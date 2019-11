Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Le courrier des Lecteurs Abdominoplastie ? Chers lecteur et chères lectrices, nous continuons aujourd'hui nos recherches sur la chirurgie esthétique et nous vous parlons aujourd'hui des opérations du ventre. L'abdominoplastie (ou chirurgie abdominale) est l'une des interventions de chirurgie esthétique les plus populaires chez les hommes. Une chirurgie simple et des résultats durables permettent à chaque homme d'avoir un corps sculpté et ferme comme il l'a toujours voulu.







L'abdominoplastie est une véritable intervention chirurgicale qui nécessite un minimum de 2 à un maximum de 4 heures selon l'importance du défaut à corriger (quantité de graisse et excès de peau à éliminer). L'incision pour faire l'abdominoplastie se fait dans la partie inférieure de l'abdomen et la cicatrice qui en résulte est basse et horizontale et peut donc être facilement cachée par un glissement. L'incision élimine l'excès de graisse et étire la peau vers le bas afin d'éliminer l'excès (lifting abdominal). Une deuxième incision est pratiquée autour du nombril pour le libérer et effectuer son repositionnement. En mini-abdominoplastie, cette incision peut être évitée. Des points résorbables sont ensuite appliqués et la bande élastique contenant les points de suture est appliquée. Les tubes de drainage sont insérés et laissés en place pendant 24 à 48 heures. L'abdominoplastie est réalisée sous anesthésie générale et nécessite 1 à 2 jours d'hospitalisation.



Parcours postopératoire



Après l'opération, un spécialiste drainera les tissus pour permettre une récupération plus rapide et des temps de récupération plus rapides. Il est demandé au patient de respecter un régime de repos absolu pendant au moins 2-3 jours après l'opération, après quoi, vous pourrez reprendre progressivement les activités de la vie quotidienne. Cependant, une reprise complète des activités quotidiennes ne peut commencer que 20 jours après l'opération.



Nous citons un site internet de grande qualité d'après nous : L'interventionL'abdominoplastie est une véritable intervention chirurgicale qui nécessite un minimum de 2 à un maximum de 4 heures selon l'importance du défaut à corriger (quantité de graisse et excès de peau à éliminer). L'incision pour faire l'abdominoplastie se fait dans la partie inférieure de l'abdomen et la cicatrice qui en résulte est basse et horizontale et peut donc être facilement cachée par un glissement. L'incision élimine l'excès de graisse et étire la peau vers le bas afin d'éliminer l'excès (lifting abdominal). Une deuxième incision est pratiquée autour du nombril pour le libérer et effectuer son repositionnement. En mini-abdominoplastie, cette incision peut être évitée. Des points résorbables sont ensuite appliqués et la bande élastique contenant les points de suture est appliquée. Les tubes de drainage sont insérés et laissés en place pendant 24 à 48 heures. L'abdominoplastie est réalisée sous anesthésie générale et nécessite 1 à 2 jours d'hospitalisation.Parcours postopératoireAprès l'opération, un spécialiste drainera les tissus pour permettre une récupération plus rapide et des temps de récupération plus rapides. Il est demandé au patient de respecter un régime de repos absolu pendant au moins 2-3 jours après l'opération, après quoi, vous pourrez reprendre progressivement les activités de la vie quotidienne. Cependant, une reprise complète des activités quotidiennes ne peut commencer que 20 jours après l'opération.Nous citons un site internet de grande qualité d'après nous : https://www.riccardomarsili.fr/chirurgie-esthetique/chirurgie-du-corps/abdominoplastie



Josie Bonet















Flashback : < > Aumento del seno Fillers Acide Hyaluronique Paris