Augmentation mammaire Genève - Clinique Aesthetics

Au début, l'esthétique faisait partie de la philosophie et traitait des aspects de la connaissance concernant l'utilisation des sens, la beauté naturelle et artistique, c'est-à-dire le jugement du geste. Chaque être humain a sa propre façon de percevoir la réalité et l'image de son corps. Souvent, les personnes qui décident de se faire opérer demandent à leur médecin à quoi elles ressembleront par la suite, si elles le reconnaîtront et l'apprécieront, ou si elles pourraient avoir une décompensation.



La chirurgie esthétique pour augmenter l'estime de soi



Après une chirurgie esthétique, il y a un remaniement de l'image intériorisée et ce remaniement produit des effets psychologiques importants. Le désir est de devenir plus beau, car la beauté est associée à la réussite et à la réalisation de la vie sociale et émotionnelle. Une image de soi, belle et agréable, conduit à une plus grande confiance en soi et dans les relations. En fait, les corrections de forme, comprises comme une partie externe, modifient profondément la perception subjective du moi psychique et corporel. La métabolisation de sa propre image est projetée vers l'extérieur comme une augmentation de l'estime de soi et une plus grande propension à une vision positive du monde.



Se sentir bien dans son corps nous met en contact avec la vraie beauté psychique et le vrai concept de beauté va au-delà de la mode, car ce qui compte, c'est l'harmonie et la proportion des formes.



Témoignage d'une patiente :

Je m'appelle Magaly et j'ai 45 ans. Les seins ont toujours été mon problème. Ils étaient vides, flasques et sans texture. Comme celle d'une vieille femme. Et je suis dans cette situation depuis mes 20 ans, donc cela n'a rien à voir avec l'âge. Quand j'étais adolescente, j'étais en surpoids : 85 kilos sur une taille de 170 centimètres. Puis, après le baccalauréat, j'ai décidé que je deviendrais une cover girl. C'était mon pari avec moi-même pour l'avenir. Et oui, je l'ai fait. Je fais partie de ces cas miracles avant/après : j'ai perdu 35 kilos en reconstruisant chaque muscle avec un travail de culturiste maniaque à la salle de sport. Cela a pris plusieurs années, mais je suis devenu quelqu'un d'autre. En fait, je suis maintenant mannequin pour certains catalogues. Mais les seins... enfin, je n'ai pas eu autant de chance avec les seins qu'avec le reste du corps. Le pari était perdu d'avance : il ne faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre les conséquences du passage d'un septième à un tiers, sur une peau qui avait irrémédiablement maigri lorsque j'ai pris du poids.

augmentation mammaire à Genève



Habillée et avec le bon soutien-gorge, je savais que j'avais une silhouette enviable, mais quand je me suis déshabillée, j'ai eu honte. Même lorsque je me suis vu par hasard dans le miroir - par erreur, car j'évitais habituellement de me regarder - j'ai ressenti le besoin instinctif de me couvrir, de fermer les épaules, de me cacher derrière mes mains. Mes seins sont passés sous mon côté, mes tétons sont descendus. Comme si cela ne suffisait pas, ma peau était ridée et laxiste. De plus, il s'agissait encore d'une grosse poitrine, donc le poids l'entraînait plus bas. C'était aussi une situation frustrante dans ma relation, tant avant mon mariage qu'avec mon mari, qui, bien qu'il m'ait toujours rassurée avec amour, n'a jamais réussi à me convaincre que mes seins étaient bien comme ils étaient. Pour moi, cela signifiait être content, quelque chose qui me faisait me sentir vaincu. Pas dans un sens absolu, bien sûr, mais sur une partie de mon corps qui est très importante pour chaque femme, parce qu'elle a trait à la séduction, à la sensualité, à la sexualité et, par conséquent, à la confiance en soi.

Je ne me sentais pas libre



Il y avait aussi de nombreux aspects pratiques non négligeables : ne pas pouvoir porter une robe décolletée, même dans le dos, car il était impensable de ne pas porter de soutien-gorge. Même chose pour le maillot de bain - et je me sentais vraiment ridicule sur la plage avec le soutien-gorge en dessous... J'avais toujours caressé l'idée d'aller chez un chirurgien plastique, mais à vingt ans, juste à cause du problème d'obésité, je vivais encore chez mes parents, qui étaient contre. Puis, quand j'ai quitté la maison, j'ai acheté mon propre appartement et je ne pouvais pas me permettre une opération aussi coûteuse. Je ne nie pas que l'idée d'une anesthésie générale et d'une opération de récupération apparemment longue, compliquée et lente m'avait souvent freiné. Ainsi, me faire refaire les seins est devenu un rêve devenu réalité un jour. Mais à l'aube de mon 45e anniversaire, je me suis rendu compte que ce jour n'était pas encore arrivé. Qu'est-ce que j'attendais ?



Le Docteur Xavier Tenorio a changé ma vie. Il a prit le temps de m'écouter vraiment et de comprendre comment je me sentirais mieux après mon augmentation mammaire. Le temps est le conseil que je peux donner à toutes les femmes. Si votre chirurgien ne vous donne pas du temps vous pouvez fuir. Le Docteur Tenorio a donc pris beaucoup de temps pour être sûr que les choix que nous allions faire ensemble seraient les bons ! Aujourd'hui ma vie à changé, je suis celle que je veux !



Beaucoup de femmes prétendent s'être inventées "comme preuve d'amour". Pour être plus proche de l'idéal souhaité par leur partenaire. Quels sont les mécanismes psychologiques qui conduisent à de telles situations ?



Dans ces cas, le problème est encore plus important, car l'intervention n'est pas pour soi, mais pour l'autre. Ce sont des personnes qui ont de gros problèmes de dépendance émotionnelle, qui cherchent de l'affection en essayant d'être comme l'autre le veut. Souvent, l'estime de soi de ces personnes est très faible et la seule façon de l'améliorer est de recevoir les louanges de l'autre.

Lorsque ces personnes rencontrent des partenaires très exigeants, il se crée alors un couple dans lequel l'un demande, et l'autre satisfait, avec une dynamique terrible qui conduit l'un à être soumis à l'autre. Disons aussi que cela peut souvent être une excuse pour une personne de se cacher derrière parce qu'elle a honte de ne pas s'aimer.

Lever avec des aiguilles pour rajeunir sans scalpel



Plutôt que de mériter de se rattraper, il vaudrait mieux "se rattraper" dans le sens d'être complet : beaucoup de personnes sont en fait des personnes psychologiquement incomplètes, sous-développées, peu mûres, qui tentent de compenser toutes leurs déficiences psychologiques et émotionnelles en se cachant derrière leur apparence physique. Ces personnes vivent en fait le tourment d'une faible estime de soi qui leur répète toute la journée qu'elles ne sont pas assez et que personne n'en voudra jamais. Pour ces personnes, je suggère tout d'abord un chemin intérieur pour "se construire" en tant que personnes qui s'aiment et s'estiment, puis en tant que personnes complètes, elles peuvent décider si cela vaut vraiment la peine de subir une opération avec tous les risques que cela implique, ou si elles doivent trouver (pour citer l'exemple ci-dessus) un partenaire qui les aime autant qu'elles s'aiment elles-mêmes.



Disons que beaucoup est emprunté aux canons de la beauté occidentale inspirés par la publicité et les mass médias. La chirurgie esthétique peut faire au corps ce que vous ne pouvez pas faire à l'âme : couper un morceau. Autant qu'on puisse modifier son corps, si une partie de notre âme se moque de nous et nous dit que nous n'en valons pas la peine, elle continuera à le faire malgré tous les contacts du chirurgien, et il n'y a pas de scalpel utilisable.



Qu'est-ce qui donne lieu à la bonne ou mauvaise perception de notre image ? Freud dit que le premier ego qui se forme est l'ego corporel. Qu'est-ce que cela signifie ?



Que la première perception que nous avons de nous-mêmes passe par le corps. L'estime de soi d'une personne se forme au cours des étapes de son développement. Ainsi, un garçon ou une fille qui a été vraiment aimé, soigné et élevé avec "assez" d'amour, qui a eu une famille qui l'a accueilli et qui a connu une croissance relativement saine, sera une personne qui a une bonne estime de soi et qui se perçoit comme une belle personne, tant intérieurement que par rapport à son image corporelle.

Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, ou qu'il y a eu des événements traumatisants de différentes sortes, l'enfant qui ne se sent pas aimé commence à se voir comme "laid", indésirable, d'abord sur le plan physique, puis comme une personne sans valeur et indigne d'amour.

On en arrive ainsi à l'adulte qui n'est pas sûr de lui et de son corps et qui essaie de "s'auto-guérir" en demandant au chirurgien de changer une partie qu'il considère comme laide. Évidemment modifié sur une partie, il commencera à voir sa laideur sur une autre partie du corps.

