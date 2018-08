Voyance en Suisse

Astrologie avec Vénus

Vénus dans les maisons

Indique la facilité avec laquelle l'individu parvient à s'attirer l'amour ou la sympathie des autres. Aspect positif : joie de vivre aiguë.

Aspect négatif : les excès érotiques et sentimentaux finissent par livrer le sujet à l'apathie et à l'aboulie. Vénus dans la première maison : sensibilité et amour de vie.

Vénus clans la deuxième maison : facilité avec la personne aimée. Avec elle se stabilise une vie en commun pleine l'attraits et sans ennuis.

Vénus dans la troisième maison : indique l'harmonie et l'amitié qui lient le sujet à ses frères et soeurs. Dans cette maison, l'amitié est un sentiment dont le sujet ne peut se passer.

Vénus dans la quatrième maison : c'est l'harmonie qui règne entre le sujet et ses parents, aussi bien qu'un grand amour à connaître dans l'âge mûr.

Vénus dans la cinquième maison : indique la réussite dans les relations mondaines.

Vénus dans la sixième maison : indique que le sujet peut tomber amoureux d'une de ses collègues de travail.

Vénus dans la septième maison : indique un mariage heureux qui ne connaîtra pas de crises.

Vénus dans la huitième maison : prodigalité et, d'un point de vue négatif, jalousie de la personne aimée.

Vénus dans la neuvième maison : indique un amour qui ne naît pas au pays natal de l'individu mais envers un étranger, même s'il cesse au bout de quelques semaines.

Vénus dans la dixième maison : grande fortune matérielle et célébrité pour qui pratique une profession artistique.

Vénus dans la onzième maison indique le talent grâce auquel le sujet peut gagner des personnes influentes à sa cause, tant au plan des relations sociales que professionnelles.

Vénus dans la douzième maison : indique les preuves que l'individu fournit ou qui lui sont demandées par la personne aimée. Amour qui peut se transformer en haine.

