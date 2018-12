Augmentation Mammaire ?

périaréolaire

avec cicatrice verticale

avec ancrage ou écharpe en T inversé

La Mastopexie aussi appelée lifting mammaire est une opération qui a pour but d'aller soulever et raffermir le sein lorsque celui-ci est maintenant affaissé et atonal.QUI EST LA CANDIDATE IDÉALE POUR LA MASTOPEXIE ?C'est l'intervention idéale pour les femmes qui, après la grossesse et l'allaitement, voient leurs seins tomber. Souvent, cependant, même les jeunes filles d'une vingtaine d'années se tournent vers le chirurgien pour ce type de chirurgie, parce qu'à cet âge, le sein est bien conformé et plein mais déjà affaissé vers le bas car il peut y avoir une libération congénitale des ligaments de Cooper prédisposés à le supporter vers le haut.LES CICATRICES DE L'INTERVENTIONTrès souvent, les femmes qui ont l'intention de subir cette chirurgie de lifting se retournent une fois qu'elles ont entendu le type de cicatrice attendue, qui aura souvent une coupe verticale le long du pôle inférieur du sein et une coupe horizontale le long du bord du sous-mammaire. Lorsque la patiente pense à un lifting mammaire, elle croit qu'une simple prothèse peut résoudre le problème. Ce n'est pas comme ça ! Le chirurgien doit expliquer à la patiente que la mise en place d'une prothèse dans un sein affaissé lui donnera, après environ un an de l'intervention, un sein volumineux mais toujours bas et donc pas du tout gracieux et harmonieux. Par conséquent, la patiente doit comprendre que par rapport à un sein large mais allongé et tombant, il est certainement préférable d'avoir un sein ferme et tonique avec un peu plus de cicatrices qu'au fil des ans, elles peuvent devenir presque imperceptibles. Ce qu'il faut dire aux patients, c'est que les prothèses ne peuvent jamais être très grandes car elles pousseraient trop loin vers les cicatrices, ce qui empêcherait leur disparition et conduirait à des résultats très inesthétiques.MASTOPEXIE ET MASTOPLASTIE ADDITTIVELes mortiers de mât sont souvent ajoutés à la mastoplastie additive. Pour comprendre s'il est nécessaire de subir les deux procédures, la patiente elle-même peut le comprendre devant le miroir en levant les mains derrière la tête, si le sein est levé à la hauteur qu'elle veut alors il sera bien même juste l'additif de mastoplastie, si le sein est encore flasque et tombant alors l'additif de mastoplastie doit être associé en même temps avec le mastopexy.La mastopexie peut être divisée en trois types :