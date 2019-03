Alarme simple à installer

iSmartAlarm Premium est un choix que nous recommandons à ceux qui recherchent une alarme résidentielle sans fil très facile à utiliser et abordable.Le système est entièrement Plug&Play et ne nécessite aucune connaissance particulière pour son installation. Toutes les fonctions sont contrôlées par l'application iSmartAlarm mais il est possible de personnaliser une télécommande avec un code d'identification et de permettre à un membre de la famille (qui ne possède pas d'appareil mobile) de gérer le système.L'unité de contrôle a un aspect très simple et de petite taille, passant inaperçue et sans attirer l'attention ; elle communique avec tous les capteurs de détection de mouvement, l'ouverture des portes et fenêtres et avec une caméra capable d'enregistrer des images en haute résolution.L'application peut fournir des informations sur qui est à la maison, qui part ou revient, et si tous les capteurs fonctionnent correctement. En cas d'intrusion, chaque membre de la famille connecté au système est averti par un appel téléphonique et des notifications par SMS, push et e-mail.À notre avis, iSmartAlarm Premium est une alarme antivol avec toutes les fonctionnalités et une utilisation très intuitive. Un système d'alarme particulièrement adapté aux grandes maisons et aux familles nombreuses, et qui est bien classé dans notre classement.Pour des installations plus complexes et stratégiques de vos systèmes d'alarmes : https://www.rmsecurite.ch/