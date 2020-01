Architecte d'intérieur Paris

06 50 81 36 05

planifier le plan des espaces intérieurs d'un bâtiment, en décidant entre autres de la taille des différentes pièces qui le composent

concevoir le système d'éclairage et de ventilation interne

décider quel est le revêtement de sol le plus approprié

prendre soin de choisir les matériaux les plus appropriés pour la finition des espaces intérieurs

décider quels murs peuvent être démolis afin de redéfinir les espaces

optimiser les points d'éclairage existants ou en créer de nouveaux dans la mesure du possible

recherche de matériaux qui améliorent l'état de l'unité de construction

redéfinir les chambres dans le but de les rendre plus confortables

Contact :Qui est-il et que fait l'architecte d'intérieur ?L'architecte d'intérieur est un professionnel qui conçoit les espaces à l'intérieur d'un appartement ou d'un immeuble entier. Il travaille exclusivement sur la dimension intérieure des bâtiments, contrairement à l'architecte du bâtiment qui s'occupe de la structure porteuse et extérieure.Dans l'exécution de son travail, l'architecte d'intérieur est appelé à suivre les paramètres de durabilité, de confort et d'habitabilité. Il peut travailler sur des bâtiments entiers ou seulement sur des appartements individuels, des entreprises, des bureaux professionnels ou d'autres unités de bâtiment.Souvent, il coordonne également les autres professionnels impliqués dans les différentes étapes de finition et de mise en place de la structure : installateur de plantes, installateur de sols, décorateur d'intérieur, etc.Il peut également être utilisé en phase de construction ou même de rénovation d'un bien immobilier ou peut simplement donner des conseils à ceux qui en font la demande.Dans la phase de construction, son rôle consiste, par exemple, àDans la phase de restructuration, son rôle consiste également à :Compte tenu de l'importance croissante accordée à la durabilité et à la rationalisation dans la construction, la profession d'architecte d'intérieur occupe une place de plus en plus centrale dans l'industrie de la construction.L'architecte d'intérieur peut travailler comme employé d'une entreprise de construction ou, dans la plupart des cas, comme indépendant (en ouvrant un cabinet en personne ou en s'associant avec d'autres architectes ou professionnels de la même branche dans un cabinet existant).