Astrologie France

Aspect négatif : la mauvaise influence de l'ambiance et des conditions de vie sur l'individu, ce qui l'empêche d'acquérir une personnalité propre. Neptune dans la première maison : symbolise l'hypersensibilité qui pousse l'individu vers la folie. Neptune dans la deuxième maison : peut représenter le désordre de la situation financière aussi bien qu'une brusque rentrée d'argent. Neptune dans la troisième maison : rêves de voyages fantastique dans des mondes irréels, parce que cette planète dans cette maison représente tout ce qui est chimérique. Neptune dans la quatrième maison : l'amour de l'aventure purement idéale a des répercussions sur une vie familiale qui sera mouvementée et désordonnée. Neptune dans la cinquième maison : peut représenter un amour excessivement passionné et romantique, aussi bien qu'une certaine morbidité d'ordre sexuel. Neptune dans la sixième maison : représente le monde du travail qui sera particulièrement fructueux pour l'individu s'il a de la sensibilité. Neptune dans la septième maison : symbolise la versatilité par excellence dans le mariage. Peut également indiquer un mariage heureux, qui est parvenu à devenir équilibré et serein après plusieurs années. Neptune dans la huitième maison : dénote des maladies de caractère nerveux, aussi bien qu'une réussite particulière dans la pratique et la connaissance des sciences para-psycho-logiques. Neptune dans la neuvième maison : peut indiquer le sens de la communication qui unit le sujet aux autres, aussi bien que la croyance aveugle et fanatique en une foi religieuse. Neptune dans la dixième maison : indique l'extrême sensibilité du sujet grâce à laquelle il pourra mener à bien une carrière artistique. Neptune dans la onzième maison : modifications des relations amicales ou chagrin éprouvé par le sujet à la suite d'une amitié brisée. Neptune dans la douzième maison : acte de trahison imputable au sujet ou subi par lui. En savoir plus : Neptune dans les maisons représente les influences de l'ambiance et de l'entourage sur l'individu.Aspect positif : la grande humanité qui pousse l'individu à prendre part aux problèmes d'autrui.Aspect négatif : la mauvaise influence de l'ambiance et des conditions de vie sur l'individu, ce qui l'empêche d'acquérir une personnalité propre.

Sandra de Medium-mag.com

