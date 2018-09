Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Astrologie Chinoise Sachez en plus sur l'Astrologie chinoise. Notre équipe voyance-telephone.be est à votre écoute pour vous aider à trouver votre chemin







Années du Buffle : Ce sont les années : 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973 et 1985.



Les caractéristiques qui distinguent les natifs des années du Buffle sont les suivantes : une extrême patience, une intelligence qui assimile avec lenteur, une bonne réussite du point de vue professionnel. Leur manque de passion et d'ardeur, même s'ils en sont très capables sexuelle-ment, empêchera leur mariage d'être une union parfaite. Les meilleures périodes pour ces personnes sont l'enfance et la vieillesse, tandis que la maturité est hérissée de difficultés pourtant faciles à surmonter par cette persévérance et ce calme avec lesquels les natifs des années du Buffle sauront affronter les situations défavorables. 162



Années du Chien : Ce sont les années : 1898, 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970 et 1982.



Le pessimisme et l'introversion sont les caractéristiques particulières des natifs des années du Chien. L'intelligence est profonde et intuitive, même si très souvent elle ne veut pas s'exprimer dans toute sa force, à cause de la défiance instinctive que le sujet manifeste à l'égard d'un monde extérieur auquel il ne veut pas se confondre. L'analyse critique est trop développée chez ces sujets, qui se trompent très rarement dans leurs jugements. Idéalistes à l'excès, ils ne feront 'pas un mariage heureux, même si les personnes qui les aiment sont fidèles car leur excessive émotivité les pousse à de nouvelles recherches, tant sur le terrain du cœur que sur celui du travail, où ils réussissent à la perfection. En effet, ce sont des travailleurs infatigables qui tireront de nombreuses satisfactions de leur profession, même s'ils doivent toujours être mécontents des résultats de leur activité. Ils ne travaillent pas pour l'argent, que d'ailleurs ils dédaignent, mais uniquement parce que le travail offre un débouché à l'idéalisme dont ils sont imprégnés.



Années de la Chèvre : Ce sont 1895, 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979 et 1991. Il -est fréquent que les individus nés dans les années de la Chèvre soient de mauvaise foi ; c'est plus par peur d'assumer leurs responsabilités que par principe. De fait, il est prouvé par les statistiques qu'au cours des années de la Chèvre naissent des individus qui savent être de par-faits exécuteurs des volontés d'autrui, plus par complaisance que par parti pris. C'est dans ces années-là qu'eurent lieu les grands mouvements artistiques qui caractérisèrent un virage décisif et déterminé dans le domaine pictural et littéraire. On peut donc parler de génies incompris, qui ne trouvent pas le correspondant intellectuel et financier qui leur serait dû. Du point de vue des sentiments, la vie des personnes nées au cours de ces années est très mouvementée ; le mariage est difficile ; dans le cas où celui-ci a pour-tant lieu, l'union sera malheureuse aussi bien pour les deux parties que pour les enfants. L'élégance et le charme de ses vêtements, de ses actions et de ses paroles sont les caractéristiques des natifs ,des années de la Chèvre. C'est bien facile, en effet, de les reconnaître au premier coup d'oeil.



Années du Cheval : Ce sont 1894, 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978 et 1990. L'égoïsme, le narcissisme et le savoir-faire sont les principales caractéristiques des natifs des années du Cheval ; ceux-ci, d'autre part, sont facilement influençables et dominés par la volonté d'autrui, quand bien même leurs lubies et leurs caprices les portent quelquefois à désobéir aux ordres reçus. Bien qu'il soit extraverti et qu'il semble toujours sûr de lui-même, le natif de ces années est en réalité facile à dompter, même du point de vue affectif et sentimental. S'il rencontre une personne qui sait s'accommoder de lui, l'individu saura être fidèle au premier grand amour qu'il lui aura été donné de rencontrer. La fidélité affective peut parfois servir d'excuse à l'adoration latente que se porte le sujet et qui est un des défauts, le plus fréquent, des natifs en ces années.



Années du Dragon : Ce sont : 1892, 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976 et 1988. Ce sont les meilleures années, celles dont les natifs sauront toujours triompher, quel que soit l'obstacle ou la difficulté qui se présenteront devant eux. L'extravagance et la munificence sont les deux autres caractéristiques fondamentales des natifs du signe du Dragon, qui sont difficilement influençables et qui tolèrent péniblement les conseils. Individualistes et égocentriques, ils obtiennent de la vie le maximum de ce qu'elle peut donner, aussi bien sur le plan sentimental que financier.



Années du Chat : Ce sont les suivantes 1891, 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975 et 1987. La tranquillité et le confort dans la vie sont les caractéristiques des natifs des années du Chat. L'individu n'aime pas l'effort ; il est intelligent et raffiné, mais quand il se trouve en face d'un obstacle imprévu, il préfère abandonner la partie plutôt que de continuer à com-battre. Le mariage est contre-indiqué, à moins que ce ne soit une union purement formelle qui aide le sujet à gravir les degrés de la vie sociale. L'ambition est très grande, bien que manquent la persévérance et le courage, mais elle réussit à faire de l'individu quelqu'un de haut placé. C'est un parfait hôte pour ses invités, et qui sait rester à sa place dans les relations sociales, ce qui lui attire admiration et estime de la part de son entourage. Son très bon goût s'extériorise avec une excessive munificence dans ses vêtements et dans son mode de vie. De fait, ses gains seront dilapidés en dépenses superflues. Il aime le luxe et les belles choses, même s'il n'est pas capable de les conserver longtemps à cause des difficultés financières. Il est peureux et refuse la lutte, surtout quand il y a violence.



Années du Porc : Ce sont 1899, 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971 et 1983. Chance au jeu et dans les affaires, telles sont les prérogatives principales des natifs des années du Porc. Leur nature pacifique et obstinée les amènera à pratiquer l'escroquerie et à trahir aussi bien dans leurs rapports sentimentaux que dans ceux de leur travail : ils n'en concevront pas beaucoup de tristesse. L'honnêteté et la mansuétude de l'individu lui servent, de temps en temps, à atteindre les positions sociales auxquelles les arrivistes les plus accomplis ne peuvent toucher. En effet, la bonté de l'individu, qui n'est pas feinte, est au moins proportionnelle à son obstination. Il déteste la violence, mais quand il se voit menacé dans ses affections ou dans sa vie intime, il y recourt avec une agressivité qui désarme son provocateur. C'est un individu calme, qui aime la justice et qui n'apprécie absolument pas la nouveauté. Ses grandes qualités de coeur et de cerveau ne lui serviront pourtant pas à contracter un mariage heureux et serein.



Années du Singe : Ce sont 1896, 1908, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992. L'indépendance et l'individualisme, accompagnés d'une intelligence logique et rationnelle sont les caractéristiques des natifs des années 'du singe. C'est l'individu qui sait ce qu'il veut et qui ne revient pas sur les décisions qu'il a prises. Il sacrifie l'amour au succès, même s'il s'agit d'un sacrifice plutôt relatif étant donné le manque d'affectivité sentimentale et érotique du sujet. Ne pas tomber amoureux est un principe chez ce sujet. En réalité il sait que l'amour l'empêcherait de développer toute sa personnalité, puisqu'il devrait donner une partie de lui-même à la personne aimée. En cas de mariage, c'est presque toujours une union de convenance qui n'a rien à voir avec l'amour. Froid et calculateur, il mène parfaitement sa barque dans la vie et n'hésite pas à employer des moyens illicites et peu délicats pour atteindre ses objectifs. Nous aurons, en conséquence, un individu qui, au seuil de la vieillesse, sera seul et triste, puisqu'il n'aura consacré sa vie qu'à lui-même en immolant l'amour à son ambition.



Années du Serpent : Ce sont les suivantes : 1893, 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977 et 1989. L'intelligence rationnelle est la principale caractéristique des personnes nées dans les années du Serpent ; celles-ci savent toujours dominer les situations qui se présentent à elles dans la vie. La lutte est un moyen pour l'individu de s'enrichir intellectuellement ; si l'individu ne réussit pas à vaincre avec des moyens ordinaires, il est prêt à employer n'importe quel procédé pour remporter la victoire. Le succès lui sourit facilement, en raison de la grande désinvolture dont il sait faire montre en toute occasion. La jalousie envers la personne aimée n'est pas tant due à l'amour, qu'au désir constant du sujet de dominer et de posséder. Même s'il est très possessif, ce défaut ne lui interdit pas d'avoir un certain succès en amour, à condition que la personne choisie soit disposée à l'obéissance.



Années du Tigre Ce sont : 1890, 1902, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986. La violence et la capacité d'être de grands meneurs d'hommes sont les caractéristiques principales des natifs des années du Tigre. Puissants et magnifiques, doués d'une intelligence ouverte et avides de découvertes nouvelles, ils réussiront dans tout ce qu'ils entreprendront. Le succès leur sourira, même s'il n'en est pas exactement de même sur le plan économique. Dans les rapports sentimentaux, ce sont des conquérants qui ne craignent ni les rivaux, ni les comparaisons. Violents et jaloux, ils aiment la lutte pour la lutte.



Années du Rat : Ce sont : 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984. Prodigues, souvent en proie à des problèmes sexuels et sentimentaux ; ce sont là les caractéristiques essentielles des natifs des années du Rat ; séduisants et irrésistibles, ils auront une vie tumultueuse et mouvementée qui connaîtra des hauts et des bas, tant sentimentalement qu'économiquement.



En savoir plus : En dehors de l'astrologie occidentale, nous connaissons également un calendrier d'astrologie chinoise qui divise les années et les fait dépendre d'un animal spécifique ; plus précisément, les animaux que connaît l'astrologie chinoise sont : le Buffle, le Chien, la. Chèvre, le Cheval, le Dragon, le Chat, le Porc, le Singe, le Serpent, le Tigre et le Rat.: Ce sont les années : 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973 et 1985.Les caractéristiques qui distinguent les natifs des années dusont les suivantes : une extrême patience, une intelligence qui assimile avec lenteur, une bonne réussite du point de vue professionnel. Leur manque de passion et d'ardeur, même s'ils en sont très capables sexuelle-ment, empêchera leur mariage d'être une union parfaite. Les meilleures périodes pour ces personnes sont l'enfance et la vieillesse, tandis que la maturité est hérissée de difficultés pourtant faciles à surmonter par cette persévérance et ce calme avec lesquels les natifs des années du Buffle sauront affronter les situations défavorables. 162Ce sont les années : 1898, 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970 et 1982.Le pessimisme et l'introversion sont les caractéristiques particulières des natifs des années du. L'intelligence est profonde et intuitive, même si très souvent elle ne veut pas s'exprimer dans toute sa force, à cause de la défiance instinctive que le sujet manifeste à l'égard d'un monde extérieur auquel il ne veut pas se confondre. L'analyse critique est trop développée chez ces sujets, qui se trompent très rarement dans leurs jugements. Idéalistes à l'excès, ils ne feront 'pas un mariage heureux, même si les personnes qui les aiment sont fidèles car leur excessive émotivité les pousse à de nouvelles recherches, tant sur le terrain du cœur que sur celui du travail, où ils réussissent à la perfection. En effet, ce sont des travailleurs infatigables qui tireront de nombreuses satisfactions de leur profession, même s'ils doivent toujours être mécontents des résultats de leur activité. Ils ne travaillent pas pour l'argent, que d'ailleurs ils dédaignent, mais uniquement parce que le travail offre un débouché à l'idéalisme dont ils sont imprégnés.: Ce sont 1895, 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979 et 1991. Il -est fréquent que les individus nés dans les années de la Chèvre soient de mauvaise foi ; c'est plus par peur d'assumer leurs responsabilités que par principe. De fait, il est prouvé par les statistiques qu'au cours des années de la Chèvre naissent des individus qui savent être de par-faits exécuteurs des volontés d'autrui, plus par complaisance que par parti pris. C'est dans ces années-là qu'eurent lieu les grands mouvements artistiques qui caractérisèrent un virage décisif et déterminé dans le domaine pictural et littéraire. On peut donc parler de génies incompris, qui ne trouvent pas le correspondant intellectuel et financier qui leur serait dû. Du point de vue des sentiments, la vie des personnes nées au cours de ces années est très mouvementée ; le mariage est difficile ; dans le cas où celui-ci a pour-tant lieu, l'union sera malheureuse aussi bien pour les deux parties que pour les enfants. L'élégance et le charme de ses vêtements, de ses actions et de ses paroles sont les caractéristiques des natifs ,des années de la Chèvre. C'est bien facile, en effet, de les reconnaître au premier coup d'oeil.: Ce sont 1894, 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978 et 1990. L'égoïsme, le narcissisme et le savoir-faire sont les principales caractéristiques des natifs des années du Cheval ; ceux-ci, d'autre part, sont facilement influençables et dominés par la volonté d'autrui, quand bien même leurs lubies et leurs caprices les portent quelquefois à désobéir aux ordres reçus. Bien qu'il soit extraverti et qu'il semble toujours sûr de lui-même, le natif de ces années est en réalité facile à dompter, même du point de vue affectif et sentimental. S'il rencontre une personne qui sait s'accommoder de lui, l'individu saura être fidèle au premier grand amour qu'il lui aura été donné de rencontrer. La fidélité affective peut parfois servir d'excuse à l'adoration latente que se porte le sujet et qui est un des défauts, le plus fréquent, des natifs en ces années.Ce sont : 1892, 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976 et 1988. Ce sont les meilleures années, celles dont les natifs sauront toujours triompher, quel que soit l'obstacle ou la difficulté qui se présenteront devant eux. L'extravagance et la munificence sont les deux autres caractéristiques fondamentales des natifs du signe du Dragon, qui sont difficilement influençables et qui tolèrent péniblement les conseils. Individualistes et égocentriques, ils obtiennent de la vie le maximum de ce qu'elle peut donner, aussi bien sur le plan sentimental que financier.: Ce sont les suivantes 1891, 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975 et 1987. La tranquillité et le confort dans la vie sont les caractéristiques des natifs des années du Chat. L'individu n'aime pas l'effort ; il est intelligent et raffiné, mais quand il se trouve en face d'un obstacle imprévu, il préfère abandonner la partie plutôt que de continuer à com-battre. Le mariage est contre-indiqué, à moins que ce ne soit une union purement formelle qui aide le sujet à gravir les degrés de la vie sociale. L'ambition est très grande, bien que manquent la persévérance et le courage, mais elle réussit à faire de l'individu quelqu'un de haut placé. C'est un parfait hôte pour ses invités, et qui sait rester à sa place dans les relations sociales, ce qui lui attire admiration et estime de la part de son entourage. Son très bon goût s'extériorise avec une excessive munificence dans ses vêtements et dans son mode de vie. De fait, ses gains seront dilapidés en dépenses superflues. Il aime le luxe et les belles choses, même s'il n'est pas capable de les conserver longtemps à cause des difficultés financières. Il est peureux et refuse la lutte, surtout quand il y a violence.: Ce sont 1899, 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971 et 1983. Chance au jeu et dans les affaires, telles sont les prérogatives principales des natifs des années du Porc. Leur nature pacifique et obstinée les amènera à pratiquer l'escroquerie et à trahir aussi bien dans leurs rapports sentimentaux que dans ceux de leur travail : ils n'en concevront pas beaucoup de tristesse. L'honnêteté et la mansuétude de l'individu lui servent, de temps en temps, à atteindre les positions sociales auxquelles les arrivistes les plus accomplis ne peuvent toucher. En effet, la bonté de l'individu, qui n'est pas feinte, est au moins proportionnelle à son obstination. Il déteste la violence, mais quand il se voit menacé dans ses affections ou dans sa vie intime, il y recourt avec une agressivité qui désarme son provocateur. C'est un individu calme, qui aime la justice et qui n'apprécie absolument pas la nouveauté. Ses grandes qualités de coeur et de cerveau ne lui serviront pourtant pas à contracter un mariage heureux et serein.: Ce sont 1896, 1908, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992. L'indépendance et l'individualisme, accompagnés d'une intelligence logique et rationnelle sont les caractéristiques des natifs des années 'du singe. C'est l'individu qui sait ce qu'il veut et qui ne revient pas sur les décisions qu'il a prises. Il sacrifie l'amour au succès, même s'il s'agit d'un sacrifice plutôt relatif étant donné le manque d'affectivité sentimentale et érotique du sujet. Ne pas tomber amoureux est un principe chez ce sujet. En réalité il sait que l'amour l'empêcherait de développer toute sa personnalité, puisqu'il devrait donner une partie de lui-même à la personne aimée. En cas de mariage, c'est presque toujours une union de convenance qui n'a rien à voir avec l'amour. Froid et calculateur, il mène parfaitement sa barque dans la vie et n'hésite pas à employer des moyens illicites et peu délicats pour atteindre ses objectifs. Nous aurons, en conséquence, un individu qui, au seuil de la vieillesse, sera seul et triste, puisqu'il n'aura consacré sa vie qu'à lui-même en immolant l'amour à son ambition.: Ce sont les suivantes : 1893, 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977 et 1989. L'intelligence rationnelle est la principale caractéristique des personnes nées dans les années du Serpent ; celles-ci savent toujours dominer les situations qui se présentent à elles dans la vie. La lutte est un moyen pour l'individu de s'enrichir intellectuellement ; si l'individu ne réussit pas à vaincre avec des moyens ordinaires, il est prêt à employer n'importe quel procédé pour remporter la victoire. Le succès lui sourit facilement, en raison de la grande désinvolture dont il sait faire montre en toute occasion. La jalousie envers la personne aimée n'est pas tant due à l'amour, qu'au désir constant du sujet de dominer et de posséder. Même s'il est très possessif, ce défaut ne lui interdit pas d'avoir un certain succès en amour, à condition que la personne choisie soit disposée à l'obéissance.Ce sont : 1890, 1902, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986. La violence et la capacité d'être de grands meneurs d'hommes sont les caractéristiques principales des natifs des années du Tigre. Puissants et magnifiques, doués d'une intelligence ouverte et avides de découvertes nouvelles, ils réussiront dans tout ce qu'ils entreprendront. Le succès leur sourira, même s'il n'en est pas exactement de même sur le plan économique. Dans les rapports sentimentaux, ce sont des conquérants qui ne craignent ni les rivaux, ni les comparaisons. Violents et jaloux, ils aiment la lutte pour la lutte.: Ce sont : 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984. Prodigues, souvent en proie à des problèmes sexuels et sentimentaux ; ce sont là les caractéristiques essentielles des natifs des années du Rat ; séduisants et irrésistibles, ils auront une vie tumultueuse et mouvementée qui connaîtra des hauts et des bas, tant sentimentalement qu'économiquement.En savoir plus : https://voyance-telephone.be

Voir la carte

André de voyance-telephone.be











André de voyance-telephone.be

Flashback : < > Thème Astral ? Chiffre 5 Numérologie Chiffre 4 en Numérologie