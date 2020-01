Acido ialuronico ? Domande e risposte ?

Il riempimento con acido ialuronico è destinato principalmente a ridurre le rughe. Il suo ruolo principale è quello di correggere le irregolarità nelle cavità o depressioni della pelle, questo viene fatto con un prodotto chiamato filler.L'acido ialuronico è una molecola naturalmente presente nella nostra pelle ma la cui quantità diminuisce con gli anni. La sua progressiva diminuzione spiega, tra l'altro, la comparsa di linee sottili e rughe.Il prodotto ha una prima azione legata al volume del prodotto iniettato che, per la sua mera presenza sotto la pelle, lo stringe. Inoltre, la natura idratante dei suoi componenti attrae le molecole d'acqua che partecipano anche al ripristino del volume e all'idratazione dei tessuti trattati. Questi prodotti migliorano la qualità della pelle ripristinando i volumi.Gli iniettabili a base di acido ialuronico hanno una durata media di vita variabile, a seconda del paziente e del prodotto, da 8 a 15 mesi.Per riempire una ruga, il prodotto viene iniettato nello spessore della pelle, nel derma medio o profondo a seconda del tipo di prodotto utilizzato, utilizzando un ago o una cannula (un ago con punta rotonda che elimina il rischio di ammaccature).Non ci sono effetti collaterali con l'acido ialuronico. Le conseguenze sono semplici. A volte possono comparire piccole contusioni (piccole contusioni dovute principalmente all'ago) e a volte arrossamenti nei punti di iniezione.CONTATTACI AL NUMERO 0147420584PROGRAMMARE UN INCONTRO ONLINELE TARIFFEAcido ialuronico per curare le rughe e l'armonia del visocorrezione completa del viso con acido ialuronicoUso l'acido ialuronico, che aiuta a riempire le rughe, siano esse sottili o profonde. Aiuta a riempire le rughe sottili, ad esempio sul perimetro della bocca, ma anche le rughe più profonde come le pieghe nasolabiali (rughe che uniscono l'esterno delle narici all'angolo esterno della bocca).L'acido ialuronico può essere usato anche per dare volume agli zigomi quando sono vuoti, per riempire le occhiaie, per rimodellare e dare volume alle labbra e per rimodellare l'ovale del viso. È anche possibile lavorare sulla forma del naso con acido ialuronico. Tutte le parti del viso possono essere trattate con acido ialuronico.FISSARE UN APPUNTAMENTO ONLINELE TARIFFEAcido ialuronico per il corpoLE MANILe lancette sono particolarmente adatte per la correzione con i filler. Il prodotto più adatto è l'acido ialuronico per correggere le cavità interdigitali e levigare le rughe. La correzione è immediata. A seconda delle correzioni da apportare, possono essere offerti diversi tipi di acido ialuronico.I possibili effetti collaterali sono lividi ed edemi che possono essere rapidamente assorbiti (in pochi giorni).BRACCIA E COSCEIl raggrinzimento delle braccia o delle cosce dovuto all'invecchiamento della pelle che appare nel tempo può essere migliorato con iniezioni di acido ialuronico o con la mesoterapia con acido ialuronico profondo.LA FINESTRALe rughe della pancia e le rughe sottili spesso associate ad esse, spesso visibili dopo la perdita di peso, possono essere trattate con acido ialuronico. Le rughe saranno corrette allo stesso modo delle rughe facciali, mediante iniezione nella linea delle rughe. Le rughe saranno trattate mediante topping (applicazione regolare di un po' di acido ialuronico in tutta l'area da trattare).