’usage que la spiruline en poudre, mais elle est plus facile à doser et à prendre chaque jour. Elle permet aussi d’éviter le goût du produit aux personnes qui ne l’apprécient pas.



Spiruline en paillettes : forme la plus pure, elle a subi très peu de transformations, mais elle est moins pratique à utiliser que les autres formes. Elle se mélange difficilement aux autres produits.





Utilisation et bienfaits de la spiruline



Équilibre nutritionnel et perte de poids

La spiruline offre un véritable avantage à ceux qui ne consomment pas de viande, mais également pour ceux qui manquent de minéraux essentiels dans leur alimentation. Sa richesse en protéines permet à l’organisme de ressentir plus vite la satiété. De cette façon, elle aide à diminuer les quantités de nourriture dans l’assiette et à supprimer le grignotage entre les repas. Un avantage certain pour celles et ceux qui cherchent à perdre quelques kilos et à bénéficier d’une bonne ration quotidienne de vitamines. Cette cyanobactérie favorise également la détoxification de l’organisme. De nombreux diététiciens recommandent la spiruline pour mincir en raison de sa capacité à agir comme un coupe-faim efficace, notamment grâce à sa richesse en protéines.



Supplémentation sportive

Les minéraux comme le fer, le zinc et le magnésium sont indispensables pour le maintien des performances sportives chez les athlètes de haut niveau. Ces éléments sont connus pour favoriser la récupération après les séances de sport intensives. Comme la production de globule rouge est stimulée par la phycocyanine et la chlorophylle, l’oxygénation des muscles est optimisée. Cela aide l’individu à améliorer sa puissance et son endurance. L’alchimie entre les éléments qui composent la spiruline permet aux athlètes d’optimiser leur récupération afin de poursuivre et d’améliorer leurs performances.



Renforcer le système immunitaire et purifier l’organisme

Notre système immunitaire et endocrinien a besoin d’un grand panel de vitamines pour fonctionner correctement. Les vitamines contenues dans la spiruline peuvent permettre de pallier une alimentation carencée, voire déséquilibrée. Bien que celle-ci ne soit bien sûr pour autant jamais préconisée. Ce sont ces vitamines qui permettent d’alléguer sur la capacité de la spiruline à renforcer les défenses naturelles de notre organisme.



Le bêta-carotène contenu dans la cyanobactérie est connu pour être immunostimulant et antioxydant. On sait de lui qu’il agit positivement à la fois sur la santé et l’esthétique des cheveux et de la peau. La spiruline est aussi utile pour détoxifier l’organisme. Sa composition lui permet d’attirer et d’évacuer les toxines de notre organisme. Vous pouvez démarrer votre journée par un verre d’eau tiède citronnée avec quelques comprimés de spiruline, une excellente association au pouvoir fortement alcalinisant.



Éradique les carences alimentaires et le manque de fer

En raison de sa richesse nutritionnelle, la spiruline est l’un des rares aliments à pouvoir se vanter d’être complet et de pouvoir combattre à elle seule la malnutrition et le manque de fer (14). Les protéines, le fer et les vitamines qu’elle contient lui permettent de rééquilibrer son alimentation. Sa consommation favorise l’augmentation de la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ainsi que du taux de globules blancs dans l’organisme. La spiruline œuvre d’ailleurs dans de nombreux pays, et notamment sur le continent africain, afin de combattre la malnutrition.



Un antioxydant naturel efficace

La phycocyanine agit comme un puissant antioxydant. Son action sur le stress oxydatif aide à préserver la santé de la peau. Elle procure une action contre les rides et le vieillissement cellulaire, et protège plus largement l’organisme tout entier. Les antioxydants sont connus pour prévenir de nombreuses maladies. De nombreuses études ont démontré la capacité de la spiruline à inverser l’augmentation liée à l’âge des cytokines pro-inflammatoires et à réduire les marqueurs oxydatifs MDA (Malondialdéhyde plasmatique), ce qui démontre ses qualités à la fois anti-inflammatoires et antioxydantes.



Consommation de spiruline et posologie

Il existe plusieurs formes de spiruline. Quoi qu’il en soit, il est préférable d’opter pour une consommation progressive. La première semaine de cure débute donc avec 1 à 2 grammes de spiruline par jour. Respectez cette dose si vous n’en avez jamais consommé. Ensuite, vous pourrez augmenter le dosage des prises au fur et à mesure. L’objectif est d’atteindre 3 grammes par jour en moyenne sur le reste de la cure.



Certaines personnes dont les besoins sont plus importants peuvent consommer jusqu’à 10 grammes de spiruline par jour ! C’est le cas des sportifs de haut niveau, par exemple. Par ailleurs, vous pouvez consommer de la spiruline afin de couvrir vos besoins de façon continue. Pour cela, il faut la prendre en cure ou bien de façon régulière, voire ininterrompue. N’hésitez pas à solliciter un avis médical pour adapter au mieux vos cures à vos propres besoins nutritionnels.



CONTRE INDICATION



La spiruline est un aliment sécuritaire qui, aux doses recommandées, ne comporte aucune contre-indication. Seules les personnes atteintes de phénylcétonurie doivent éviter de la consommer sans avis médical. Les jeunes enfants, les femmes enceintes et allaitantes… Tout le monde peut la consommer.



Source : Serban MC, Sahebkar A, Dragan S and al. A systematic review and meta-analysis of the impact of Spirulina supplementation on plasma lipid concentrations. Clin Nutr. 2016 Aug;35(4):842-51.



Jean-Michel GRIVEAU











