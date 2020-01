Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Europe Augmentation mammaire Lausanne



021 552 60 00



Notre longue expérience dans le domaine de l'augmentation mammaire nous donne la possibilité de répondre individuellement à chaque forme de sein en utilisant différentes techniques chirurgicales.



De nombreuses femmes, qui ont par nature une poitrine plus tendre ou qui souffrent d'une perte de volume, par exemple après une grossesse, souhaitent avoir des seins de belle forme qui s'harmonisent de manière optimale avec le reste du corps en termes de volume.



Le sein féminin change tout au long de la vie. Après une perte de poids importante, une grossesse, l'allaitement ou en raison de changements hormonaux et de l'âge avancé, il est possible que le sein finisse par paraître " vide " et flasque, ce qui limite le bien-être physique et met beaucoup de pression sur de nombreuses patientes.



L'augmentation mammaire avec des implants en silicone offre la possibilité de corriger des seins trop petits ou affaissés par diverses modifications. Même de légères asymétries peuvent être corrigées pendant l'intervention. L'objectif de l'opération est d'obtenir des seins qui paraissent plus volumineux, plus gros et plus fermes, qui épousent parfaitement le corps et qui sont en harmonie avec les proportions restantes. La méthode chirurgicale idéale dans chaque cas individuel dépend de divers facteurs et est discutée en détail dans l'opération.



Par principe, nous procédons toujours en ménageant le plus possible les tissus et en pratiquant les plus petites incisions possibles afin de limiter au maximum les cicatrices.



Techniques chirurgicales - l'approche



L'augmentation mammaire ne se passe jamais de la même manière d'une patiente à l'autre.

Les techniques utilisées pour agrandir et corriger la poitrine peuvent donc varier considérablement.



Il n'y a pas de solution identique qui fonctionne pour chaque patiente et qui mène à un résultat identique ; qu'il s'agisse du choix des bons implants, de la détermination de la position de l'implant ou de l'accès chirurgical, l'intervention est planifiée et réalisée individuellement du début à la fin, en fonction des conditions physiques et des idées respectives.



L'accès au sein peut se faire par plusieurs chemin : sur le pli inframammaire,

par le mamelon (péri-aréolaire) oude l'aisselle (axillaire). Le choix de l'accès pour l'intervention est discuté avec le patient. L'approche axillaire n'a de sens que s'il n'y a pratiquement pas de tissu glandulaire et donc pas de pli naturel. L'accès par le mamelon est choisi pour les seins tubulaires. Surtout si le mamelon est très petit, cette méthode n'est pas adaptée, car sinon il faut s'attendre à une plus grande cicatrice.



L'accès le plus courant, surtout pour la méthode "double plan", est l'accès par le pli inframammaire, car c'est là que le muscle et la glande sont le plus clairement accessibles.



Si vous avez des questions concernant l'augmentation mammaire, le lifting mammaire, la réduction mammaire et d'autres procédures chirurgicales, contactez l'équipe de la clinique Entourage de Lausanne ! Contact :Notre longue expérience dans le domaine de l'augmentation mammaire nous donne la possibilité de répondre individuellement à chaque forme de sein en utilisant différentes techniques chirurgicales.De nombreuses femmes, qui ont par nature une poitrine plus tendre ou qui souffrent d'une perte de volume, par exemple après une grossesse, souhaitent avoir des seins de belle forme qui s'harmonisent de manière optimale avec le reste du corps en termes de volume.Le sein féminin change tout au long de la vie. Après une perte de poids importante, une grossesse, l'allaitement ou en raison de changements hormonaux et de l'âge avancé, il est possible que le sein finisse par paraître " vide " et flasque, ce qui limite le bien-être physique et met beaucoup de pression sur de nombreuses patientes.L'augmentation mammaire avec des implants en silicone offre la possibilité de corriger des seins trop petits ou affaissés par diverses modifications. Même de légères asymétries peuvent être corrigées pendant l'intervention. L'objectif de l'opération est d'obtenir des seins qui paraissent plus volumineux, plus gros et plus fermes, qui épousent parfaitement le corps et qui sont en harmonie avec les proportions restantes. La méthode chirurgicale idéale dans chaque cas individuel dépend de divers facteurs et est discutée en détail dans l'opération.Par principe, nous procédons toujours en ménageant le plus possible les tissus et en pratiquant les plus petites incisions possibles afin de limiter au maximum les cicatrices.Techniques chirurgicales - l'approcheL'augmentation mammaire ne se passe jamais de la même manière d'une patiente à l'autre.Les techniques utilisées pour agrandir et corriger la poitrine peuvent donc varier considérablement.Il n'y a pas de solution identique qui fonctionne pour chaque patiente et qui mène à un résultat identique ; qu'il s'agisse du choix des bons implants, de la détermination de la position de l'implant ou de l'accès chirurgical, l'intervention est planifiée et réalisée individuellement du début à la fin, en fonction des conditions physiques et des idées respectives.L'accès au sein peut se faire par plusieurs chemin :Le choix de l'accès pour l'intervention est discuté avec le patient. L'approche axillaire n'a de sens que s'il n'y a pratiquement pas de tissu glandulaire et donc pas de pli naturel. L'accès par le mamelon est choisi pour les seins tubulaires. Surtout si le mamelon est très petit, cette méthode n'est pas adaptée, car sinon il faut s'attendre à une plus grande cicatrice.L'accès le plus courant, surtout pour la méthode "double plan", est l'accès par le pli inframammaire, car c'est là que le muscle et la glande sont le plus clairement accessibles.Si vous avez des questions concernant l'augmentation mammaire, le lifting mammaire, la réduction mammaire et d'autres procédures chirurgicales, contactez l'équipe de la clinique Entourage de Lausanne !



Francesco Andreiuolo















Flashback : < > Augmentation mammaire Lausanne Catalogne, Le président Quim Torra a été destitué Prés de 19 pour cent des italien.ne.s voteraient pour le PC Italien