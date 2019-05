Astrologie et horoscope, quelle différence ?

Le FEU, la TERRE, l'AIR ET L'EAU sont et ont toujours été les piliers de base sur lesquels les philosophes anciens ont pu placer beaucoup de leurs connaissances et avec lesquels ils ont formé cette pierre angulaire sur laquelle il est très facile de se reposer.Du point de vue physique, nous nous retrouvons avec ces quatre éléments qui forment tout et nous verrons donc que nous vivons dans une terre, entourée par l'eau des mers, dont l'intérieur est en feu et qui enveloppe une importante couche d'air (l'atmosphère).Aussi à l'intérieur de notre corps nous nous retrouvons à nouveau avec ces quatre piliers. Nous sommes faits de cette matière organique (la terre), nous sommes remplis de liquides (eau), d'oxygène et de dioxyde de carbone (air), et d'électricité (feu).Mais, indépendamment de ces contenus, nous pouvons revoir la classification zodiacale, qui découle de l'application de ces quatre éléments essentiels au niveau astrologique :SIGNES DE FEU : Bélier, Lion et SagittaireSignes terrestres : Taureau, Vierge et CapricorneSignes aériens : Gémeaux, Balance et VerseauSignes d'eau : Cancer, Scorpion et PoissonsNous sommes faits de poussière d'étoiles (c'est un autre fait scientifique) : notre matière première est la même que celle des corps célestes ou que celle de la terre qui nous accueille.Par conséquent, si notre mer intérieure continue de s'écraser contre les côtes de nos propres limites, celles du corps, c'est pour nous faire vérifier qu'un jour n'est pas égal à un autre jour et que chaque instant a sa chance.Vivre au rythme de la Lune et du Soleil et du ciel qui nous protège, et savoir quel est le tracé que les étoiles et les planètes dessinent autour de nous, et exclusivement pour nous, c'est autant que d'avoir la carte qui nous mènera aussi loin que nous le voulons, dans la connaissance de notre vie.C'est pourquoi l'astrologie et l'horoscope ont fasciné les êtres humains dans toutes les cultures, de l'Antiquité à nos jours, et continuent de le faire.En savoir plus :