​Un voyant medium pour retour affection vient de Fort-de-France à Angoulême

A présent, nous sommes assis autour d’un café. Atabou met les mains dans les poches de son veston. Il en tire de minuscules coquillages, les pose sur la table et affirme, péremptoire: «A Angoulême, il y a eu beaucoup de guerres mais je peux te dire que les remparts n’empêchent pas l’amour et l’affection de se répandre.»C’est là que la question essentielle me revient: qu’est-ce-que le retour d’affection pour un marabout?La définition que me donne Atabou m’interpelle. Tout d’abord, il étales ses coquillages puis me prend les mains dans les siennes et dit: «Le retour d’affection consiste à faire que les humains, quels que soient leurs liens ou leurs différends, ne se lâchent pas la main. Beaucoup de femmes et d’hommes vivent seuls. Ils créent eux-même les fossés qui les séparent. A Angoulême, à Fort-de-France et ailleurs, mon travail de marabout spécialiste du retour d’affection est de faire que les fossés se comblent, que les mains se rejoignent de nouveau. Pour cela, il faut que les chemins qui se sont séparés se croisent de nouveau et que les cœurs qui pleurent maintenant se réjouissent au plus vite. Dans certains cas, quelqu’un veut se séparer d’une personne qui lui fait du mal.»«Qu’est-tu venu faire à Angoulême?»«Ce qu’un marabout medium voyant doit faire. Là, je dois livrer une bague du Roi de Condor fabriquée spécialement pour une personne.»