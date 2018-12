Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Alarmes Sachez en plus encore sur Romain Maidach spécialiste en sécurité et alarmes dans le canton de Vaud en Suisse



RM sécurité Lausanne



SYSTEMES ANTINTRUSION ?



RM Sécurité Lausanne® connaît toute l'évolution des systèmes anti-intrusion et de vidéosurveillance, depuis les premiers tableaux de contrôle électromécaniques d'alarme jusqu'aux tableaux numériques sophistiqués, en passant par la centralisation et le contrôle en "Téléassistance" et la domotique. RM sécurité se vante de compter parmi ses clients beaucoup d'entreprises de renom dans le canton de Vaud dont nous taisons le nom pour des raisons de confidentialité. Notre mission est de poursuivre sur cette voie sans migrer vers des " pensées trop commerciales " ou des dérapages dus aux différentes situations économiques européennes ou mondiales, en maintenant des standards de qualité élevés et en respectant la parole donnée à nos clients. Le mot d'ordre : une solution de sécurité pour tout le monde en Suisse.

Avec la capacité d'offrir des solutions de plus en plus avancées et des produits de la plus haute qualité, et grâce aux techniques de test sophistiquées des meilleurs constructeurs, nous pouvons nous targuer d'être parmi les meilleurs, dira encore Romain Maidach directeur de RM sécurité !



Architectes, urbanistes et décorateurs d'intérieur trouvent en RM sécurité des partenaires idéaux pour la conception, l'installation et la gestion, même sur mesure, de solutions visant à protéger les habitations, les bâtiments et les zones privées, commerciales et industrielles, les sites sensibles ou les grandes surfaces extérieures ou les grands complexes, tout en conservant une idée de design.



En savoir plus : RM Sécurité Lausanne® est une entreprise innovante, 100% engagée dans le secteur de la Sécurité uniquement, avec expertise très forte pouvant répondre aux besoins autant des particuliers que des professionnels comme les hôtels, les restaurants ou encore les PME.RM Sécurité Lausanne® connaît toute l'évolution des systèmes anti-intrusion et de vidéosurveillance, depuis les premiers tableaux de contrôle électromécaniques d'alarme jusqu'aux tableaux numériques sophistiqués, en passant par la centralisation et le contrôle en "Téléassistance" et la domotique. RM sécurité se vante de compter parmi ses clients beaucoup d'entreprises de renom dans le canton de Vaud dont nous taisons le nom pour des raisons de confidentialité.Avec la capacité d'offrir des solutions de plus en plus avancées et des produits de la plus haute qualité, et grâce aux techniques de test sophistiquées des meilleurs constructeurs, nous pouvons nous targuer d'être parmi les meilleurs, dira encore Romain Maidach directeur de RM sécurité !Architectes, urbanistes et décorateurs d'intérieur trouvent en RM sécurité des partenaires idéaux pour la conception, l'installation et la gestion, même sur mesure, de solutions visant à protéger les habitations, les bâtiments et les zones privées, commerciales et industrielles, les sites sensibles ou les grandes surfaces extérieures ou les grands complexes, tout en conservant une idée de design.En savoir plus : https://www.rmsecurite.ch/

Voir la carte

Francesco Andreiuolo















Flashback : < > Le lifting du visage pour 2019 ? Cryolipolyse Marseille Liposuccion Marseille ?