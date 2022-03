Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Infos Business Augmentation mammaire Genève en Suisse

L'augmentation mammaire nous y revenons dans notre article ! Difficile de dire comment les technologies vont encore se développer en 2022 mais l'augmentation mammaire reste une des opérations de chirurgie esthétique les plus connues.



augmentation mammaire est une intervention de chirurgie plastique visant à augmenter le volume de la poitrine. L'augmentation mammaire peut être demandée par le patient pour diverses raisons : hypoplasie mammaire (petits seins)

asymétrie des seins (volume et forme différents des seins)

ptose mammaire (affaissement et vidage des seins)

reconstruction mammaire après mastectomie (cancer du sein) Dans la plupart des cas, l'augmentation mammaire s'effectue par la mise en place de prothèses. En effet, vous pouvez bénéficier d'augmentations volumétriques importantes et, en outre, vous pouvez choisir la forme souhaitée.



Dans certains cas, l'augmentation mammaire peut être réalisée sans utiliser d'implants, en prélevant et en insérant la propre graisse de la patiente, à l'aide d'une technique connue sous le nom de lipofilling.



Bien que cette procédure évite l'insertion d'implants et rende le résultat très naturel, il y a des limites aux résultats. Cette procédure est donc indiquée pour les augmentations de volume mineures et surtout si la patiente dispose d'une bonne source de graisse.







L'opération d'augmentation mammaire réalisée en utilisant des implants de haute qualité, peut être effectuée à travers trois types d'incisions : Incision sous-mammaire Incision périaréolaire Incision axillaire

Le choix de l'incision est toujours évalué au moment de la visite en fonction de l'état de la patiente. L'incision périaréolaire est pratiquée chez les femmes qui ont déjà été enceintes et qui allaitent, et qui n'ont pas l'intention d'en avoir une autre, parce qu'à travers l'incision périaréolaire, on incise la glande mammaire, avec le risque possible de ne pas pouvoir allaiter à l'avenir. En outre, à travers l'incision périaréolaire, il est possible de remonter le sein lui-même, surtout chez les femmes qui ont eu une vidange et une ptose mammaire après la grossesse.



Le choix de la prothèse



Le choix de la prothèse est totalement subjectif et dans la plupart des cas, il appartient au patient, tant du point de vue de la taille que de la forme : ronde ou anatomique.



La décision doit être prise au moment de la visite, après des tests appropriés à l'aide de prothèses de taille qui simulent le résultat au moyen de soutiens-gorge spéciaux. Bien entendu, en fonction des paramètres et de la constitution du corps et de la forme des seins initiaux, le Chirurgien recommandera, sur la base de son expérience, le meilleur choix pour le volume et la forme.

Pour en savoir plus :



