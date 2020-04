Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Augmentation mammaire Nyon Si vous envisagez une opération d'augmentation mammaire avec des implants mammaires, il est bon de savoir deux choses : que l'opération sera sûre et que les résultats seront remarquables lorsque vous ferez appel à un chirurgien plasticien spécialisé dans la chirurgie mammaire, ayant de nombreuses années de formation, d'expérience des différentes chirurgies mammaires pratiquées.





La chirurgie d'augmentation mammaire est l'une des procédures chirurgicales les plus populaires à Milan et dans le monde.

Grâce à l'utilisation d'un nouveau logiciel de simulation 3D, il est désormais possible d'avoir un aperçu des résultats possibles d'une opération d'augmentation mammaire et de procéder à des ajustements à l'avance. Vous pouvez voir à quoi ressembleront les différentes formes et tailles de la prothèse et décider de ce que vous préférez. Cette technologie de pointe permet également au chirurgien de savoir exactement quel aspect le patient souhaite obtenir.



L'augmentation mammaire peut faire partie d'une procédure de reconstruction mammaire, et est souvent effectuée en conjonction avec un lifting des seins.

Les patientes qui n'ont pas été satisfaites par une précédente opération d'augmentation mammaire, qui ne s'est pas déroulée comme prévu, peuvent également effectuer une seconde opération de révision pour une augmentation mammaire.



Outre le choix du chirurgien plasticien, il est très important de s'assurer que la chirurgie d'augmentation mammaire est effectuée dans un établissement certifié, sûr et équipé de machines et de personnel qualifié, d'anesthésistes et d'infirmières spécialisées.



Quels sont les avantages de la chirurgie d'augmentation mammaire ?



En plus de vous aider à vous sentir plus sûre de vous, l'implantation mammaire donne un aspect plus séduisant, en rendant le corps plus proportionné et plus adapté au port de robes décolletées.



Comment se déroule une opération d'augmentation mammaire ?



L'augmentation mammaire est une procédure ambulatoire qui prend en moyenne une heure.



Il existe différentes méthodes d'augmentation mammaire, de pose d'implants et d'incision, ainsi qu'une variété de formes et de tailles d'implants mammaires. La FDA a approuvé les implants mammaires fabriqués à la fois en silicone et en solution saline. Les techniques modernes avancées permettent de faire des incisions dans des zones peu visibles, soit au sommet de l'aisselle, soit au périaréolaire (une incision sous le mamelon autour de l'aréole), soit dans la région sous-mammaire (sous le pli du sein).



Il existe trois options pour la pose d'implants prothétiques : Subnavulaire - l'implant est placé directement sous la glande mammaire.

Submusculaire - l'implant est placé sous le grand muscle pectoral.

Subfaciale - technique plus récente dans laquelle l'implant est placé sous une couche mince mais solide de tissu conjonctif recouvrant le grand muscle pectoral. Avec cette méthode, on obtient une sorte de "soutien-gorge intérieur" plus avantageux que la technique sous-musculaire qui fait bouger les implants lorsque les muscles se contractent. Lors de la visite chez le spécialiste, le chirurgien plasticien vous expliquera toutes les options possibles afin que vous puissiez être informé et prendre des décisions concernant la taille, la forme, la position et le type d'implant approuvé par la FDA que vous souhaitez.



Combien de temps faut-il pour récupérer après une augmentation mammaire ?



La plupart des patients sont en mesure de reprendre leurs activités normales en quelques jours. Cependant, la musculation et l'activité physique intense ne sont possibles qu'après quelques semaines.

Pendant la phase de récupération après une opération d'augmentation mammaire, vous pouvez vous attendre à une certaine hypersensibilité et à une sensation de douleur légère. Vous pouvez également présenter des ecchymoses et des gonflements, mais ces problèmes se résorberont rapidement, vous laissant avec les beaux seins que vous avez toujours voulus.



Quel type d'implants mammaires choisir ?



On entend souvent parler de solution saline et de silicone.

Quelles sont les différences et les avantages - ainsi que les inconvénients - de chacun ?

Le meilleur implant mammaire devrait être basé principalement sur l'anatomie de la patiente et sur la façon dont vous voulez vous occuper après l'opération. Tous les types d'implants prothétiques ne conviennent pas à tous les types de corps.



Vous trouverez ci-dessous quelques indications de base sur les types d'implants mammaires disponibles aujourd'hui.



En consultation avec le chirurgien plasticien, vous obtiendrez alors toutes les informations complémentaires dont vous avez besoin pour prendre la bonne décision. La compétence et l'expérience du chirurgien plasticien, ainsi que le logiciel de simulation graphique en 3D, qui vous permet de voir à quoi vous ressemblerez avec différents implants mammaires, vous aideront à faire votre choix en toute confiance.



Quel que soit le type d'implants mammaires que vous choisissez, vous n'avez pas à vous inquiéter qu'ils interfèrent avec la mammographie ou l'allaitement.

Implants en gel de silicone



Alors que les implants en silicone ont été retirés du marché pendant un certain temps, il y a environ 20 ans, les données des années d'étude suivantes ont montré qu'il s'agissait au contraire d'implants sûrs.

Approuvés par la FDA pour les femmes de 22 ans et plus, ces implants sont remplis de gel de silicone avant leur insertion. Cela signifie que leur taille est prédéterminée et qu'ils nécessitent une incision plus grande que les implants salins.



Les implants en silicone donnent une sensation naturelle et douce et sont moins sujets à l'ondulation. Ils peuvent être placés au-dessus de la position du muscle (sous l'ongle) si vous le souhaitez. L'inconvénient du silicone est que vous ne pouvez pas détecter un implant cassé. Bien que les ruptures ne soient pas dangereuses, elles peuvent affecter la forme de la prothèse et nécessiter une chirurgie de révision. Heureusement, les fractures de prothèses sont rares.

Prothèses salines



L'enveloppe extérieure de la prothèse saline est faite de polymère de silicone, mais le remplissage intérieur est une solution saline. Un avantage des prothèses salines est qu'elles nécessitent une plus petite incision, puisque l'implant est rempli de liquide après son insertion dans le sein. Cela permet également au chirurgien de personnaliser la taille des implants avec une mesure plus précise. Les prothèses salines sont approuvées par la FDA pour les femmes âgées de 18 ans et plus.



Un autre avantage des prothèses salines est que, dans le cas rare d'une rupture, vous pouvez savoir immédiatement si un sein est dégonflé. L'inconvénient des solutions salines est qu'elles sont plus lourdes que le silicone, et certaines personnes ne se sentent plus naturelles. Les prothèses salines sont également un peu plus sujettes aux ondulations.

Les marques d'implants généralement utilisées sont Allergan, Mentor ou Sientra.

Les essais ont été très fructueux avec ces produits qui sont probablement les meilleurs disponibles sur le marché.



Allergan, Mentor et Sientra disposent d'une grande variété de solutions salines et de gel de silicone pour les implants mammaires. Ils sont disponibles en différentes formes et tailles en fonction de la hauteur et du profil / projection. Ils produisent également des implants à surface rugueuse et lisse.



Les surfaces des implants mammaires peuvent être lisses ou traitées par un procédé de finition qui donne de la consistance à l'enveloppe extérieure. Il est important de savoir que les seins de la patiente se sentiront toujours normaux, même si vous avez mis en place un implant mammaire. La rugosité permet simplement à l'implant de mieux adhérer au tissu mammaire environnant.



Statistiquement, les implants texturés peuvent être moins sujets à la contracture capsulaire - une condition qui se produit parfois au fil du temps après une augmentation mammaire. Lors d'une contracture capsulaire, une cicatrice étroite se développe autour de l'implant, ce qui rend le sein trop dur et parfois déformé. En raison de cette contracture capsulaire, une nouvelle opération d'augmentation mammaire doit être pratiquée.



Les implants à surface lisse sont moins sujets à l'ondulation que les implants à texture. Si un patient a peu de tissu mammaire, optant pour des implants texturés plutôt que lisses, il peut avoir plus d'un problème

.

En savoir plus : La chirurgie d'augmentation mammaire est l'une des procédures chirurgicales les plus populaires à Milan et dans le monde.Grâce à l'utilisation d'un nouveau logiciel de simulation 3D, il est désormais possible d'avoir un aperçu des résultats possibles d'une opération d'augmentation mammaire et de procéder à des ajustements à l'avance. Vous pouvez voir à quoi ressembleront les différentes formes et tailles de la prothèse et décider de ce que vous préférez. Cette technologie de pointe permet également au chirurgien de savoir exactement quel aspect le patient souhaite obtenir.L'augmentation mammaire peut faire partie d'une procédure de reconstruction mammaire, et est souvent effectuée en conjonction avec un lifting des seins.Les patientes qui n'ont pas été satisfaites par une précédente opération d'augmentation mammaire, qui ne s'est pas déroulée comme prévu, peuvent également effectuer une seconde opération de révision pour une augmentation mammaire.Outre le choix du chirurgien plasticien, il est très important de s'assurer que la chirurgie d'augmentation mammaire est effectuée dans un établissement certifié, sûr et équipé de machines et de personnel qualifié, d'anesthésistes et d'infirmières spécialisées.En plus de vous aider à vous sentir plus sûre de vous, l'implantation mammaire donne un aspect plus séduisant, en rendant le corps plus proportionné et plus adapté au port de robes décolletées.L'augmentation mammaire est une procédure ambulatoire qui prend en moyenne une heure.Il existe différentes méthodes d'augmentation mammaire, de pose d'implants et d'incision, ainsi qu'une variété de formes et de tailles d'implants mammaires. La FDA a approuvé les implants mammaires fabriqués à la fois en silicone et en solution saline. Les techniques modernes avancées permettent de faire des incisions dans des zones peu visibles, soit au sommet de l'aisselle, soit au périaréolaire (une incision sous le mamelon autour de l'aréole), soit dans la région sous-mammaire (sous le pli du sein).Il existe trois options pour la pose d'implants prothétiques :Lors de la visite chez le spécialiste, le chirurgien plasticien vous expliquera toutes les options possibles afin que vous puissiez être informé et prendre des décisions concernant la taille, la forme, la position et le type d'implant approuvé par la FDA que vous souhaitez.La plupart des patients sont en mesure de reprendre leurs activités normales en quelques jours. Cependant, la musculation et l'activité physique intense ne sont possibles qu'après quelques semaines.Pendant la phase de récupération après une opération d'augmentation mammaire, vous pouvez vous attendre à une certaine hypersensibilité et à une sensation de douleur légère. Vous pouvez également présenter des ecchymoses et des gonflements, mais ces problèmes se résorberont rapidement, vous laissant avec les beaux seins que vous avez toujours voulus.On entend souvent parler de solution saline et de silicone.Quelles sont les différences et les avantages - ainsi que les inconvénients - de chacun ?Le meilleur implant mammaire devrait être basé principalement sur l'anatomie de la patiente et sur la façon dont vous voulez vous occuper après l'opération. Tous les types d'implants prothétiques ne conviennent pas à tous les types de corps.En consultation avec le chirurgien plasticien, vous obtiendrez alors toutes les informations complémentaires dont vous avez besoin pour prendre la bonne décision. La compétence et l'expérience du chirurgien plasticien, ainsi que le logiciel de simulation graphique en 3D, qui vous permet de voir à quoi vous ressemblerez avec différents implants mammaires, vous aideront à faire votre choix en toute confiance.Quel que soit le type d'implants mammaires que vous choisissez, vous n'avez pas à vous inquiéter qu'ils interfèrent avec la mammographie ou l'allaitement.Implants en gel de siliconeAlors que les implants en silicone ont été retirés du marché pendant un certain temps, il y a environ 20 ans, les données des années d'étude suivantes ont montré qu'il s'agissait au contraire d'implants sûrs.Approuvés par la FDA pour les femmes de 22 ans et plus, ces implants sont remplis de gel de silicone avant leur insertion. Cela signifie que leur taille est prédéterminée et qu'ils nécessitent une incision plus grande que les implants salins.Les implants en silicone donnent une sensation naturelle et douce et sont moins sujets à l'ondulation. Ils peuvent être placés au-dessus de la position du muscle (sous l'ongle) si vous le souhaitez. L'inconvénient du silicone est que vous ne pouvez pas détecter un implant cassé. Bien que les ruptures ne soient pas dangereuses, elles peuvent affecter la forme de la prothèse et nécessiter une chirurgie de révision. Heureusement, les fractures de prothèses sont rares.Prothèses salinesL'enveloppe extérieure de la prothèse saline est faite de polymère de silicone, mais le remplissage intérieur est une solution saline. Un avantage des prothèses salines est qu'elles nécessitent une plus petite incision, puisque l'implant est rempli de liquide après son insertion dans le sein. Cela permet également au chirurgien de personnaliser la taille des implants avec une mesure plus précise. Les prothèses salines sont approuvées par la FDA pour les femmes âgées de 18 ans et plus.Un autre avantage des prothèses salines est que, dans le cas rare d'une rupture, vous pouvez savoir immédiatement si un sein est dégonflé. L'inconvénient des solutions salines est qu'elles sont plus lourdes que le silicone, et certaines personnes ne se sentent plus naturelles. Les prothèses salines sont également un peu plus sujettes aux ondulations.Les marques d'implants généralement utilisées sont Allergan, Mentor ou Sientra.Les essais ont été très fructueux avec ces produits qui sont probablement les meilleurs disponibles sur le marché.Allergan, Mentor et Sientra disposent d'une grande variété de solutions salines et de gel de silicone pour les implants mammaires. Ils sont disponibles en différentes formes et tailles en fonction de la hauteur et du profil / projection. Ils produisent également des implants à surface rugueuse et lisse.Les surfaces des implants mammaires peuvent être lisses ou traitées par un procédé de finition qui donne de la consistance à l'enveloppe extérieure. Il est important de savoir que les seins de la patiente se sentiront toujours normaux, même si vous avez mis en place un implant mammaire. La rugosité permet simplement à l'implant de mieux adhérer au tissu mammaire environnant.Statistiquement, les implants texturés peuvent être moins sujets à la contracture capsulaire - une condition qui se produit parfois au fil du temps après une augmentation mammaire. Lors d'une contracture capsulaire, une cicatrice étroite se développe autour de l'implant, ce qui rend le sein trop dur et parfois déformé. En raison de cette contracture capsulaire, une nouvelle opération d'augmentation mammaire doit être pratiquée.Les implants à surface lisse sont moins sujets à l'ondulation que les implants à texture. Si un patient a peu de tissu mammaire, optant pour des implants texturés plutôt que lisses, il peut avoir plus d'un problèmeEn savoir plus : https://www.annuaire-papillon.com/se-refaire-les-seins-geneve.html

Dr Xavier Tenorio

















Flashback : < > Questions sur la Liposuccion Chirurgie Plastique Chirurgie esthétique Genève Infos Business | Italia