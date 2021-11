Vos papiers s’accumulent, vos courriers sont en instance, vos documents ne sont pas à jour… Vous rêvez d’une assistante privée qualifiée qui s’occupera de tous les aspects administratifs de votre vie personnelle ? Avec Votre Assistant Administratif personnel, découvrez la liberté.



Votre temps est trop précieux pour le passer à effectuer des tâches administratives parfois répétitives, pas toujours passionnantes, et pourtant incontournables. Votre secrétaire privé à VICHY, CUSSET, MONTAGNE BOURBONNAISE vous assiste, de façon ponctuelle ou régulière, dans les tâches suivantes :



- Gestion de courriers administratifs

- Rédaction de documents

- Classement et archivage de vos papiers

- Traitement de vos dossiers

- Démarches et formalités administratives

- Et toute autre tâche de secrétariat privé.

- Dossier de retraite

- Dossier de litiges



Garant de votre vie privée, votre assistant à VICHY, CUSSET, MONTAGNE BOURBONNAISE possède toute la discrétion et la qualité d’écoute nécessaire à sa mission. Ses aptitudes rédactionnelles, son sens de l’organisation et son respect de vos exigences font de votre secrétaire privé un auxiliaire précieux, aussi rigoureux qu’efficace.



APS à VICHY, CUSSET, MONTAGNE BOURBONNAISE est une entreprise de services à la personne, agréée par l’Etat. Nos services ouvrent droit à une réduction d’impôts de 50% par foyer fiscal dans la limite d’un plafond de 12 000 € par an des dépenses engagées en matière de services à la personne au domicile en application de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, sous réserve de modification de la loi de finance. Ce plafond est majoré de 1 500 € par enfant ou ascendant de plus de 65 ans à charge vivant sous le toit du contribuable, dans la limite de 15 000 €. A cet effet, L'association APS vous produit chaque début d’année, l’attestation fiscale nécessaire à votre déclaration de revenus.

Votre Assistant Privé, c’est aussi pour les pro !

Pour qui ? TPE, startups, PME, professions libérales (avocats, médecins…), grands groupes, les tâches administratives vous prennent du temps et grèvent votre productivité.



Vous développez votre entreprise, vous cherchez à dynamiser votre prospection clients, vous souhaitez maîtriser vos coûts, vous voulez rendre votre organisation plus efficace… APS à VICHY, CUSSET, MONTAGNE BOURBONNAISE vous propose une assistance administrative à la gestion de votre entreprise, notamment, grâce à un secrétaire indépendant et également au service démarches administratives entreprise.



Assistance administrative pour les personnes âgées à VICHY, CUSSET, MONTAGNE BOURBONNAISE



Classement des documents

Gestion du courrier



Le classement des documents est généralement la première étape lors de la mise en place d’une intervention d’assistance administrative. Elle est également la dernière étape de chaque intervention.



Ouvrir le courrier, payer les factures, rédiger une correspondance… l’aide administrative à VICHY, CUSSET, MONTAGNE BOURBONNAISE aide la personne âgée à traiter son courrier courant.



Aide aux démarches administratives



Obtenir une aide financière telle que l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, contacter une administration, se déplacer pour récupérer un document…



l’aide administrative à VICHY, CUSSET, MONTAGNE BOURBONNAISE aide la personne âgée dans ses démarches administratives.



