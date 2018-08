Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Astrologie Suisse Découvrez l'influence de Uranus en Astrologie. Notre site Internet est à votre écoute !



Uranus dans les maisons Indique les événements imprévus qui déconcertent le sujet et le frappent d'étonnement.

Aspect positif : la fantaisie. Aspect négatif : la rébellion ouverte et sans frein contre les conventions, la morale la société: Uranus dans la première maison : représente l'individualisme grâce auquel le sujet parvient à affirmer sa personnalité propre.

Uranus dans la deuxième maison : représente des gains qui ont d'abord semblé irréalisables mais qui, par la suite, inter-viendront en temps voulu.

Uranus dans la troisième maison : voyages, qui souvent comportent quelques risques, et liberté que l'individu laisse aux autres.

Uranus dans la quatrième maison il se produit des changements dans la vie familiale et le sujet se trouve libéré, encore jeune, de l'influence et de l'autorité de ses parents.

Uranus dans la cinquième maison : représente le coup de foudre qui porte l'individu à renoncer à sa petite vie tranquille pour courir une aventure, qu'elle soit purement érotique ou sentimentale.

Uranus dans la sixième maison : peut indiquer l'extrême indépendance qui porte l'individu à rompre ses liens avec ses collègues de travail, aussi bien que des ennuis de santé.

Uranus dans la septième maison : indique que l'indépendance et la liberté sont à la base des rapports sentimentaux du, sujet.

Uranus dans la huitième maison : héritage inattendu.

Uranus dans la neuvième maison : symbolise tout ce qui est découverte, rénovation, innovation, obstination à connaître la vérité des faits, aussi bien que les dangers que l'on court quand on entreprend des voyages.

Uranus dans la dixième maison symbolise la chance qui sourit au sujet dans les relations mondaines et dans la course au succès.

Uranus dans la onzième maison : représente le renouvelle-ment et le changement imprévu des amis du sujet à cause de profonds désaccords.

Uranus dans la douzième maison : indique l'inquiétude qui assaille le sujet quand il se trouve à la veille de vaincre des obstacles dont l'élimination se révélera extrêmement importante pour son avenir.

