3 questions sur l'augmentation mammaire

Les femmes se posent beaucoup de questions sur l'augmentation mammaire et encore plus si elles sont en âge d'avoir des enfants ! Sachez en plus en lisant notre article chères lectrices de Editoweb !



Puis-je avoir une mammite si j'ai des implants mammaires ? Les chirurgiens choisissent souvent la zone du sillon mammaire pour insérer les prothèses lorsque le patient l'a informé de son désir d'être mère dans l'avenir. Certains gynécologues mettent en garde contre une augmentation de l'incidence de cette maladie pendant l'allaitement chez les femmes qui se sont fait implanter des prothèses derrière la glande mammaire et offrent un certain nombre de recommandations pour réduire ce risque accru. Dans un premier temps, il est conseillé à la mère de s'assurer que le bébé prend tout le lait et le termine en le vidant complètement à chaque tétée afin de réduire le risque de formation de mammite. Ils conseillent également que les tétées ne soient pas trop longues et que s'ils remarquent une petite inflammation dans la poitrine ou des symptômes de rétention de lait, ils doivent consulter un médecin dès que possible. La mammite est également très fréquente chez les femmes qui allaitent et qui n'ont pas d'implants mammaires, de sorte que les autres gynécologues ne l'associent pas à une augmentation mammaire. La mammite aiguë augmente le risque de contracture capsulaire, de sorte que les précautions ou pratiques nécessaires doivent être prises pour réduire son apparition possible. Le silicone affectera-t-il mon bébé ? C'est l'une des craintes de nombreuses mères porteuses de prothèses et, avec le matériau actuel des implants, elle est totalement infondée. Il n'y a pas de données démontrant qu'il y a un risque pour le bébé, car le contenu de l'implant n'entre pas en contact avec le lait maternel. Avec les prothèses actuelles en gel de silicone cohésif, il n'y a aucune possibilité de fuite de gel dans la poitrine, de sorte que tout risque potentiel est éliminé. Il y a quelques années, avec des implants en gel qui au contraire pouvaient provoquer une dispersion, cela ne représentait même pas un risque élevé, et même si l'enfant allait jusqu'à ingérer une dose minimale, les effets seraient pratiquement nuls sur sa santé car c'est un matériau digestible pour les enfants (certains médicaments, cosmétiques et même aliments sont faits de silicone parfaitement absorbé). Le chirurgien choisira la technique la plus appropriée pour que la future mère puisse allaiter avec des implants sans aucun problème. Certaines études ont mesuré le taux de silicone élémentaire (composant silicone) dans le lait maternel et l'ont comparé entre les femmes ayant des implants mammaires remplis de gel de silicone et les femmes sans implants mammaires. Ce qui est curieux, c'est que le lait de vache contient plus de silicone élémentaire que le lait humain. Si j'ai des implants mammaires, mon bébé sera-t-il bien nourri ? Va-t-il ingérer assez de lait ? L'existence d'implants mammaires n'est pas un problème pour l'alimentation du bébé, mais comme dans tous les cas d'allaitement, la mère doit surveiller les réactions de son bébé. Les signes d'une bonne alimentation du bébé sont une prise de poids continue, le nombre de couches mouillées chaque jour, au moins cinq ou six fois, et l'expulsion des selles, au moins trois par jour. Si ces signes sont normaux, ils reflètent une nutrition adéquate, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Si la mère observe ou détecte un comportement différent de l'enfant pendant l'allaitement avec des prothèses ou des implants après l'augmentation mammaire, le pédiatre doit être consulté au cas où une supplémentation ou un renforcement de l'alimentation serait nécessaire.



