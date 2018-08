Astrologie en ligne France

Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Le sujet ne peut s'exprimer pleinement qu'en extériorisant ses tendances passionnelles ou destructives. Symbole de la guerre, du besoin d'affrontement et de la volonté de domination, Mars peut représenter, dans ses aspects positif et négatif, deux comportements radicalement opposés soit le désir d'action et l'agressivité mis au service d'une oeuvre constructive et féconde, soit la manifestation imprévisible et souvent brutale d'un instinct de violence.



Mars dans les maisons Mars dans la première maison : indique l'agressivité dans ses différentes formes : irascibilité, passion, domination et soif du pouvoir. Par ailleurs, cette planète symbolise l'individu qui ne sait pas s'adapter à des situations imprévues.

Mars dans la deuxième maison: âpreté au gain, qui ne recule devant rien. Ce peut être la maison du cynisme en affaires.

Mars dans la troisième maison : indique les querelles qui surviennent entre conjoints.

Mars dans la quatrième maison : représente l'éducation excessivement sévère que l'individu a reçue dans le cadre de sa famille.

Mars dans la cinquième maison : indique la victoire de l'amour par la lutte souvent tourmentée, contre les préjugés et la morale de l'ordre établi.

Mars dans la sixième maison : travail délicat ou dangereux. Il faut se garder des situations peu claires.

Mars dans la septième maison : indique que le sujet a besoin d'exprimer ses impulsions et sa volonté de puissance à travers la lutte, l'opposition et les combats en vue d'affirmer au grand jour la force de sa personnalité. Toutefois, ce besoin d'expansion agressive peut gravement nuire à la santé de l'individu ou à son équilibre psychique. D'autre part, il s'agit en général d'une personne brutale, emportée et souvent athée. Au plan des contingences, Mars dans la septième maison peut également indiquer un mariage contracté hâtivement et à un âge précoce. A court terme, ce mariage risque de ne pas être heureux et de s'achever par une séparation.

Mars dans la huitième maison : peut indiquer aussi bien la mort violente du sujet ou d'un collatéral que les controverses, polémiques et disputes occasionnées par des questions d'héritage.

Mars dans la neuvième maison indique le don total de soi-même à une cause (artistique, religieuse, sociale ou politique) au service de laquelle le sujet restera fidèle contre vents et marées et quels que soient les risques ou les dangers qu'il court. Indique la haine de toute foi religieuse, c'est-à-dire le mépris de toute vérité érigée en dogme. Montre enfin un caractère résolu qui ne s'abaisse pas à des compromis, au nom d'une fierté viscérale qui refuse toutes les formes de l'abdication.

Mars dans la dixième maison : indique la violence employée par le sujet pour s'affirmer dans la meilleure société, puis-que dans cette maison il réussit à se faire craindre par la société dans laquelle il évolue.

Mars clans la onzième maison : indique l'amitié exclusive, celle qu'on ne veut pas partager avec les autres. L'ami du sujet est le seul et unique ami, mais étant donné que cette amitié est radicale, oppressive et égocentrique, si son ami lui fait défaut ou néglige d'être à la hauteur du sentiment amical dont il est l'objet, le sujet pourra se mettre à le haïr au point de le considérer comme un ennemi. En sens contraire, l'aspect positif prouve que le sujet est capable de prendre des risques pour défendre un ami ou un parent.

Mars dans la douzième maison : désigne les embûches que le destin dresse aussi bien que les risques que l'on court en subissant une intervention chirurgicale.

