Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Augmentation mammaire Marseille Sachez en plus sur l'augmentation mammaire dont on parle de plus en plus à Marseille aujourd'hui en novembre 2018



Marseille réalisées par le chirurgien esthétique Jonathan Londner sont réalisées afin d'augmenter le volume du sein, soit pour des raisons purement esthétiques d'un sein jugé trop petit, soit pour corriger une asymétrie naturelle ou pour reconstruire le sein après l'ablation d'une tumeur du sein. Après un examen préopératoire approfondi, pour vérifier la conformation physique et les attentes de la patiente et personnaliser la technique chirurgicale en conséquence, l'opération de mastoplastie additive à Marseille consiste à introduire un implant mammaire, à placer derrière la glande mammaire ou derrière le muscle pectoral, en fonction de la structure physique du patient.



L'insertion de la prothèse se fait par une incision d'environ 5 centimètres, pratiquée au niveau de la gorge sous-mammaire ou de la moitié inférieure de l'aréole, alors que le chirurgien esthétique Jonathan Londner n'a pas l'habitude de pratiquer des incisions axillaires, en raison de complications possibles. Ce type d'opération dure généralement peu de temps et ne nécessite souvent pas de drainage, avec des points internes résorbables. Les opérations de mastoplastie additive à Marseille sont généralement pratiquées au bloc opératoire, dans le respect des règles d'asepsie, généralement sous anesthésie locale, ou rarement, généralement sur demande spécifique du patient, sous anesthésie générale. Habituellement, le congé de l'hôpital a lieu environ 6 heures après l'intervention chirurgicale, avec un bandage de compression à maintenir pendant 72 heures, et une reprise rapide des activités quotidiennes.



Les implants mammaires sont constitués de capsules de gel de silicone, choisies sous la forme la plus adaptée au corps de la patiente, dont la présence n'interfère pas avec les examens mammographiques et échographiques couramment pratiqués pour le dépistage du cancer du sein.



En savoir plus :

http://dr-jonathan-londner.fr/augmentation-mammaire-marseille Les opérations de mastoplastie additive àréalisées par le chirurgien esthétique Jonathan Londner sont réalisées afin d'augmenter le volume du sein, soit pour des raisons purement esthétiques d'un sein jugé trop petit, soit pour corriger une asymétrie naturelle ou pour reconstruire le sein après l'ablation d'une tumeur du sein. Après un examen préopératoire approfondi, pour vérifier la conformation physique et les attentes de la patiente et personnaliser la technique chirurgicale en conséquence, l'opération de mastoplastie additive àconsiste à introduire un implant mammaire, à placer derrière la glande mammaire ou derrière le muscle pectoral, en fonction de la structure physique du patient.L'insertion de la prothèse se fait par une incision d'environ 5 centimètres, pratiquée au niveau de la gorge sous-mammaire ou de la moitié inférieure de l'aréole, alors que len'a pas l'habitude de pratiquer des incisions axillaires, en raison de complications possibles. Ce type d'opération dure généralement peu de temps et ne nécessite souvent pas de drainage, avec des points internes résorbables. Les opérations de mastoplastie additive àsont généralement pratiquées au bloc opératoire, dans le respect des règles d'asepsie, généralement sous anesthésie locale, ou rarement, généralement sur demande spécifique du patient, sous anesthésie générale. Habituellement, le congé de l'hôpital a lieu environ 6 heures après l'intervention chirurgicale, avec un bandage de compression à maintenir pendant 72 heures, et une reprise rapide des activités quotidiennes.Les implants mammaires sont constitués de capsules de gel de silicone, choisies sous la forme la plus adaptée au corps de la patiente, dont la présence n'interfère pas avec les examens mammographiques et échographiques couramment pratiqués pour le dépistage du cancer du sein.En savoir plus :

Voir la carte

Josie Bonet











Josie Bonet



Flashback : < > Botox Marseille ? Liposuccion Marseille Vendre sa maison ?