Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Astrologie amoureuse Tous les signes n'ont pas la même relation avec l'autre sexe: il y a le plus désinhibé, qui ose rencontrer et aime expérimenter de nouveaux fantasmes sous les draps, et ceux qui ont tendance à rester dans le domaine connu sans faire de petits scénarios traditionalistes. Et vous ? Comment allez vous ? Voici un bref guide qui révèle les tendances érotiques les plus chaudes des douze signes zodiacaux.



Bélier, la passion de Mars Le Bélier, gouverné par Mars, symbole de la polarité sexuelle masculine, est une charge de phéromones. Les femmes du signe, parfois un peu masculines, peuvent être attirées par certains de leurs amis: se laisser aller à une nouvelle expérience est un jeu d'enfant. Les hommes du signe sont galvanisés par une forte énergie hormonale: ils aiment le plaisir, séduisent, soignent leur entourage, hommes et femmes, autour d'eux. Explorer le jardin du voisin est une expérience électrisante. La chimie au sommet avec le signe opposé de la Balance.



Taureau, entre passion et tradition Ce signe est parmi les plus traditionalistes du zodiaque. Difficile de lâcher des expériences bisexuelles, mais ne jamais dire jamais: j'ai dit difficile, pas impossible. Le Taureau, en fait, est régi par la planète Vénus, étoile de la beauté et des plaisirs de la vie. Les échantillons de ce signe profiter de la beauté, qui essaient de toutes les façons: juste un petit détail pour éveiller chez les ruminants passionnés par la propension Zodiac à se livrer à la jouissance exceptionnelle. Les femmes sont attirées par les femmes avec une physique plantureuse et des hommes robustes; les garçons de l'enseigne deviennent fous à la place des formes qui se développent. Correspondance parfaite avec le Scorpion: le danger déclenche la chimie.



Gémeaux, le plaisir du double Gémeaux, comme vous le savez, je suis un double signe: dans leurs deux identités, intimes en direct deux polarités, mâle et femelle. Il n'est pas rare de trouver parmi les spécimens du signe masculin des caractéristiques féminines ou des femmes d'apparence légèrement masculine. Ils aiment expérimenter, jouer avec l'autre thématique, double Mercure, la planète qui gouverne le signe, les rend curieux, dynamique. Les femmes de l'enseigne sont attirées par les filles et les hommes minces avec une blague prête; jouer avec les mots aussi comme les petits garçons du signe, galvanisés par le rire gay des deux sexes. Mot de passe: pour expérimenter. Avec qui? Le plaisir est d'actualité avec le poisson.



Le cancer, le pouvoir des arcanes de la lune. Ce signe du zodiaque est dominé par la lune: il conserve en lui-même toutes les énergies puissantes de la mère arcane. Fasciné par l'aspect féminin des choses, il recherche chez les hommes et les femmes le pouvoir de protection, le charme de la douceur, le pouvoir de la tendresse. Les femmes du signe aiment dévoiler leur féminité dans des situations triangulaires; Les hommes, quant à eux, sont attirés par la participation aux rencontres des hommes au corps gros seins mais aux traits féminins. Oser comme le signe du cancer, mais les crabes n'admettent pas de demi-mesures: soit ils se donnent totalement à la libido, soit ils censurent. L’entreprise la plus créative est née avec le Scorpion, capable de le mener dans des territoires inconnus.



Lion, le roi rugit Egocentrique, passionné et un peu indolent, Leone aime sentir le centre de l'attention. Si son partenaire, homme ou femme, le chatouille, il est capable de s’abandonner sans crainte aux plus grands risques d’eros. Si vous êtes une lionne, vous êtes chatouillé par la présence d'une femme aux cheveux épais et au regard félin; les mâles de l'enseigne, quant à eux, sont stimulés par des partenaires dotés d'un corps sportif et sportif, avec une musculature bien définie. La passion est recherchée et recherchée: elle ferait n'importe quoi pour ressentir de fortes émotions. L'aspect physique du partenaire est très important pour eux. La combinaison gagnante est avec un Sagittaire.



Vierge, un ordre apparent. Timides et silencieuses, ceux qui font partie de ce signe du zodiaque semblent à première vue très conservateurs et traditionalistes. En réalité, ils sont gouvernés par la planète Mercure, qui représente le dialogue et la vivacité de l'intelligence. Si une femme du signe rencontre une femme élégante, avec des manières sensuelles et sophistiquées, elle peut perdre le contrôle d'elle-même et s'abandonner totalement à la charge passionnée de son amie. Les mâles, en revanche, recherchent des compagnons et des compagnons raffinés et confiants: sous les draps, ils sont capables de faire face aux dangers les plus indisciplinés. Un lion est un champion pour gâcher leur commande.



Balance, qui ose essayer Le signe de la Balance, régi par Vénus, la planète de la séduction et de la beauté, aime les situations intrigantes et les dangers. Les femmes du signe aiment oser, expérimenter de nouvelles situations. Ils sont attirés par des hommes élégants et des amis raffinés, qui s’occupent des vêtements, des parfums, de la minutie. Les hommes adorent expérimenter, mixer, s'aventurer: ils sont particulièrement séduits par ceux qui ont une attitude un peu snob. Ils sont très attentifs à l'atmosphère, traités en détail. Ils aiment jouer avec les autres complices: au sommet, l'accord avec Aquarius et Sagittarius.



Scorpion, atmosphères de mille et une nuits Le signe du Scorpion, parmi tous les Zodiac, ainsi que d'être l'un des plus passionnés, est très fasciné par les gens du même sexe. Pluton, la planète guidage, est liée à l'inconscient: ceux qui sont nés entre Octobre et Novembre vous laisse la charge érotique et instincts les plus profonds, sans essayer de les contrôler. Les hommes du signe sont intrigués par le regard mystérieux et indéchiffrable et le physique sculptural de leurs amis; les femmes ont un faible pour ceux qui se soucient des sous-vêtements en détail. Gras, ils aiment jouer dans tous les domaines, mais l'accord est en haut surtout avec le Taureau et le Lion, qui allume la flamme de la passion.



Sagittaire, les jeux sont faits ! Dominé par l'énergie expansive de Jupiter, ce signe en sait beaucoup sur l'expérimentation érotique. Ce n'est pas un timide, mais un véritable explorateur de l'inconnu: il est particulièrement attiré par les personnes de son propre sexe. En particulier, les femmes de l'enseigne, qui ressemblent à des Amazones aventureuses, sont attirées par des personnes au corps sec et sportif; les hommes aiment d'autres hommes dynamiques. L'accord entre les feuilles devient explosif avec le cancer et les Poissons, et après une certaine résistance, ils se laissent aller au signe jovial des ondes de choc.



Capricorne, une certaine timidité ! Difficile de rencontrer un Capricorne ouvert à l'expérimentation. Ce signe, en fait, est régi par la plus conservatrice des planètes: Saturne. Le revers de la médaille, cependant, garantit que certains spécimens du signe aiment savoir pour acquérir de l'expérience et la conserver en conséquence. Les hommes sont attirés par les hommes qui adorent le sport et font preuve d'ingéniosité. les femmes, apparemment froides, peuvent se déchaîner avec des compagnons dynamiques et aventureux. La combinaison la plus heureuse reste avec le scorpion, mais même avec un aquarium moelleux ils peuvent être bien.



Verseau, le talent de l'explorateur Dirigée par Uranus, c'est l'un des signes les plus bisexuels du zodiaque. Sa planète directrice représente l’actualité, l’autre côté de la médaille. Les aquariums sont des gens ouverts à 360 degrés: ils adorent expérimenter, car la découverte les fait se sentir vivants. C'est pourquoi nous les trouvons souvent dans des clubs où les expériences érotiques sont les bienvenues. Les femmes de l'enseigne sont attirées par les amazones aventureuses, par les femmes un peu masculines; tandis que les hommes optent pour des compagnons avec une musculature cérébrale massive. Le couple qui ressent les émotions les plus intenses est celui du Sagittario ou de Gemelli, tous deux capables de grandes passions.



Poisson mi-sucré ! En amour et passionnés, les Poissons sont des créatures qui aiment les câlins et la tendresse, comme le révèle Neptune, la planète de fantaisie et d’imagination qui régit ce signe. Souvent, ils se laissent aller à la pensée chaude: ils aiment naviguer dans la mer de la passion, même si ce n’est que dans l’idéal. Les femmes recherchent un jeu fascinant avec des compagnes à forte féminité, une caractéristique également recherchée par les garçons, qui préfèrent les créatures éphébiques aux caractéristiques délicates et masculines de l'hormone galopante. La correspondance parfaite est avec la balance, qui condense toutes les caractéristiques auxquelles ce signe aspire.



En savoir plus : , la passion de Mars Le Bélier, gouverné par Mars, symbole de la polarité sexuelle masculine, est une charge de phéromones. Les femmes du signe, parfois un peu masculines, peuvent être attirées par certains de leurs amis: se laisser aller à une nouvelle expérience est un jeu d'enfant. Les hommes du signe sont galvanisés par une forte énergie hormonale: ils aiment le plaisir, séduisent, soignent leur entourage, hommes et femmes, autour d'eux. Explorer le jardin du voisin est une expérience électrisante. La chimie au sommet avec le signe opposé de la Balance., entre passion et tradition Ce signe est parmi les plus traditionalistes du zodiaque. Difficile de lâcher des expériences bisexuelles, mais ne jamais dire jamais: j'ai dit difficile, pas impossible. Le Taureau, en fait, est régi par la planète Vénus, étoile de la beauté et des plaisirs de la vie. Les échantillons de ce signe profiter de la beauté, qui essaient de toutes les façons: juste un petit détail pour éveiller chez les ruminants passionnés par la propension Zodiac à se livrer à la jouissance exceptionnelle. Les femmes sont attirées par les femmes avec une physique plantureuse et des hommes robustes; les garçons de l'enseigne deviennent fous à la place des formes qui se développent. Correspondance parfaite avec le Scorpion: le danger déclenche la chimie., le plaisir du double Gémeaux, comme vous le savez, je suis un double signe: dans leurs deux identités, intimes en direct deux polarités, mâle et femelle. Il n'est pas rare de trouver parmi les spécimens du signe masculin des caractéristiques féminines ou des femmes d'apparence légèrement masculine. Ils aiment expérimenter, jouer avec l'autre thématique, double Mercure, la planète qui gouverne le signe, les rend curieux, dynamique. Les femmes de l'enseigne sont attirées par les filles et les hommes minces avec une blague prête; jouer avec les mots aussi comme les petits garçons du signe, galvanisés par le rire gay des deux sexes. Mot de passe: pour expérimenter. Avec qui? Le plaisir est d'actualité avec le poisson.Le, le pouvoir des arcanes de la lune. Ce signe du zodiaque est dominé par la lune: il conserve en lui-même toutes les énergies puissantes de la mère arcane. Fasciné par l'aspect féminin des choses, il recherche chez les hommes et les femmes le pouvoir de protection, le charme de la douceur, le pouvoir de la tendresse. Les femmes du signe aiment dévoiler leur féminité dans des situations triangulaires; Les hommes, quant à eux, sont attirés par la participation aux rencontres des hommes au corps gros seins mais aux traits féminins. Oser comme le signe du cancer, mais les crabes n'admettent pas de demi-mesures: soit ils se donnent totalement à la libido, soit ils censurent. L’entreprise la plus créative est née avec le Scorpion, capable de le mener dans des territoires inconnus.Lion, le roi rugit Egocentrique, passionné et un peu indolent, Leone aime sentir le centre de l'attention. Si son partenaire, homme ou femme, le chatouille, il est capable de s’abandonner sans crainte aux plus grands risques d’eros. Si vous êtes une lionne, vous êtes chatouillé par la présence d'une femme aux cheveux épais et au regard félin; les mâles de l'enseigne, quant à eux, sont stimulés par des partenaires dotés d'un corps sportif et sportif, avec une musculature bien définie. La passion est recherchée et recherchée: elle ferait n'importe quoi pour ressentir de fortes émotions. L'aspect physique du partenaire est très important pour eux. La combinaison gagnante est avec un Sagittaire., un ordre apparent. Timides et silencieuses, ceux qui font partie de ce signe du zodiaque semblent à première vue très conservateurs et traditionalistes. En réalité, ils sont gouvernés par la planète Mercure, qui représente le dialogue et la vivacité de l'intelligence. Si une femme du signe rencontre une femme élégante, avec des manières sensuelles et sophistiquées, elle peut perdre le contrôle d'elle-même et s'abandonner totalement à la charge passionnée de son amie. Les mâles, en revanche, recherchent des compagnons et des compagnons raffinés et confiants: sous les draps, ils sont capables de faire face aux dangers les plus indisciplinés. Un lion est un champion pour gâcher leur commande., qui ose essayer Le signe de la Balance, régi par Vénus, la planète de la séduction et de la beauté, aime les situations intrigantes et les dangers. Les femmes du signe aiment oser, expérimenter de nouvelles situations. Ils sont attirés par des hommes élégants et des amis raffinés, qui s’occupent des vêtements, des parfums, de la minutie. Les hommes adorent expérimenter, mixer, s'aventurer: ils sont particulièrement séduits par ceux qui ont une attitude un peu snob. Ils sont très attentifs à l'atmosphère, traités en détail. Ils aiment jouer avec les autres complices: au sommet, l'accord avec Aquarius et Sagittarius., atmosphères de mille et une nuits Le signe du Scorpion, parmi tous les Zodiac, ainsi que d'être l'un des plus passionnés, est très fasciné par les gens du même sexe. Pluton, la planète guidage, est liée à l'inconscient: ceux qui sont nés entre Octobre et Novembre vous laisse la charge érotique et instincts les plus profonds, sans essayer de les contrôler. Les hommes du signe sont intrigués par le regard mystérieux et indéchiffrable et le physique sculptural de leurs amis; les femmes ont un faible pour ceux qui se soucient des sous-vêtements en détail. Gras, ils aiment jouer dans tous les domaines, mais l'accord est en haut surtout avec le Taureau et le Lion, qui allume la flamme de la passion., les jeux sont faits ! Dominé par l'énergie expansive de Jupiter, ce signe en sait beaucoup sur l'expérimentation érotique. Ce n'est pas un timide, mais un véritable explorateur de l'inconnu: il est particulièrement attiré par les personnes de son propre sexe. En particulier, les femmes de l'enseigne, qui ressemblent à des Amazones aventureuses, sont attirées par des personnes au corps sec et sportif; les hommes aiment d'autres hommes dynamiques. L'accord entre les feuilles devient explosif avec le cancer et les Poissons, et après une certaine résistance, ils se laissent aller au signe jovial des ondes de choc., une certaine timidité ! Difficile de rencontrer un Capricorne ouvert à l'expérimentation. Ce signe, en fait, est régi par la plus conservatrice des planètes: Saturne. Le revers de la médaille, cependant, garantit que certains spécimens du signe aiment savoir pour acquérir de l'expérience et la conserver en conséquence. Les hommes sont attirés par les hommes qui adorent le sport et font preuve d'ingéniosité. les femmes, apparemment froides, peuvent se déchaîner avec des compagnons dynamiques et aventureux. La combinaison la plus heureuse reste avec le scorpion, mais même avec un aquarium moelleux ils peuvent être bien., le talent de l'explorateur Dirigée par Uranus, c'est l'un des signes les plus bisexuels du zodiaque. Sa planète directrice représente l’actualité, l’autre côté de la médaille. Les aquariums sont des gens ouverts à 360 degrés: ils adorent expérimenter, car la découverte les fait se sentir vivants. C'est pourquoi nous les trouvons souvent dans des clubs où les expériences érotiques sont les bienvenues. Les femmes de l'enseigne sont attirées par les amazones aventureuses, par les femmes un peu masculines; tandis que les hommes optent pour des compagnons avec une musculature cérébrale massive. Le couple qui ressent les émotions les plus intenses est celui du Sagittario ou de Gemelli, tous deux capables de grandes passions.mi-sucré ! En amour et passionnés, les Poissons sont des créatures qui aiment les câlins et la tendresse, comme le révèle Neptune, la planète de fantaisie et d’imagination qui régit ce signe. Souvent, ils se laissent aller à la pensée chaude: ils aiment naviguer dans la mer de la passion, même si ce n’est que dans l’idéal. Les femmes recherchent un jeu fascinant avec des compagnes à forte féminité, une caractéristique également recherchée par les garçons, qui préfèrent les créatures éphébiques aux caractéristiques délicates et masculines de l'hormone galopante. La correspondance parfaite est avec la balance, qui condense toutes les caractéristiques auxquelles ce signe aspire.En savoir plus : https://voyantes.lu

Voir la carte

Ingrid de voyantes.lu











Ingrid de voyantes.lu

Flashback : < > Voyance ? Horoscope Bélier amour 2018 Voyance ?