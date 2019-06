Augmentation mammaire ? L'histoire complète

Trouver un chirurgien plasticien certifié - La certification par la National Society of Plastic Surgery est importante parce qu'elle permet de s'assurer qu'un médecin a démontré sa compétence dans sa spécialité médicale, qu'il maintient une bonne réputation au sein de la communauté médicale, qu'il se tient au courant des dernières découvertes scientifiques dans son domaine et qu'il acquiert de nouvelles compétences pour améliorer les résultats des patients. Références - De nombreux patients font du bouche-à-bouche pour commencer la recherche d'un chirurgien. Si vous connaissez des amis ou des membres de votre famille qui ont bénéficié d'excellents résultats d'augmentation mammaire et que vous recommandez un chirurgien en particulier, cela peut être un moyen utile d'établir un lien avec un médecin potentiel. Cependant, assurez-vous de vérifier la certification de la Société du chirurgien auquel vous êtes référé. Vérifier l'établissement où le chirurgien opère - Les chirurgiens plasticiens certifiés par la société doivent effectuer leurs interventions chirurgicales dans un établissement de consultation externe accrédité auprès de professionnels de la santé autorisés, comme les anesthésiologistes et les infirmières autorisées. Les hôpitaux et les cliniques publient généralement ces informations dans la section "Qui nous sommes", "Mentions légales", "Accréditations", etc. Suivi postopératoire - Les soins postopératoires sont une partie importante de l'augmentation mammaire, et il est important de pouvoir planifier et se rendre à des rendez-vous de suivi pour surveiller la guérison et détecter les signes d'infection ou de complications. Pour cette raison, il est recommandé de choisir un médecin qui se trouve à une distance raisonnable. Bon sentiment de bien-être - On conseille à de nombreuses femmes de "faire confiance à leur intuition" lorsqu'il s'agit de choisir un fournisseur de soins de santé, mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Cela signifie se sentir à l'aise d'être ouvert et honnête avec le chirurgien sur tous les aspects de votre santé et de votre chirurgie.

Votre première consultation : Questions à poser

Avez-vous une certification ?

Dans quels hôpitaux travaillez-vous et avez-vous des privilèges d'admission ?

Quelle est l'opération la plus courante que vous pratiquez ?

Depuis combien de temps faites-vous des augmentations mammaires ?

Combien d'augmentations mammaires avez-vous pratiquées ?

Quelles sont les complications que vous avez rencontrées au cours de la chirurgie ?

L'établissement où la chirurgie sera effectuée sera-t-il un établissement de consultation externe agréé ?

Quelle est la procédure à suivre en cas de complication pendant l'intervention chirurgicale ?

Quel soutien offrez-vous avant et après la chirurgie pour assurer des résultats optimaux ?

Que se passe-t-il si je ne suis pas satisfaite du résultat de l'intervention ?

Taille, forme et symétrie

Proportionnalité par rapport à votre corps

Quantité, qualité et densité du tissu mammaire

Position du mamelon

Laxité et épaisseur de la peau

Ptose (flaccidité)

Placement sur la paroi thoracique

Largeur de poitrine

Options d'incision

Votre chirurgien voudra aussi en savoir plus :

Votre état de santé actuel

Vos antécédents médicaux

Historique et expérience des chirurgies antérieures

Antécédents médicaux familiaux, y compris l'incidence du cancer du sein

Résultats de mammographie

Vos objectifs esthétiques

Vos routines d'exercice

Votre santé mentale et votre niveau de stress

Simulateurs d'augmentation mammaire La technologie est en train de changer la façon dont les femmes font de la recherche sur l'augmentation mammaire. Ces progrès vont au-delà de la simple recherche des noms et adresses des médecins ; ils permettent aujourd'hui de consulter les chirurgiens et d'obtenir des devis sans quitter le domicile, et les technologies permettent aux patients de visualiser plus facilement la taille et la forme des implants proposés.

Simulateurs d'augmentation mammaire La technologie est en train de changer la façon dont les femmes font de la recherche sur l'augmentation mammaire. Ces progrès vont au-delà de la simple recherche des noms et adresses des médecins ; ils permettent aujourd'hui de consulter les chirurgiens et d'obtenir des devis sans quitter le domicile, et les technologies permettent aux patients de visualiser plus facilement la taille et la forme des implants proposés.

Lors de la consultation initiale, le médecin effectue un bref examen médical pour examiner votre état de santé actuel et s'enquérir de vos antécédents médicaux.