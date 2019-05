Allaitement après augmentation mammaire

L'augmentation mammaire est une chirurgie très courante dans le monde occidental, où les États-Unis sont les pionniers de cette technique qui a commencé dans les années 60. Depuis, les techniques chirurgicales, la qualité et les performances de la prothèse ont considérablement évolué pour devenir une opération très sûre. La chirurgie mammaire est nécessaire pour les femmes qui ont de petits seins asymétriques ou qui ont perdu du volume en raison d'une grossesse ou d'une perte de poids importante.

Elle peut varier en fonction de l'anatomie du sein actuel et du volume de la cage thoracique de la patiente. La façon la plus courante d'introduire la prothèse est une petite incision dans l'aréole du mamelon ou sous le sein. La cicatrice qui en résulte est presque invisible car dans la zone de l'aréole, il y a des changements importants dans les tons et la texture de la peau qui la cachent et sous le sein, elle est cachée par le sein lui-même. Elle influence également le type de prothèse choisi, qui peut être lisse ou rugueuse, ronde ou anatomique. En choisissant un bon chirurgien plasticien avec des années d'expérience, il n'y a aucune raison d'empêcher l'allaitement à l'avenir après une augmentation mammaire, car avec les techniques précédentes vous évitez tout dommage dans le tissu glandulaire et les prothèses sont placées derrière le muscle pectoral. De plus, l'incision ou la cicatrice est pratiquée sous le sein dans la zone du sillon mammaires afin que le mamelon ne soit pas altéré ou modifié à tout moment.Dans les cas où le chirurgien décide d'introduire la prothèse mammaire par l'aréole du mamelon, il doit faire très attention à ne pas endommager les canaux ou la glande mammaire, car, bien que ni les canaux ni les glandes ne soient habituellement affectés, dans certains cas il reste de petites cicatrices à l'intérieur du sein qui peuvent empêcher l'allaitement, mais pas l'empêcher si un canal reste endommagé. Si la patiente montre au chirurgien le désir de devenir mère à l'avenir, le spécialiste doit faire très attention d'éviter d'endommager les glandes mammaires et les canaux par lesquels le lait ou les nerfs passent.Avec les techniques utilisées aujourd'hui pour augmenter la poitrine, le tissu glandulaire n'est pas compromis pour l'allaitement.Si un nerf est endommagé, la future mère peut perdre ou diminuer sa sensibilité au niveau du mamelon, ce qui peut éventuellement affecter le déclin futur du lait maternel. Si les canaux lactifères sont endommagés pendant la chirurgie, la patiente produira moins de lait dans une future maternité, même si elle peut allaiter plus difficilement après l'opération d'augmentation mammaire.Dans de très rares cas, il peut arriver que l'implant n'ait pas endommagé les canaux mais qu'il les comprime légèrement, réduisant le passage du lait ou même les bloquant complètement, ce qui provoque généralement une inflammation dans la poitrine.