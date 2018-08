Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Astrologie Belgique Sachez en plus sur les Astrologues Belges en lisant notre articles !



Pluton dans la première maison : symbolise la tension nerveuse continuelle qui porte l'individu aussi bien vers la création que vers la destruction. Une telle tension s'exprime soit dans un besoin de faire du mal, soit dans celui de faire du bien. Pluton dans la deuxième maison : indique une affaire importante et très secrète ou une faillite commerciale. Pluton dans la troisième maison : représente la découverte philosophique de problèmes théoriques à travers de profondes pensées. Pluton dans la quatrième maison : représente les mystères humains ( maternité, procréation par exemple) auxquels les parents n'ont pas initié leurs enfants. Pluton dans la cinquième maison : indique un amour secrets une passion inavouée, ou une inclination inquiète et tourmentée. Pluton dans la sixième maison : indique la réussite professionnelle grâce à un emploi qui sort de l'ordinaire. Pluton dans la septième maison : représente un mariage réussi et qui, après de longues années d'union, conserve l'enthousiasme et l'ardeur des premiers jours. Peut également indiquer le goût de destruction. Pluton dans la huitième maison : peut symboliser la très profonde prédisposition qu'a l'individu pour tout ce qui concerne le monde parapsychologique, aussi bien que l'aide financière fournie au sujet par un de ses amis. Pluton dans la neuvième maison : symbolise aussi bien l'attirance pour le monde spirituel que l'exaltation mentale. Pluton dans la dixième maison : indique soit l'attirance irrésistible pour une profession bien déterminée, même si elle est dangereuse, soit une interruption provisoire ou définitive de l'activité professionnelle. Pluton dans la onzième maison : indique l'extrémisme en amour et en amitié. Pluton dans la douzième maison : représente le complot et l'intrigue ou une santé délicate susceptible de contracter une maladie grave.

En savoir plus : Pluton dans les maisons Indique la prédominance de l'instinct chez le sujet. Représente également tout ce qui peut s'exprimer soit par un goût de création, soit par un besoin de destruction, compte tenu des éléments positifs ou négatifs de la personnalité.

