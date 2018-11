Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Acide hyaluronique Marseille Sachez en plus sur l'acide hyaluronique, cette molécule dont on entend parler partout et même dans les pubs d'Eva Longoria.







Mais les produits de comblement à l'acide hyaluronique sont avant tout le meilleur moyen d'augmenter le volume des lèvres. Il s'agit d'un traitement rapide et indolore qui garantit des résultats harmonieux. Il n'y a pas de risque de gonflement excessif des lèvres, mais l'effet final est celui d'une bouche aux contours bien proportionnés. De plus, l'acide hyaluronique assure un très haut niveau de sécurité pour le patient : c'est une substance biocompatible, naturellement réabsorbée par l'organisme en quelques mois, et qui n'attend pas d'effets secondaires.



En raison de ces mêmes caractéristiques, l'acide hyaluronique ne garantit pas une longue durée de vie : après 6-9 mois, le volume donné par l'agent de remplissage sera perdu et le patient devra donc subir une nouvelle séance. Avant d'effectuer le traitement, le médecin esthétique procède à une analyse de toutes les composantes du visage, des caractéristiques de la peau et des muscles du visage, ainsi qu'à une demande d'image complète des pathologies préexistantes, infections cutanées et allergies. L'opération, réalisée à l'aide d'une aiguille très fine et précédée de l'application d'une crème anesthésique, dure environ 15 minutes et est indolore. Le léger gonflement qui peut apparaître à la fin de la séance est destiné à disparaître en quelques jours.



En savoir plus :

Docteur Jonathan Londner

http://dr-jonathan-londner.fr/acide-hyaluronique

Les combleurs à l'acide hyaluronique sont le moyen le plus rapide et le plus sûr d'éliminer les imperfections de la partie moyenne et inférieure du visage, ainsi que de modifier certains aspects : ils sont un outil très utile, par exemple, pour éliminer les rides autour de la bouche, pour résoudre de petites asymétries du visage ou pour corriger certaines irrégularités.Mais les produits de comblement à l'sont avant tout le meilleur moyen d'augmenter le volume des lèvres. Il s'agit d'un traitement rapide et indolore qui garantit des résultats harmonieux. Il n'y a pas de risque de gonflement excessif des lèvres, mais l'effet final est celui d'une bouche aux contours bien proportionnés. De plus, l'acide hyaluronique assure un très haut niveau de sécurité pour le patient : c'est une substance biocompatible, naturellement réabsorbée par l'organisme en quelques mois, et qui n'attend pas d'effets secondaires.En raison de ces mêmes caractéristiques, l'ne garantit pas une longue durée de vie : après 6-9 mois, le volume donné par l'agent de remplissage sera perdu et le patient devra donc subir une nouvelle séance. Avant d'effectuer le traitement, le médecin esthétique procède à une analyse de toutes les composantes du visage, des caractéristiques de la peau et des muscles du visage, ainsi qu'à une demande d'image complète des pathologies préexistantes, infections cutanées et allergies. L'opération, réalisée à l'aide d'une aiguille très fine et précédée de l'application d'une crème anesthésique, dure environ 15 minutes et est indolore. Le léger gonflement qui peut apparaître à la fin de la séance est destiné à disparaître en quelques jours.Docteur Jonathan Londner

Voir la carte

Josie Bonet











Josie Bonet



Flashback : < > Lunettes de soleil ? Lunettes de soleil mode Immobilier Lausanne