Augmentation mammaire Marseille

La prothèse mammaire est un implant utilisé en chirurgie esthétique pour augmenter le volume ou la taille des seins.

Prothèses en solution saline.

Implants à base de gel de silicone, un matériau utilisé depuis de nombreuses années dans ce type d'opération.

Rondes : elles sont placées verticalement et ont la même largeur dans les parties inférieure et supérieure.

Anatomique : en forme de goutte, c'est-à-dire plus large à la base. Elles ont été créées pour donner un aspect plus naturel au sein, car leur forme ressemble à celle d'un sein non opéré.

Voie sous-mammaire : par une incision située dans le pli homonyme de la peau, qui se forme entre la base du sein et le thorax, où la cicatrice restera cachée.

Via axillaire : la prothèse est placée par une incision au fond de la cavité axillaire.

Via areolaire : la coupe se fait dans l'aréole (la partie sombre du mamelon).

Des progrès technologiques importants ont été réalisés dans le domaine des implants mammaires utilisés pour la chirurgie d'augmentation mammaire à Marseille, mais l'idée derrière leur création reste la même.En 1992, une fausse alerte s'est produite au sujet des implants en silicone. On croyait qu'ils causaient des maladies auto-immunes, bien qu'il ait été prouvé par la suite que cette théorie n'était pas fondée. Une conséquence sérieuse de cet éblouissement a été l'interdiction de ce matériau aux Etats-Unis pendant 14 ans, c'est pourquoi des prothèses remplies de solution saline ont été développées comme alternative.Il est important de noter qu'aujourd'hui, les prothèses en gel de silicone pour mastoplastie additive sont autorisées par la Food and Drug Administration (FDA) américaine et les autorités sanitaires de l'Union européenne.Le principal avantage de la chirurgie d'augmentation mammaire est qu'elle existe depuis plus de trente-cinq ans, c'est pourquoi elle a fait l'objet de progrès médicaux considérables. Actuellement, il est possible de contrôler la douleur causée par l'opération en utilisant certains médicaments prescrits par le chirurgien, et les résultats sont immédiats et comportent un faible risque de contracter une infection. En conclusion, on peut dire qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, dont nous parlerons plus loin.Les implants mammaires sont utilisés en chirurgie esthétique pour augmenter le volume ou la taille des seins, ce qui est actuellement connu sous le nom d'augmentation mammaire à Marseille, ou pour effectuer une reconstruction mammaire, par exemple pour corriger des problèmes génétiques liés à la distance entre les seins, dus à une mastectomie ou à des seins flasques, ou dans le cadre de chirurgie sexuelle.La surface de la prothèse peut être lisse ou ridée. De nos jours, il y a une plus grande tendance à choisir des implants mammaires avec une surface ridée, car ils impliquent un risque moindre de contracture de la capsule, de plis ou d'ondulation ou de déplacement ou rotation de l'implant. Les implants mammaires actuellement utilisés ne présentent aucun danger pour la personne qui les porte. Par conséquent, il n'est pas recommandé d'essayer de réduire les coûts de l'augmentation mammaire en utilisant des implants mammaires de mauvaise qualité.La chirurgie pour augmenter la poitrine peut prendre une ou deux heures.