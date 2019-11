Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Le courrier des Lecteurs Acide Hyaluronique Paris Depuis les années 1980, on utilise des "fillers" pour traiter les imperfections du visage. Initialement, le collagène était utilisé pour traiter les sillons et les rides du visage et pour renforcer les lèvres, dont la turgescence avait été réduite avec le temps. Cette substance, très fiable, est accompagnée depuis quelques années d'acide hyaluronique. C'est un sucre qui permet de réduire temporairement ou d'éliminer diverses imperfections, comme par exemple : les rides du fumeur provenant de la lèvre supérieure, les sillons sous-communautaires aussi appelés " lignes marionnettes ", les dépressions cutanées qui s'étendent verticalement depuis les coins de la bouche. Les acides hyaluroniques maintenant à la disposition du médecin sont, en plus des acides "biphasiques" formés par des microparticules de différentes tailles, les plus récents acides "monophasiques" ou gels cohésifs.













L'imperfection cutanée, quelle qu'elle soit, peut être corrigée par l'introduction du combleur dermique, par infiltration cutanée, par l'utilisation de petites aiguilles introduites dans la peau. Immédiatement vous pouvez voir un lissage des rides jusqu'à ce qu'elles disparaissent ; quelques sillons sur le visage peuvent être comblés, rendant le visage plus jeune, avec grand succès et satisfaction par les médecins, mais surtout par les patients concernés.



Après de nombreuses années d'utilisation, une enquête a été réalisée sur un échantillon de plusieurs centaines de sujets traités et il a été possible d'observer que les patients qui subissent cette technique sont toujours plus jeunes. Si au départ, les utilisateurs étaient en fait représentés par des sujets d'un groupe d'âge moyen compris entre 50 et 55 ans, avec le début du nouveau millénaire, l'âge moyen a sensiblement diminué. Cette contraction est due en partie au fait que l'utilisation d'acides hyaluroniques de plus en plus valides a également permis de traiter les dépressions et les rides autour de la bouche, permettant ainsi une meilleure définition des lèvres, qui relève d'une sphère d'intérêt non seulement des sujets d'âge intermédiaire, mais aussi des personnes beaucoup plus jeunes.

L'abaissement de l'âge moyen des personnes qui se soumettent à ces techniques douces est également dû à l'augmentation des relations interpersonnelles et donc à la nécessité d'être de plus en plus en forme et présentable, surtout dans les moments importants pour la société.



La possibilité pas comme avec le







Parmi la récente génération d'acides monophasiques, on peut citer le belotero, acide hyaluronique d'origine biosynthétique, qui utilise la technologie CMP, acronyme de "matrice polydensifiée cohésive" ; c'est un gel multiréticulant, homogène et compact dans lequel il existe des zones plus denses et autres à viscosité plus faible. En effet, au début, lorsque la charge est encore impure, elle ressemble à une boule dont les fils sont disposés de façon aléatoire et chaotique, de sorte qu'elle est soumise à une purification et, par un processus de réticulation, à un alignement ordonné de ses chaînes. Ensuite, pour améliorer les performances du produit, le gel se détend et une deuxième réticulation est réalisée pour créer des zones de différentes viscosités. Tout ceci permet une distribution spatiale tridimensionnelle optimale du produit qui, une fois injecté dans le tissu, sera réparti dans les petits espaces (gel moins visqueux) et dans les grands (gel plus épais), ce qui donne une excellente capacité de remplissage. De plus, il est possible de choisir le type d'acide qui convient le mieux aux caractéristiques de l'imperfection cutanée, en évaluant la profondeur des rides, l'épaisseur de la peau et la zone du teint, c'est-à-dire le visage, où la correction doit être effectuée.La possibilité pas comme avec le botox d'avoir différentes concentrations d'acide hyaluronique permet d'effectuer des corrections de haute qualité ; en effet, l'acide hyaluronique avec la technologie CMP peut être facilement utilisé avec la technique "sandwich" : l'acide hyaluronique plus épais (intense) peut être utilisé en profondeur en l'intégrant superficiellement avec un acide hyaluronique moins dense (basique), pour obtenir un aspect naturel et une réduction considérable dans la "mémoire" du rideau. Il est possible dans certains cas et si les caractéristiques de la peau le permettent, de distribuer l'acide hyaluronique haute densité dans le derme de petites dépressions du corps pour réduire les petites zones préalablement traumatisées. La durée de l'implant peut être évaluée sur une période de plusieurs mois, mais la durée plus ou moins longue doit être considérée par rapport à un mode de vie correct, au métabolisme individuel, à la répétition de toute attitude expressive et à la nécessité de subir ou non d'autres traitements médicaux qui peuvent augmenter la durée de l'implant lui-même.

