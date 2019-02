​Référencement internet SEO Paris

Mais qu'est-ce que le référencement internet? Tentons une définition, large pour commencer: Le référencement de votre site web dans l'internet normalement trouve sa place dans Google et les autres outils de recherches dés qu'il est en ligne. Vous n'avez donc à priori rien à faire...Pour autant, votre site web sera positionné en fonction de son poids, de la bande passante dont il dispose et surtout de la pertinence de son contenu autrement dit de son rédactionnel qui doit être informatif et sincère. Votre site web doit aussi offrir un fil RSS ou XML, une newsletter et encore d'autres outils gratuits... C'est là que nous intervenons et notre métier, c'est technicien SEO.L'acronyme «SEO» nous vient de l’anglais Search Engine Optimization, La traduction française en est «Optimisation pour les moteurs de recherche». Ce qui revient à dire que nous allons diagnostiquer votre site et généralement y faire pour vous des améliorations en vous les soumettant préalablement. Il est probable que nous allons revoir aussi votre contenu en rendant conforme chaque page aux exigences de Google en termes de nombres de mots, de caractères et de poids des images. car notre objectif est que votre site réponde à plusieurs requêtes ou mots clés en première page de Google et de plus dans les trois premiers résultats.A savoir: tous les jours, nous refusons des clients pour des raisons d’insuffisance de leur budget ou tout simplement parce que leur site web ne répond pas aux critères fondamentaux de Google.Si donc vous voulez un site web non pour faire de l'argent mais simplement pour inscrire son adresse sur votre carte de visite vous n'avez pas besoin de référencement internet et donc pas besoin d'optimisation.Pour conclure quant à notre politique, vous ne trouverez pas cet article en première page de Google car ce n'est pas notre place mais celle de nos clients (en fait adhérents de notre magazine associatif EditoWeb MagaZine. Vous pouvez consulter également notre rubrique Commerces et Services . Que cela ne vous empêche pas de consulter le petit blog Référencement direct et qui vous indiquera à quel point le référencement Internet est une histoire d'amour entre un éditeur, son site web et son technicien SEO. Cela me rappelle qu'il y a longtemps que je n'y ai rien écrit du fait que notre premier métier est de couvrir l'actualité; je vous le promets: je vais y retourner.