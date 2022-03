Augmentation mammaire Paris - Conseils

Si vous avez atteint ce stade, cela signifie que vous êtes déjà en train de façonner votre rêve dans votre esprit.

À ce stade, je vous demande de faire un effort pour définir ce que vous n'aimez pas dans vos seins et ce que vous aimeriez obtenir d'une chirurgie d'augmentation mammaire. Collectionnez peut-être des photos de femmes dont la poitrine vous plaît.

Après vous avoir écoutée, je vais maintenant essayer de savoir ce que vous voulez et ce que vous attendez d'une opération d'augmentation mammaire.

Le but de l'examen de vos seins est de me permettre de savoir si ce que vous souhaitez est réalisable.

Ce n'est que lorsqu'il y aura un accord total entre ce que vous souhaitez et ce qui peut être réalisé que nous poursuivrons ce processus ensemble.

Comme j'aime les résultats naturels, j'ai tendance à préférer placer la prothèse sous le muscle grand pectoral (technique du double plan). Rarement sous la glande mammaire.

Vous aurez éventuellement une petite cicatrice (2,5 à 3,5 cm selon la taille de l'implant) dans le sillon inframammaire. Parfois le long du bord inférieur de l'aréole.

Il s'agit d'une manière différente de réaliser une augmentation mammaire. Un implant et de la graisse sont utilisés en même temps.

Pourquoi, me direz-vous, l'implant ne suffit-il pas ? L'objectif est d'accroître encore le caractère naturel du résultat en augmentant l'épaisseur du tissu recouvrant les implants, ainsi que d'obtenir un sein plus léger pour un volume donné (la graisse est plus légère que le silicone).

Cependant, si vous êtes trop mince, cette technique peut ne pas être réalisable. Il s'agit en fait d'une opération plus complexe qui nécessite la présence de dépôts de tissus graisseux disponibles.

Elles présentent un indice de contracture capsulaire très faible et un risque de rupture réduit en raison de la résistance accrue de la coque par rapport aux autres prothèses. La version Ergonomix offre un gel très souple qui suit mieux les mouvements du corps. (Naturel dynamique).

C'est le moment de faire les examens de préparation à l'opération d'augmentation mammaire : prise de sang, électrocardiogramme et enfin une échographie ou une mammographie.

Je voudrai vous voir régulièrement dès la première semaine, jusqu'à ce que le résultat se soit installé. Vous reprendrez le travail dans une semaine. Le sport en 6 semaines.

Vos seins seront certainement plus gros. Mais aussi plus lourd, donc je vous conseille de porter votre soutien-gorge régulièrement.

Cela doit être clair pour vous maintenant. C'est mon objectif principal lorsque je pratique une chirurgie d'augmentation mammaire.

Elle dépend du choix du diamètre de la prothèse en fonction de la base du sein, de sa couverture tissulaire (mieux sous musculaire ou hybride) et du type de prothèse (mieux la version ergonomix).

Ce que vous devez attendre de la chirurgie d'augmentation mammaire.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet ? Lisez l'article sur l' augmentation mammaire dans notre magazine !

La chirurgie d'augmentation mammaire est certainement, parmi les interventions d'augmentation mammaire, celle qui est la plus fréquemment pratiquée par les chirurgiens plasticiens dont l'activité principale est la chirurgie esthétique.

Vous devez savoir que la clé de l'augmentation du volume des seins réside dans le choix correct des implants mammaires. Et je ne parle pas seulement de leur forme ou de leur taille. Mais aussi leur qualité : ils ne sont pas tous identiques, loin s'en faut. Économiser sur le type d'implant, c'est augmenter le risque de résultats non optimaux et de complications telles que la contracture capsulaire, pour donner un exemple classique.

La chirurgie d'augmentation mammaire, au sens large, ne signifie pas seulement la pose d'implants sous la glande mammaire. Elle comprend également la chirurgie de réduction mammaire, qui vise à réduire le volume de la poitrine. On est donc dans la situation inverse : trop de volume... Il existe également un autre type d'imperfection mammaire, qui est corrigé par la chirurgie de mastopexie. Elle permet au chirurgien plasticien de remonter un sein qui a perdu de sa tonicité à la suite de divers événements, dont trois parmi lesquels on peut certainement citer la grossesse et l'allaitement. Ainsi qu'une perte de poids significative.

Ces deux dernières opérations sont celles qui complètent le monde de la chirurgie plastique mammaire. Des opérations plus invasives, cependant, qui ne se limitent pas à une petite cicatrice dans le pli sous-mammaire. Dans tous les cas, il s'agit d'opérations qui peuvent être réalisées soit sous anesthésie générale, soit sous sédation profonde avec anesthésie loco-régionale.

Il est important de comprendre ce qui se passera pendant l'examen préliminaire. C'est là que seront décidés non seulement le type d'opération mais aussi le type de prothèse. Ainsi que l'endroit où la prothèse sera insérée. Ou encore, très important pour le succès de l'opération, la manière dont les suites de l'opération seront menées. Si vous voulez que votre rêve devienne réalité, vous devez suivre attentivement les instructions.