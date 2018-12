Assurance vie 2019

Comment fonctionne une police d'assurance vie ?

La police d'assurance vie

De plus, beaucoup de gens ne croient pas que la souscription d'une police d'assurance vie soit une forme d'épargne et de sécurité pour l'avenir. C'est un tort !

Voyons ensemble quels sont les avantages de souscrire une police et quels sont les risques que vous courez.L'assurance vie : comment elle fonctionne, quand elle vous convient, risques et avantages: comment ça marche ? Est-ce une bonne décision de signer ? En matière d'assurance et de gestion d'actifs, les Italiens sont toujours un peu sceptiques, surtout en raison des coûts élevés des polices d'assurance vie.L'exploitation d'une police d'assurance vie est assez simple, puisqu'il s'agit d'une véritable police d'assurance entre un particulier et une compagnie d'assurance. Dans ce cas, ce qui est couvert par la police est la vie de l'assureur, dans le cas de l'assurance automobile, la couverture est faite sur la voiture.Il n'est pas nécessaire de payer de grosses primes pour souscrire une assurance vie, car vous ne pouvez payer que quelques centaines d'euros par an dans l'espoir de laisser un petit héritage à vos enfants ou votre conjoint.Voici un aperçu du fonctionnement d'une police d'assurance vie, des types de polices disponibles et des institutions auprès desquelles vous pouvez souscrire une telle police.En savoir plus : http://123vie.ch/assurances-vie/