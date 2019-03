Augmentation mammaire Marseille

Ce que la chirurgie d'augmentation mammaire peut faire :

Augmentez la plénitude et la projection de vos seins

Améliorer l'équilibre des contours des seins et des hanches

Améliorez votre image de vous-même et votre confiance en vous

Qui peut être candidate pour l'augmentation mammaire ?

Vous êtes en bonne santé physique et vous n'êtes pas enceinte ou n'allaitez pas.

Vous avez des attentes réalistes.

Vos seins sont complètement développés.

Vous êtes gêné par le sentiment que vos seins sont trop petits.

Vous n'êtes pas satisfaite de la perte de forme et de volume de vos seins après la grossesse, la perte de poids ou le vieillissement.

Vous n'êtes pas satisfaite que la partie supérieure de votre sein paraisse "vide".

Vos seins sont asymétriques

Un ou les deux seins ne se sont pas développés normalement ou ont une forme allongée.

Sites Internet à découvrir :

L'opération esthétique des seins, parfois appelée "augmentation mammaire" ou "boob job" par les patientes, consiste à utiliser des implants mammaires ou un transfert de graisse pour augmenter la taille de vos seins. Cette procédure peut également restaurer le volume du sein perdu après une perte de poids ou une grossesse, obtenir une forme de sein plus arrondie ou améliorer l'asymétrie naturelle de la taille du sein.L'augmentation mammaire est également appelée mammoplastie d'augmentation. Lorsque de la graisse provenant d'une autre partie du corps de la patiente est utilisée pour créer le volume mammaire amélioré, la procédure est appelée augmentation mammaire par transfert de graisse.Les implants mammaires sont également utilisés pour la reconstruction mammaire après une mastectomie ou une blessure.Ce que la chirurgie d'augmentation mammaire ne peut pas faire: L'augmentation mammaire ne corrige pas les seins qui tombent très bas. Un lifting des seins peut être nécessaire en même temps qu'une augmentation mammaire pour que les seins affaissés aient l'air plus pleins et liftés. Le lifting des seins peut souvent se faire en même temps que l'augmentation ou peut nécessiter une opération séparée. Votre chirurgien plasticien vous aidera à prendre cette décision.L'augmentation mammaire est une intervention profondément personnelle, et il est important que vous le fassiez pour vous-même et non pour quelqu'un d'autre, même si cette personne a offert de payer pour cela. La satisfaction des patients est élevée, surtout lorsqu'ils veulent eux-mêmes l'intervention.Vous pouvez être candidate à une augmentation mammaire si :Si vous envisagez une intervention chirurgicale, prenez le temps de passer en revue les photos d'augmentation mammaire et d'apprendre à quoi vous attendre pendant votre rétablissement. La préparation à l'avance aide les patients à avoir des attentes raisonnables et à se rétablir plus facilement.