ASTROLOGIE : ET SI ON PARLAIT UN PEU DU LION !!!

Dans les horoscopes les personnes nées entre le 23 juillet et le 23 aout sont du signe LION. Celle-ci ont des caractères et des personnalités spécifiques que nous allons voir.



Quelle est la signification du lion ? Selon les astrologues



Le Soleil est leur planète, cet astre viril et rayonnant leur offre tout son éclat, impossible de ne pas les remarquer ! Votre apparence est toujours soignée et quand il leur arrive de sortir la crinière en bataille, ils dégagent une indescriptible aura qui attire le regard. Leur personnalité chaleureuse, généreuse est plutôt dominante et autoritaire. Orgueil, exigence et ambition les caractérisent, pourtant ils ne sont pas de ces chefs sans cœur car leur besoin d’amour et de reconnaissance l’emportent sur leur intransigeance. Voyons également son profil psychologique.