Dois-je démonter les murs pour installer un système ?

Combien de temps faut-il pour installer un système antivol ?

Si le courant disparaissait, que se passerait-il ?

Mais l'alarme sonne toujours pour rien ?

Mais même si la sirène sonne, les voisins ne font rien !

Ai-je besoin d'une ligne téléphonique pour installer une alarme téléphonique automatique ?

Mais le temps que le voleur entre dans la maison, le mal est déjà fait !

J'aimerais protéger le jardin de ma maison, mais je n'ai aucune prédisposition puisque la maison n'est pas neuve. Comment je peux faire ça ?

Quelle est la distance maximale pour recevoir le signal d'un système sans fil ?

De quel entretien a besoin un système d'alarme antivol ?

Avec les systèmes sans fil modernes, aucun travail de maçonnerie n'est nécessaire, ils peuvent être installés rapidement et sans envahir pour la maison.Une installation moyenne nécessite normalement une journée de travail d'une équipe technique spécialisée.Le système ne perd pas sa fonctionnalité grâce aux accumulateurs spéciaux fournis, l'autonomie du système dans ce cas est d'environ 24 heures. Dans tous les cas, les systèmes modernes comprennent un appel téléphonique automatique qui avertit de la panne de courant en cours.Les systèmes modernes ont la possibilité de fausses alarmes très lointaines (la technologie a fait de grands progrès ces dernières années). Même en cas de défaillance grave, ils sonneront dans le temps autorisé par la loi.En montrant déjà de l'extérieur que votre maison est protégée, vous découragez la plupart des gens malveillants. Les statistiques les plus accréditée indiquent que 85% des voleurs au son de la sirène s'échappent, et ceux qui finissent par rester le font pour une courte période.Il n'est pas dit, il existe maintenant sur le marché, à des prix raisonnables, des alertes téléphoniques qui utilisent le réseau GSM (celui des téléphones mobiles) donc il suffit d'avoir une couverture Natel et d'acheter une carte SIM des prépayés.Aujourd'hui, il est possible de protéger à la fois le périmètre du bâtiment (volets ou stores) sinon mieux, directement la zone extérieure de la maison (jardins ou balcons).Tous les petits animaux (chats, oiseaux et rongeurs) sont discriminés par les détecteurs modernes qui sont également capables de résister à des températures extrêmes (-20 + 45 degrés) et au rugissement direct de la pluie ou de la neige.Heureusement, nous pouvons avoir des détecteurs pour l'extérieur "sans fils", vous avez donc la possibilité de protéger la maison de manière optimale sans avoir à procéder à des travaux de maçonnerie ou de conduits, mais seulement le montage mural de ces capteurs qui sont également de petites dimensions.Puisqu'il est possible d'installer des répéteurs de signaux (ils ont besoin d'une alimentation de 220 V), il n'y a pas de limite réelle. Alors qu'un système sans fil efficace peut atteindre une portée de 200 mètres. dans la zone libre et 40 mètres. à l'intérieur (chaque mur crée une suppression de signal).Il est recommandé, tous les ans, de remplacer les accumulateurs du système, de nettoyer les détecteurs de mouvement et de vérifier le bon fonctionnement du système.En savoir plus :Romain MaibachDirecteur Rm sécurité