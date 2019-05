Assurance vie sereine

Absolument oui. Les malheurs n'arrivent pas qu'aux autres. Il se peut que vous n'ayez pas à payer votre assurance vie pendant les mêmes années que vous avez l'hypothèque. Parfois, l'hypothèque est d'une durée de 25 ans et votre assurance auprès de la banque couvre 15 ou 20 ans, ou peu importe.Il existe des assurances de capital décroissant, qui impliquent que lorsque vous payez l'hypothèque, elles réduisent le prix de la police, parce que le montant assuré diminue, mais, attention, le risque couvert diminue aussi. En d'autres termes, si quelque chose vous arrive, l'assurance que vous payez depuis tant d'années ne vous couvrira pas du tout.Ne soyez pas content d'avoir une dépense en moins. Il est irresponsable de ne pas avoir d'assurance-vie. Personne n'est à l'abri d'un accident et que deviendriez-vous ? votre partenaire pourrait-il subvenir aux besoins de la maison sans votre aide ? vos enfants pourraient-ils continuer à étudier ? y a-t-il des personnes âgées qui dépendent de vous ? qui va couvrir les frais si vous n'êtes pas là ?L'assurance vie est bon marché. Pour le prix d'un dîner en famille, vous pouvez assurer l'avenir de ceux que vous aimez le plus pendant un an.Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, vous pouvez et devriez changer l'assurance vie de votre banque pour une compagnie d'assurance ou même d'une compagnie d'assurance à une autre si elles vous offrent plus d'avantages, de meilleurs avantages et des prix moins élevés.En matière financière, il n'est pas nécessaire de prêter serment d'allégeance à qui que ce soit. Le preneur d'assurance doit veiller à ses propres intérêts et à ceux de sa famille.Il vaut mieux que de s'adresser à une compagnie en particulier pour demander conseil à un courtier d'assurance qui travaille avec les principales compagnies d'assurance, ou pour consulter un comparateur d'assurance afin de voir ce qui est le mieux pour nous et pour connaître les différentes offres.Pour changer l'assurance vie auprès de la banque à une compagnie ou d'une compagnie à une autre, il est nécessaire de demander de quelles exigences nous avons besoin, mais avec le temps, car nous devrons le demander au moins un mois avant l'expiration annuelle de la police.En règle générale, vous devrez envoyer une lettre recommandée demandant l'annulation avec toutes vos coordonnées et celles de la police, ou la présenter personnellement.Oui, bien sûr, bien sûr. Comme quand vous achetez quelque chose : vous avez le droit de vous repentir. Une fois que vous avez reçu la police, la loi vous donne 30 jours pour vous retirer, sans avoir à en indiquer les raisons et sans pénalité. Renseignez-vous auprès de la compagnie d'assurance, et non de la banque, sur les formalités à remplir.En savoir plus : https://123vie.ch/assurance-vie/berne/