Astrologie en France ?

Mercure dans les maisons Indique en général les études ; c'est la planète la plus variable.



D'un point de vue positif : compréhension rapide dans les études, aussi bien qu'affaires menées à bonne fin. D'un point de vue négatif : superficialité, légèreté et versatilité. Mercure dans la première maison : indique une grande intelligence, plus intuitive que rationnelle, beaucoup d'imagination et l'amour de l'art.

Mercure dans la deuxième maison : disponibilité dans les affaires et capacité matérielle de les mener à bonne fin.

Mercure dans la troisième maison : indique la facilité avec laquelle l'individu assimile et réussit dans les études qu'il a entreprises, parce qu'il sait s'exprimer facilement autant par l'écriture qu'avec la parole.

Mercure dans la quatrième maison : indique la capacité de l'individu à s'adapter aux déplacements que, de son propre chef, il entreprend sous l'influence d'une curiosité innée de connaître les autres, et, à travers eux, de se connaître lui-même dans ses actes, ses pensées et sa morale.

Mercure dans la cinquième maison : amour des jeux de hasard ; représente aussi les multiples variétés de rapports sentimentaux et amoureux.

Mercure dans la sixième maison : indique la grande capacité de travail de l'individu aussi bien que sa capacité de tromper autrui.

Mercure dans la septième maison : indique un mariage con-tracté par intérêt.

Mercure dans la huitième maison : perte d'une personne chère à l'individu et liens rompus par la mort.

Mercure dans la neuvième maison : indique le scepticisme envers les conceptions intellectuelles des autres ; en sens contraire et à l'opposé, il peut aussi bien représenter la L'acuité de comprendre les problèmes des autres.

Mercure dans la dixième maison : indique les multiples activités auxquelles se livre l'individu.

Mercure dans la onzième maison : indique les amis dont l'individu aime à s'entourer pour avoir avec tous des échanges intellectuels. C'est véritablement la maison de l'amitié par excellence.

Mercure dans la douzième maison : représente les désagréments à caractère financier dus avant tout à la malhonnêteté des autres. C'est en quelque sorte la maison de la, naïveté.



