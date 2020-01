Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Italia Addominoplastica Roma Addominoplastica ROMA ? Cercate uno specialista ? Il Dottor Sergio Delfino e da incontrare !





Già nel 1910, Kelly descriveva le resezioni diamantate di eccesso addominale (escissione a cuneo). Un certo Weinhold avrebbe descritto le T-plastiche nel 1909. Ivo Pitanguy e Callia hanno individuato meglio il problema nella loro pubblicazione del 1967, descrivendo la tecnica moderna con la trasposizione dell'ombelico. Castanares nello stesso numero del 1967 del PRS classificò saggiamente le deformità addominali. Ha anche posto grande enfasi sull'importanza di effettuare interventi rapidi. FM GRAZER nel 1973 ha sottolineato l'evoluzione delle cicatrici verso una maggiore orizzontalità dovuta alla moda del bikini. P. REGNAULT dal Canada ha descritto la cicatrice W nel 1975. Permette una migliore regolazione dei bordi cutanei, soprattutto lateralmente, e allunga meglio i fianchi verso il basso. Negli anni '80, ILLOUZ ha introdotto la liposuzione. L'associazione con la liposuzione rivoluziona la gestione degli eccessi di grasso profondo. All'epoca, come abbiamo visto, non era vergognoso aggiungere una cicatrice verticale a quella orizzontale. C. DUFOURMENTEL aveva pubblicato su questo argomento nel 1959. Il dottor Vilain ha definito questa apparizione "una cicatrice da autopsia". Seguendolo, ho sempre insistito sul fatto che nel servizio si fanno cicatrici verticali solo quando c'è una necessità assoluta.





IL BIKINIZATION DELLE CICATRICI



Negli anni Settanta si è osservato un importante cambiamento nella moda dell'intimo femminile e maschile: i costumi da bagno maschili erano corti e aderenti. Gradualmente, la forma dei costumi da bagno femminili diventava sempre più corta. I costumi da bagno delle donne sono diventati piccoli e stretti, rivelando il basso addome e rasando i peli pubici. Così, per 15 anni abbiamo dovuto orizzontalizzare la cicatrice e imbrogliare: il bordo orizzontale era più corto del bordo superiore più arciforme. Così sono apparse le orecchie laterali, caratteristiche dei plastici addominali realizzati dagli otorinolaringoiatri, secondo la buona parola del nostro maestro Vilain.





IL FERRO DI CAVALLO DI ELBAZ



Negli anni '70, la ricerca di cicatrici quasi impercettibili è stata portata all'estremo da JS Elbaz, inventore dell'evoluzione delle cicatrici addominali peri-pubiche a forma di placca addominale, note come "ferro di cavallo" e descritte nel 1970. I casi che ha presentato sono stati molto convincenti. Tuttavia, pochi colleghi lo hanno seguito in questa direzione. Forse alcune deformità pubiche o genitali hanno bloccato il futuro di questo intelligente concetto!





L'ASCESA DELLE COSIDDETTE MAGLIE BRASILIANE



Inevitabilmente, la moda Copacabana ha preso il sopravvento. Le natiche chiare, le maglie che si alzano alte sul fianco, il concomitante allungamento della coscia, hanno spinto un nuovo disegno di plastica addominale. Bisognava seguire la moda per nascondere cicatrici a volte insopportabili nei primi mesi! La cicatrice dritta e simmetrica ottenuta accoppiando 2 archi ben simmetrici, un progetto sostenuto da Claude Nicoletis, non era più appropriata. Era troppo alta per essere nascosta in una maglia brasiliana alla moda!





TECNICHE ATTUALI



Non ci sono più cicatrici "standard". È necessario sapersi adattare a una grande varietà di anatomia, desideri variegati, entusiasmi a volte irrazionali. Non è importante solo la posizione della cicatrice, ma anche il modo in cui è stata fatta. L'invisibilità desiderata è una sfida permanente, poiché i metodi di sutura sono in costante evoluzione positiva. Al tempo del TRAM e del DIEP, il fatto che le cicatrici siano più alte è perdonato se la pancia diventa piatta e reattiva.





DERMOLIPECTOMIA CIRCOLARE



Con un creativo Raymond Vilain, il posizionamento delle cicatrici è stato attentamente studiato. Di fronte, la scelta è stata per una cicatrice arciforme situata pochi centimetri sopra la piega naturale. Verso la schiena, la cicatrice si trova qualche cm sopra la piega glutea. All'epoca non c'erano soluzioni per le grandi pieghe dei fianchi. Solo oggi, infatti, le soluzioni sono state segnalate da Rami Selinger e Dennis Hurwitz.





PLASTY ADDOMINALE SUB-MAMMARIA



Spesso questa soluzione, che dovrebbe correggere sia l'eccesso di pelle sull'addome che sollevare i seni per mezzo di plasty sub-mammario, riappare. Ha avuto la sua ora di gloria a Boucicaut. Ma invariabilmente, la cicatrice è venuta giù, dando seni impiantati troppo bassi e una cicatrice medio-foide poco attraente. L'abbiamo quindi abbandonata, ma ogni 10 anni riemerge e si rinnova nelle sue indicazioni oniriche!





PLASTY ADDOMINALE TRASVERSALE PERI-UMBILICALE



Vedendo che in un paziente ancora giovane la pelle sopra il pube era molto bella e che le smagliature erano predominanti nell'area peri-umbiliare, i chirurghi estetici plastici dell'Ecole de Paris, tra cui Daniel Morel Fatio, ci hanno fatto fare questa resezione intelligente che potrebbe assomigliare a un'epatectomia. Il paziente era molto felice. Tuttavia, la cicatrice rossa che sbarra l'addome al centro non sembrava adeguata a lungo termine. Inoltre, la resezione che questo insolito approccio permette di causare orecchie laterali che non sono facili da risolvere. Personalmente non consiglio questo disegno, tranne in alcuni rari casi, e con una paziente che accetta di nascondere la sua cicatrice in un tatuaggio di redenzione o in un costume da bagno monopezzo, più semplicemente.





IL MINI ASCENSORE ADDOMINALE



Questa è un'operazione apparentemente grandiosa! Ma raramente è possibile, perché la cicatrice, un po' più lunga di un taglio cesareo, continua a lasciare un eccesso e la pancia raggrinzita in posizione seduta. Soddisfatti in posizione eretta, i pazienti rigurgitano in posizione seduta. Infatti, il loro intero problema addominale non è risolto! È quindi necessario selezionare le indicazioni per questa miniplastica. Aggiungiamo che la correzione della diastasi giusta è possibile mediante mini plasty addominale. Rimane possibile con un breve approccio peri-umbilico.





IL BLOCCO ROTONDO PERI-UMBILICO



Dopo il round block di Louis Benelli, alcuni colleghi fantasiosi hanno voluto applicare lo stesso principio all'ombelico. Con l'aiuto di diverse borse di studio peri-umbilicali sepolte, hanno cercato di rimuovere il maggior numero possibile di tegumenti e di stringere i tessuti accartocciati intorno all'ombelico. I risultati osservati sono stati piuttosto deludenti. Infatti, l'ombelico si è trasformato in ninfea, si è ri-espanso, dando un aspetto da incubo al paziente arrabbiato che ha dovuto essere sostituito da una normale plastina addominale, il che non è stato facile!

LA PLASTESIA ADDOMINALE SENZA TRASPOSIZIONE DELL'OMBELICO



Questa operazione ha lo scopo di superare gli svantaggi del mini sollevamento addominale. Si tratta di rimuovere più pelle e non di trasporre l'ombelico. E' possibile sezionarlo a filo della fascia per reinserirlo più in basso, mantenendo un buon adattamento tegumentario. Molti autori amano questa tecnica intelligente di cui non ho esperienza, preferendo per ragioni sentimentali e probabilmente esageratamente tradizionaliste la conservazione dell'impianto naturale dell'ombelico, questo fiore di carne trasmesso maternamente!





CONCLUSIONE



Le tracce di plastica addominale non hanno smesso di evolversi con gli imperativi della società! Dal basso verso l'alto, dalla curva al dritto e poi di nuovo curvo, associato a gesti muscolari o ombelicali, questo fantastico intervento estetico e ricostruttivo che la chirurgia plastica addominale è diventata non smetterà mai di evolversi e di sorprenderci!



