Architecte d'intérieur Paris

Il est important, à mon avis, d'interpréter le goût du client et de le respecter autant que possible. C'est un travail d'équipe, disons le comme ça.

Le bricolage peut être amusant, mais lorsque vous vous adressez à un professionnel, un bon architecte d'intérieur, la différence vous saute immédiatement aux yeux.

Construire des ambiances et savoir les saisir n'est pas élémentaire.

Un architecte d'intérieur s'occupe de la décoration intérieure, résidentielle et non résidentielle. Il est utilisé pour rénover votre maison, pour un restyling ou même simplement pour vous conseiller en matière d'aménagement, et ce, non seulement pour le logement, mais aussi pour le touriste/réceptionniste ou pour les bureaux, les studios professionnels ou les entreprises.La relation avec les clients a toujours été le point fort de ceux qui, comme moi, travaillent en intérieur : je ne me lasserai jamais de répéter que notre travail n'est pas fait uniquement pour la satisfaction personnelle, mais qu'il faut respecter les différentes sensibilités, ainsi que les besoins réels du client (il est trop facile d'imposer son propre goût sans écouter au préalable les demandes ou même les rêves des clients).Pour faire une belle maison, il ne suffit pas d'avoir bon goût, comme beaucoup le pensent, il faut plus : c'est un travail technique, il faut avoir les bases du design et de la représentation graphique, il faut avoir une perception de l'espace et des proportions.L'harmonie, dans un intérieur, est le résultat de la sagesse et non de l'improvisation.La première chose à faire est une inspection au domicile du client pour connaître ses besoins, son style de vie, ses goûts, le ton et le budget disponible.Une fois qu'ils ont établi leurs besoins, je vais soit concevoir (en cas de rénovation), soit refaire le style (au cas où vous ne voulez pas entreprendre de travaux de maçonnerie). Une fois le projet réalisé et approuvé, avec le choix des matériaux, commence la phase de simple conseil en ameublement, avec le projet de lumière et de couleur (éclairage des pièces, positionnement et choix des points lumineux et des sources de lumière relatives, choix de la peinture et utilisation des finitions, combinaisons de finitions, de couleurs et de matériaux avec l'ameublement).