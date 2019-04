Assurance auto ? En savoir plus !

Les conducteurs ne sont pas en possession d'un permis de conduire ;

Lorsque le nombre de passagers est supérieur au nombre approuvé ;

Ceux qui conduisent sont dans un état d'altération psychophysique dû à la consommation de drogues ou d'alcool.

Garanties supplémentaires pour l'assurance auto

Assistance juridique

Sites Internet à découvrir :

https://123vie.ch/services/assurance-auto/ >> La Suisse est un pays où l'assurance auto est très bien organisée. http://assurances.ch/particuliers/vehicules-et-voyages/voitures/ >> Un site référence dans l'assurance. https://www.axa.ch/fr/particuliers/offres/vehicules-voyages/assurance-auto.html >> Il faut voir les sites des grandes compagnies aussi ! https://www.helvetia.com/ch/web/fr/personnes-privees/vehicules-et-voyage/vehicules/assurance-auto.html

Exclusions de l'assurance automobileMais voyons ce que l'assurance automobile couvre en cas d'accident. Ceci s'applique aux dommages corporels causés aux occupants du véhicule de l'assuré, mais non aux dommages corporels causés au véhicule de l'assuré, sauf si une couverture supplémentaire a été souscrite.Pour indemniser les occupants, cependant, il est nécessaire que les conditions prévues par les prétendues "exclusions" ne se produisent pas, des clauses particulières qui excluent précisément l'indemnisation, surtout quand :Il est possible que la compagnie d'assurance puisse avoir recours au client dans le cas où elle aurait dû indemniser des tiers alors qu'elle n'y est pas tenue. Depuis les années 1970, il y a eu tant de changements sociaux et les règles de circulation routière se sont adaptées à ces changements.De même, les institutions d'se sont adaptées en proposant des garanties supplémentaires à l'assurance automobile de base afin de mieux protéger les personnes et le véhicule. Il s'agit bien sûr d'"accessoires" qui peuvent avoir une incidence sur la prime finale, mais parfois un investissement initial plus élevé peut se traduire par un avantage significatif en cas de besoin.Nous pensons avant tout au vol d'un véhicule, ou à un événement naturel qui peut causer des dommages même considérables, comme une violente tempête de grêle, par exemple.L'assurance contre le vol et l'incendie couvre le véhicule dans sa totalité et pour les pièces enlevées selon la valeur marchande qui est déclarée, selon des tableaux précis, au moment de la conclusion.La police couvre également les tentatives d'introduction par effraction, mais non les objets qui se trouvaient dans le véhicule et qui ont été volés. Un sac, par exemple, ne fait pas partie du véhicule et n'est pas couvert par une assurance. En cas d'incendie, l'assurance remboursera le véhicule endommagé en tout ou en partie par la foudre, l'explosion, le court-circuit électrique et la surchauffe. Comme en cas de vol, les bagages et les objets ne sont pas inclus.Si vous êtes prêt à payer une prime plus élevée pour obtenir une garantie totale en conduisant, vous pouvez, à titre de garantie accessoire, souscrire une police Casco complète. Il s'agit d'une formule spéciale qui couvre également les fautes du conducteur et compense les dommages causés par celui-ci. TSans atteindre les chiffres considérables, dans le calcul final, il est possible d'ajouter à la couverture standard, également la garantie pour les blessures du conducteur. Que le conducteur soit fautif ou non, les dommages physiques seront toujours indemnisés. L'assistance routière est également l'une des formules accessoires à ajouter.L'intervention d'une dépanneuse, pour environ 80 CHF par an, peut être beaucoup plus coûteuse, si la police ne prévoit pas spécifiquement l'appel aux frais de l'assurance. Il en va de même pour la protection juridique. Il existe des conventions spécifiques qui garantissent l'assistance d'un avocat à toutes les étapes, tant judiciaires qu'expertes, en cas d'incidents controversés.Il serait également souhaitable, étant donné le changement climatique qui se fait jour année après année, de prévoir également dans l'assurance automobile une garantie sur les dommages causés par des événements naturels. Les inondations, les tempêtes de grêle sont maintenant plus que fréquentes et les conséquences peuvent être beaucoup plus coûteuses qu'une poignée d'euros de plus sur la prime d'assurance.