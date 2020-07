Commerces et services Agence Web Genève Découzvrez le travail d'une agence Web en lisant notre article dédié.







Analyste web Aujourd'hui, pour être la meilleure agence web, il faut nécessairement être une agence de marketing web : on ne fait plus rien du web. En fait, une agence web peut se spécialiser dans la conception ou la rédaction de sites web, avoir des figures professionnelles expertes en graphisme ou en conception de sites web, mais il n'est pas dit qu'elle ait des figures professionnelles expertes en marketing web, qui sont celles dont on a le plus besoin et qui sont les plus recherchées.



Le marketing traditionnel est présent sur le web depuis plusieurs années : vous ne pouvez pas vous passer d'un canal aussi puissant, qui permet une approche beaucoup plus empathique que le marketing traditionnel.



À votre avis, quelle chance aurions-nous eu de connaître l'entreprise funéraire Taffo, située à L'Aquila, sans leur brillante stratégie de marketing web ?



L'entreprise a doublé son chiffre d'affaires en trois ans sur Facebook.



Ainsi, aujourd'hui, pour être la meilleure agence web et surpasser la concurrence, une agence web doit aussi être experte en marketing.

Mais quels sont les principaux rôles du marketing sur le web ?



Nous sommes maintenant habitués à certaines figures professionnelles sur le web : nous savons tous plus ou moins ce que fait un copywriter, ou un web designer, mais connaissez-vous les chiffres de la liste ci-dessous ?



Concepteur de l'interface utilisateur



Développeur en amont



Développeur back-end



Développeur mobile / App



Spécialiste SEO (expert en positionnement dans les moteurs de recherche)



Spécialiste SEM (Expert en publicité en ligne certifié Adwords)



SMM (gestionnaire des médias sociaux)

Analyste Web / Spécialiste Google Analytics



Dans un moment, nous les verrons en détail, car ce sont les figures professionnelles qui travaillent dans le marketing web et qui ne peuvent pas manquer dans une agence numérique forte et compétitive.

Concepteur de l'interface utilisateur



Un concepteur d'interface utilisateur (IU) est l'expert en conception de sites web visuels et interactifs. Il s'occupe de l'étude des couleurs mais aussi de l'architecture des sites web, ainsi que de l'efficacité des messages qu'ils sont censés transmettre. Son objectif est de concevoir un site facilement navigable, intuitif et cohérent. En pratique, il doit traduire la stratégie de marketing en graphiques.

Développeur d'avant-garde



Ce chiffre rejoint généralement le précédent et, dans certains cas, les deux professions sont fusionnées en une seule et même personne. Le développeur frontal est un véritable développeur de site web car il s'occupe de la partie visible par les utilisateurs et crée littéralement les pages web. Il utilise généralement trois langages de programmation : HTML pour créer les structures des différents contenus, CSS pour définir le style des pages (couleurs, polices, images de fond, etc...) et JavaScript au cas où il aurait besoin de créer des contenus dynamiques et interactifs. Aujourd'hui, les compétences d'un bon développeur frontal comprennent certains outils/cadres essentiels que tout bon développeur devrait connaître : jQuery, AngularJS, Bootstrap. Le monde du front end est en constante évolution et les outils sont nombreux (voici une liste très actualisée des cadres du front end).

Développeur back-end



Le développeur back-end est celui qui s'occupe du fonctionnement d'un site web, et ses interventions ne concernent pas l'interface graphique. Un travail en coulisses, si vous voulez. Il s'occupe généralement de l'hébergement, des serveurs, des sauvegardes et d'autres aspects techniques. Le code utilisé par le développeur final comprend généralement quatre langages : PHP, .NET, Python et Ruby. De plus, un bon développeur doit avoir une bonne connaissance des principales bases de données utilisées dans l'environnement web, telles que mysql, mongodb, windows sql server, mariadb.

Développeur mobile / application



C'est certainement l'un des chiffres les plus recherchés sur le marché des TIC, car de plus en plus d'utilisateurs utilisent des smartphones, et les applications sont ce que nous préférons généralement utiliser pour approcher les produits et/ou services. En Italie, nous utilisons environ 30 millions de smartphones et, chaque jour, des centaines d'applications sont lancées sur le marché. Il s'agit certainement d'un marché en plein essor, et de nombreuses entreprises ont besoin d'étudier et de créer des applications adaptées à leur public. Les développeurs mobiles peuvent développer dans les principaux SDK natifs (Android Studio et Swift pour Apple) ou faire face au développement par le biais de cadres de développement multiplateforme, tels que ionic ou appcelerator.

Spécialiste SEO



Le SEO (seach engine optimization) concerne une série de techniques et de stratégies visant à indexer les sites sur les moteurs de recherche afin d'améliorer le volume du trafic entrant de manière naturelle. C'est précisément ce que fait le spécialiste du référencement. C'est un métier très complexe, car il nécessite non seulement la connaissance des "règles" pour écrire un contenu adapté au web, mais aussi un travail minutieux de saisie de méta données spécifiques pour aider les moteurs de recherche à mieux lire le site.

Spécialiste SEO



Spécialiste SEM



Contrairement au SEO, qui traite de la recherche naturelle de trafic, le SEM (Search Engine Marketing) est un "achat de trafic" si vous me passez le terme. Le marketing pur, qui fait référence à la visibilité payante dans les moteurs de recherche grâce au Pay Per Click. Connaissez-vous les annonces que Google présente en tête des résultats ? Eh bien, c'est ça le SEM, et l'expert en SEM est celui qui peut gérer une campagne AdWords.

Responsable des médias sociaux



Le Social Media Manager est le professionnel qui s'occupe des projets sur les réseaux sociaux. Il est de sa compétence de définir la bonne stratégie de médias sociaux pour comprendre sur quels canaux il est préférable pour le client de se déplacer en fonction des objectifs et de la cible à laquelle il s'adresse. En fait, son travail ne vise pas nécessairement à générer des profits, mais plutôt à atteindre des objectifs qui changent selon le client. Il peut gérer des campagnes payantes et analyser l'Analytique des principaux canaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+).

Analyste web



L'analyste web est une figure aussi complexe qu'indispensable : en effet, c'est lui qui est chargé d'améliorer les performances des canaux web des entreprises par l'analyse des données relatives au comportement des utilisateurs. Grâce à ses rapports, il sera possible de comprendre les forces et les faiblesses, de manière à augmenter les bénéfices (pas nécessairement économiques mais variables selon les objectifs. Il est évidemment un expert de Google Analytics, mais il pourrait aussi utiliser d'autres outils d'analyse si nécessaire.

Conclusions



De plus en plus d'entreprises prennent conscience que si elles veulent bien communiquer, elles ne peuvent pas se passer du web. Mais ils savent aussi combien il est important de combiner une bonne stratégie de marketing avec un site web, qui sinon reste un gaspillage d'argent inutile.

