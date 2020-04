Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Achat CBD en ligne En ces périodes difficiles certains produits sont très demandés sur Internet. Le CBD ou Cannabis légal en fait partie. Sachez en plus en lisant notre article







Cannabis léger et santé : questions et réponses



Que le cannabis léger soit au centre du débat politique et jurisprudentiel n'est certainement pas nouveau, mais ce qui est le plus frappant, ce sont les effets et les conséquences que l'utilisation du cannabis léger peut avoir sur la santé du corps humain.



Il existe de nombreuses FAQ (Foire aux questions) que se posent les acheteurs potentiels de cannabis léger.



C'est pourquoi il est essentiel de suivre un guide qui rassemble toutes les réponses les plus intéressantes aux questions les plus fréquemment posées sur le cannabis léger.





Qu'est-ce que le cannabis léger ?



Le cannabis léger est un produit des inflorescences femelles du chanvre sativa dans lequel la quantité de l'ingrédient actif delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) est faible ou négligeable.



Les inflorescences sélectionnées contiennent des concentrations minimales de tétrahydrocannabinol (moins de 1 % ).



Par conséquent, le cannabis léger a une très faible teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), la substance active responsable de l'effet narcotique de la marijuana, mais contient le métabolite cannabidiol (CBD), qui a un effet relaxant.



Par conséquent, dans plusieurs pays comme la Suisse, le cannabis léger est considéré comme légal.



De l'extrait on obtient des aliments, des extraits à usage alimentaire, des cosmétiques, du papier, des textiles, etc.

Le cannabis léger et le cannabis à usage médical : quelles sont les différences ?



La différence entre le cannabis léger et le cannabis médical réside dans les concentrations différentes de deux principes de la plante : le THC, la substance psychotrope, et le CBD, le cannabidiol qui a des effets relaxants sur l'organisme humain.



Lorsqu'on parle de cannabis légal, on ne fait pas référence au cannabis médicinal utilisé à des fins médicales, dont les concentrations en THC peuvent se situer entre 7 et 22 %.



En outre, le mode d'achat est également différent : le chanvre léger peut être acheté par tout citoyen adulte, soit dans des magasins physiques, soit sur des sites de commerce électronique spécialisés tels que cbdexpress.t.



Le cannabis médical ne peut être acheté que sur ordonnance et dans les pharmacies.

Quels sont les effets positifs de la CDB sur la santé ?



L'utilisation du cannabis léger légal permet d'apprécier de nombreux avantages.



Le monde de la recherche scientifique s'est consacré à l'étude des différentes propriétés du cannabidiol (CBD) et de ses effets positifs sur divers problèmes physiques et mentaux.



Chaque humain possède un système endocannabinoïde avec des récepteurs qui réagissent aux substances cannabinoïdes produites par notre corps, similaires à celles présentes dans le cannabis.



Cela signifie que l'absorption de CBD, le composé non psychoactif présent dans le cannabis léger, stimule le système immunitaire.



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) elle-même a également exprimé son avis très favorable dans une étude sur le cannabinoïde.



Le cannabis est également utile pour traiter et soulager les symptômes de certaines maladies : épilepsie, anxiété, inflammation de l'intestin, schizophrénie, insomnie, nausées, maladie de Chron, etc.

Le cannabis est-il utile pour traiter les nausées après une chimiothérapie ?



Oui, le cannabis est très utile pour traiter les nausées et vomissements provoqués par la chimiothérapie, bien que leur mécanisme d'action ne soit pas encore entièrement connu dans la littérature.



Plusieurs études ont évalué le rôle possible du dronabinol, un THC synthétique, et du nabilone, un analogue synthétique du THC.





L'utilisation de ces drogues a des effets positifs et bénéfiques sur la sphère émotionnelle et psychologique du patient, qui vit dans un état d'anxiété émotionnelle.



Malheureusement, à ce jour, seuls 20 à 40 % des patients atteints de cancer consomment du cannabis, car les fausses croyances sont encore très répandues.



Il est faux de croire qu'une fois que vous avez pris du cannabis, vous devenez dépendant de sa consommation, ou que vous subissez des altérations de l'état cognitif.



Comme indiqué ci-dessus, les deux ingrédients actifs contenus dans le cannabis, le tétrahydrocannabinol et le cannabidiol, sont présents en petites quantités et ne peuvent pas entraîner la dépendance de l'utilisateur au cannabis.





