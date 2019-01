Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Alarme Les systèmes d'alarmes de 2019 ont fait encore des progrès ! Sachez en plus en lisant l'article de Romain Maidach spécialiste en sécurité et alarmes sur le canton de Vaud en Suisse.







Sans entrer dans les détails, rappelez-vous qu'un système d'alarme se compose généralement de 4 composantes : Les dispositifs de commande (touches, télécommande, clavier, etc.) utilisés pour activer (ou désactiver) le système L'unité de contrôle (la partie la plus importante, celle qui traite les différentes enquêtes qui sont enregistrées et transformées en données et qui, si nécessaire, déclenche l'alarme) Les capteurs (ce sont les appareils qui envoient tout ce qu'ils détectent à l'unité de contrôle) Les dispositifs sonores (la sirène d'alarme).

Il existe différents types de systèmes d'alarme, mais, outre des caractéristiques plus ou moins particulières, on peut distinguer trois grandes catégories : Systèmes d'alarme câblés (par câble) Systèmes d'alarme sans fil Systèmes d'alarme mixtes (une partie du système est câblée, une partie fonctionne sur ondes radio).

Les systèmes intégrés sont définis comme ceux dans lesquels il y a une intégration entre un système d'alarme actif et un système d'alarme passif (l'exemple typique est représenté par la serrure électronique blindée reliée au système d'alarme antivol).

Système d'alarme filaire



Un système d'alarme à câble consiste en un réseau de câbles électriques qui relient les différentes parties du système situées à des endroits stratégiques de la maison. Dans certains cas, les câbles peuvent être insérés dans le système électrique existant sans qu'aucun travail d'adaptation particulier ne soit nécessaire ; les travaux d'adaptation ne peuvent pas toujours être évités ; en effet, il faut tenir compte du fait que les composants d'un système d'alarme sont au moins 3 (unité de commande, détecteurs et sirène) et doivent être connectés les uns aux autres dans le bâtiment et que l'ancien système ne dispose pas toujours de l'espace adéquat pour insérer les nouveaux câbles.



Il y a moins de problèmes si vous décidez d'installer un tel système d'alarme lors de la rénovation du bâtiment ou, mieux encore, lorsque nous sommes en phase de construction.



Les systèmes d'alarme câblés sont très sécuritaires parce que les câbles qui contrôlent leur fonctionnement sont encastrés dans les murs et si un attaquant tente de les couper, le système d'alarme se déclenche.



L'un des défauts de ces systèmes est que l'installation peut prendre beaucoup de temps (en fonction des travaux requis) et que les coûts ne sont pas négligeables.







Système d'alarme sans fil ( Wireless )



Aucun câble n'est nécessaire car les composants du système communiquent par l'air. Les différents appareils sont alimentés par des piles à longue durée de vie ; périodiquement leur niveau de charge est indiqué et, lorsqu'il est sur le point de s'épuiser, un avertissement est envoyé à l'installateur qui va les remplacer.



Le fonctionnement sur batterie a l'avantage de ne pas être affecté par de longues pannes électriques liées à l'entretien des systèmes généraux ou aux pannes de votre ligne électrique.



Un autre avantage des systèmes sans fil est qu'ils nécessitent des temps d'installation très courts, ce qui a également un effet positif sur les coûts d'installation.



Il ne faut pas non plus oublier qu'un système sans fil peut facilement être transféré dans une autre maison en cas de déménagement.



Un point faible des installations radio pourrait être le fait que des dysfonctionnements pourraient survenir en raison d'interférences radio, une stratégie largement utilisée pour contourner le système d'alarme. En fait, les meilleures solutions sans fil n'utilisent pas une seule fréquence et disposent généralement de systèmes (brevetés) de cryptage de l'information qui leur permettent de détecter toute tentative de perturbation.



Les systèmes sans fil fonctionnent sur radiofréquence avec des modes de transmission approuvés par l'ETSI et sont donc approuvés par les organismes de santé publique. Il est important de noter que la transmission n'est pas continue (seulement en cas d'alarme ou de vérification des composants à des périodes prédéterminées) et donc l'exposition est minimale (et à très faible puissance).



Romain Maidach

Spécialiste en alarmes sur Suisse

https://www.rmsecurite.ch/alarmes/

