Qu'est-ce que l'abdominoplastie ?

Motivations pour une abdominoplastie

Indication thérapeutique

abdomen pendulaire, détendu ou flasque, c'est-à-dire que lorsque le tissu abdominal a tendance à se détendre excessivement, il y a un relâchement du muscle cutané qui ne peut être résolu que par l'intervention.

abdomen ridé

abdomen proéminent et ptosique

abdomen tombant avec excès de graisse

relaxation et excès de peau de l'abdomen

Relaxation de la peau par diastase, c'est-à-dire séparation des muscles droits de l'abdomen.

Examen préopératoire par un spécialiste

Cicatrices de l'abdominoplastie ?

Techniques chirurgicales pour l'abdominoplastie ?

Sites Internet que vous devez découvrir sur l'abdominoplastie :

L'peut souvent être associée à une liposuccion des hanches et de l'abdomen.L'opération d'abdominoplastie consiste à enlever l'excès de peau et à repositionner les muscles de la région abdominale. Si l'on n'enlève que l'excès de peau sans modifier les muscles abdominaux sous-jacents, on parle de mini-abdominoplastie.Les motivations sont de nature psychologique, car un abdomen flasque et pendouillant peut créer de l'embarras, de l'insécurité et des difficultés dans les relations avec les autres. Elle provient souvent d'une perte de poids importante et soudaine, d'une grossesse et d'un accouchement, d'un mode de vie sédentaire.La chirurgie abdominoplastie est indiquée dans les cas suivants :Lors de l'examen spécialisé, le chirurgien plasticien ou le chirurgien esthétique évalue l'état du patient, le degré de dysmorphie, ses besoins et ses attentes, et communique les résultats réalisables et la technique chirurgicale la mieux adaptée, que l'imperfection concerne uniquement une relaxation cutanée ou affecte également la bande musculaire.L'abdominoplastie laisse une seule cicatrice horizontale mince juste au-dessus du pubis qui sera facilement cachée par un slip. Rappelez-vous que plus l'excès de peau à enlever est important, plus l'incision sera longue et par conséquent la cicatrice résiduelle.L'intervention et sa durée varient selon que la seule correction du relâchement cutané est effectuée (mini-addominoplastie) ou que les bandes musculaires sont également repositionnées.