Qu'est ce qui fait du mal à vos relations amoureuses ? Manque de sincérité ? Peu importe qu'il s'agisse de petits ou de grands mensonges envers le partenaire ou le manque d'honnêteté envers ses propres désirs, pensées, besoins, sentiments. Dans le premier cas, si les mensonges sont découverts, un trou se forme dans le tissu de confiance qui pourrait s'étendre hors de toute proportion, au point de le déchirer complètement. Dans le second, par contre, il y a un risque de se retrouver dans une relation dont on ne veut pas. Qu'est-ce que vous allez faire ? Regardez à l'intérieur de vous, réfléchissez avant d'agir et demandez-vous si les actions que vous êtes sur le point de poser vous mèneront à mentir à vous-même ou à votre partenaire. Évitez toujours les conflits ? Parfois, vous fermez les yeux sur les attitudes et les comportements du partenaire qui nous ennuient ou nous blessent. Mais si vous n'abordez pas le sujet de peur de vous quereller, vous risquez d'exploser comme une cocotte-minute, causant plus de dégâts. Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Apprenez à discuter calmement et à transformer le conflit en une occasion de croissance en adoptant des stratégies de litige intelligentes. Supposons, au lieu de demander et d'écouter C'est quand on fait semblant d'être dans la tête du partenaire, de savoir exactement comment il se sent, ce qu'il pense, ce qu'il veut et ce dont il a besoin, comment il va se comporter et pourquoi. J'avais peut-être tort. Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Essayez d'écouter le partenaire au-delà de l'image parfois stéréotypée que nous nous sommes faite et préférez une communication directe et sincère. Penser qu'on ne peut pas faire ça tout seul Il y a souvent une tendance à baser sa vie sur son partenaire ; l'un compte sur l'autre et compte sur l'autre. Le résultat est que cela déclenche un lien de dépendance pour que nous ne puissions plus nous voir en tant qu'individus, mais seulement en tant que partie d'un couple, et dans lequel notre croissance individuelle risque de s'arrêter, reposant sur la sécurité que "il y a tant de X". Il ne faut jamais oublier qu'un couple est composé de deux personnes indépendantes. Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Je me demande parfois ce que je ferais s'il n'y avait pas de "Y" et je le fais.





