Anti cambriolage maison

Pour se protéger contre le vol, quelle alarme antivol choisir ?

Nous sentons-nous en sécurité quand nous sommes à la maison et sommes-nous vraiment protégés ?

Et quand nous partons en vérifiant notre maison à distance, sommes-nous vraiment sûrs d'être en sécurité ?

Alarme antivol

Comment choisir la meilleure alarme pour votre maison ?

L'unité centrale est le cerveau du système capable de coordonner et de gérer tous les composants individuels du système et de détecter tout dysfonctionnement ;

Des capteurs ou détecteurs, de différents types, envoient le signal à l'unité centrale pour déclencher ou non l'alarme ;

Les actionneurs, les sirènes et les composeurs téléphoniques qui déclenchent l'alarme ;

Commandes d'activation/désactivation : claviers, télécommandes, touches.

La sécurité domestique est devenue l'une des questions les plus importantes aujourd'hui en raison de l'augmentation continue des vols, en particulier en ville et en été, lorsque les gens partent en vacances en laissant leur maison sans surveillance.La diffusion du système d'alarme résidentiel a maintenant atteint tous les secteurs, du commercial au résidentiel, bien qu'il soit souvent installé après un vol.Aujourd'hui, la technologie aide à contrôler notre maison même à distance. La domotique, c'est-à-dire la science qui étudie la qualité de vie de la maison est maintenant une discipline anti-criminelle et parmi les phobies de masse et les améliorations dans la défense de la maison, la sécurité de la maison devient un atout primordial, une demande en constante augmentation.Lorsqu'il y a des nouvelles d'un vol dans une certaine zone d'une ville ou même dans un pays, cela se reflète directement dans le besoin généralisé de systèmes de sécurité au niveau national et dans ce lieu.Selon les statistiques, la sécurité des foyers est une préoccupation extrêmement répandue, touchant plus de 80 % des suisses.En même temps, protéger sa propre maison, c'est aussi se doter d'un système d'alarme ; ce besoin se répercute automatiquement sur le marché, qui croît au rythme de 7-10% par an.La tendance actuelle est à la recherche de la sécurité par la technologie. Aujourd'hui, même la sécurité est à portée de main des smartphones et des tablettes. Par exemple, nous pouvons voir ce qui se passe à la maison grâce à la vidéosurveillance en direct grâce aux capteurs installés dans le lieu de vie.Tout d'abord, il faut se demander s'il faut protéger la maison uniquement de l'extérieur ou même de l'intérieur, avec un système sous rails ou un système d'alarme pour les maisons sans fil. Le nombre de voies d'accès ou d'intrusion possibles est important : portes et fenêtres, depuis le rez-de-chaussée ou depuis les balcons et les terrasses. Les systèmes d'alarme sans fil professionnels contre le vol à domicile présentent de nombreux avantages par rapport aux systèmes d'alarme câblés traditionnels, notamment la facilité d'installation qui ne nécessite aucune intervention sur les murs, l'absence totale de chemins de câbles inesthétiques et la possibilité d'installation même sans connexion au réseau électrique. Le principe de fonctionnement d'un système d'alarme anti-effraction n'est pas particulièrement complexe ; le système d'alarme anti-effraction est en fait composé des éléments suivants :