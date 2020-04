Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Augmentation mammaire Paris, choisir le chirurgien ? Pourquoi l'augmentation mammaire en 2020 ? L'aspect esthétique de la poitrine a toujours été d'une importance particulière pour les femmes en tant que symbole de la féminité. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles une femme est insatisfaite de son image, parfois à cause de la forme ou de la taille de ses seins naturels, dans d'autres cas à cause de changements dans le temps ou après une grossesse et des changements de poids.







" Il est très important de se mettre à l'écoute de la patiente, afin d'interpréter au mieux ses souhaits et ses besoins, la patiente doit recevoir avec la plus grande clarté toutes les informations dont elle a besoin pour faire un choix éclairé. L'aspect psychologique est tout aussi important : il y a des patientes qui sont bien déterminées à changer, qui n'ont pas peur de cette chirurgie pratiquée aujourd'hui sur un grand nombre de patientes dans le monde, et avec un profil de sécurité élevé, d'autres qui ont encore quelques doutes et ont besoin de leur propre temps pour surmonter l'impact psychologique d'avoir un nouveau sein. Le but ultime dans l'augmentation mammaire à Paris est d'avoir une patiente heureuse de son nouveau look, avec une poitrine remodelée qui se sent enfin en adéquation avec son physique et sa personnalité".



Les prothèses sont un autre aspect fondamental de la chirurgie d'augmentation mammaire, non seulement parce qu'elles déterminent en grande partie le résultat esthétique, mais surtout parce qu'elles feront partie du corps de la patiente pour le reste de sa vie. Il est important de choisir, parmi la vaste gamme d'implants mammaires disponibles aujourd'hui, celui qui convient le mieux pour obtenir le résultat esthétique souhaité par la patiente, mais avant même la simple apparence esthétique, le spécialiste doit évaluer la qualité des produits utilisés : plus le processus de production est avancé et contrôlé, plus les garanties d'efficacité et de sécurité pour la femme peuvent être grandes et complètes.

" Nous pouvons désormais compter sur des implants mammaires de sixième génération comme les prothèses qui sont capables de résister à n'importe quel test de stress physique et mécanique sans subir aucun dommage ni perdre leur forme originale, grâce à un " effet mémoire " spécial. Nous pouvons insérer ces prothèses par une incision plus petite, grâce à l'extrême douceur du gel dont elles sont composées, ce qui entraîne une cicatrice plus courte et moins d'inconfort dans le post-opératoire immédiat, l'effet esthétique est extrêmement naturel, mais ce qui importe le plus est la garantie à vie contre tout éventuel événement indésirable, qui est offerte à chaque patient".



L'augmentation mammaire est l'une des procédures de chirurgie esthétique les plus populaires. Une belle et harmonieuse poitrine est, pour la plupart des femmes, un symbole de féminité. L'augmentation mammaire additive permet l'augmentation mammaire par des implants en silicone. Le sein, une fois augmenté, doit être en harmonie avec le corps et, surtout, doit être naturel. Cette chirurgie peut être combinée avec un lifting des seins avec une procédure appelée augmentation mammaire.



Le candidat idéal pour la chirurgie esthétique

Si vous envisagez de recourir à la chirurgie esthétique, soyez honnête avec vous-même. Pourquoi voulez-vous vous faire opérer ? Quels sont les objectifs que vous aimeriez atteindre, quelles sont vos attentes quant aux résultats ? Pour la chirurgie esthétique, il existe en gros deux types de "bons" candidats :



Le premier groupe comprend des personnes qui ont une bonne estime de soi mais qui sont gênées par certains aspects physiques qu'elles veulent corriger ou améliorer. Après l'opération, ces patients sont satisfaits du résultat, ce qui ne fait que renforcer l'image positive qu'ils ont déjà d'eux-mêmes.

Le deuxième groupe comprend les patients présentant des défauts physiques plus ou moins importants qui ont diminué leur estime de soi au fil du temps. Ces patients ont plus de mal à s'adapter aux résultats postopératoires et, la récupération d'une image corporelle positive, est un processus un peu plus long. Cependant, même dans ce cas, après une période d'adaptation, l'image de soi est renforcée par l'expérience chirurgicale.



On n'insistera jamais assez sur la chirurgie esthétique - elle peut favoriser le bien-être non seulement physique mais aussi psychologique. Ceux qui l'affrontent dans l'espoir d'induire un changement chez une autre personne risquent d'être très déçus ; les amis et les proches pourront réagir positivement au changement, mais cela concernera toujours la personne en premier lieu et seulement en second lieu les autres.



Pour beaucoup, mais pas pour tous

Tout le monde n'a pas le profil psychologique idéal pour une opération de chirurgie esthétique, car il n'y a pas d'indications physiques absolues pour l'une ou l'autre procédure. L'expérience du chirurgien l'aidera à identifier les patients problématiques dès la première rencontre et, dans certaines situations, il peut refuser d'intervenir. Il peut parfois être important pour le patient de subir une évaluation psychologique pour l'aider à découvrir ses véritables motivations, dont on n'a pas toujours conscience. Cette indication, qui à première vue peut sembler superflue, est au contraire très utile pour éviter des interventions "inutiles" et les inévitables frustrations post-opératoires.



Avec les exceptions nécessaires, il est possible de dresser un bref portrait des patients qui ne devraient pas subir d'opération : les personnes en crise, par exemple, au bord du divorce, après la perte d'un parent ou d'un emploi. Ces personnes pourraient en effet viser d'autres objectifs que l'amélioration de leur apparence physique et donc dépasser ceux qui peuvent être atteints avec la chirurgie plastique.

Ce groupe comprend les patients qui ont des attentes imaginatives, ceux qui veulent ressembler à quelqu'un d'autre pour un ou plusieurs détails de leur apparence, ceux qui veulent acquérir "le style" ou l'identité d'une autre personne, par exemple une star ou une diva du show-business ou du sport ; les personnes qui tentent de retrouver une condition physique parfaite après un grave accident, ou qui recherchent l'apparence qu'elles avaient des décennies auparavant ; les éternels insatisfaits, ceux qui consultent un chirurgien après l'autre dans une recherche effrénée d'une réponse qu'ils n'auront jamais. Généralement, ces personnes recherchent dans la chirurgie esthétique des solutions qu'elle ne peut pas leur apporter et tentent de résoudre, en agissant sur le corps, des problèmes qui n'ont que peu ou pas de rapport avec celui-ci.

Sont également inadaptées à la chirurgie esthétique les personnes obsédées par un défaut minimal ou sans importance, qui projettent sur sa correction la solution de tous leurs problèmes ; et enfin, les personnes souffrant de déséquilibres mentaux, de comportements dépressifs ou paranoïaques. En savoir plus : https://www.academia.edu/42843792/Augmentation_mammaire_en_2020 Bien que théoriquement réversible, la chirurgie d'augmentation mammaire est une procédure chirurgicale qui entraîne un changement évident, et il est juste que la décision de le faire soit soigneusement considérée." Il est très important de se mettre à l'écoute de la patiente, afin d'interpréter au mieux ses souhaits et ses besoins, la patiente doit recevoir avec la plus grande clarté toutes les informations dont elle a besoin pour faire un choix éclairé. L'aspect psychologique est tout aussi important : il y a des patientes qui sont bien déterminées à changer, qui n'ont pas peur de cette chirurgie pratiquée aujourd'hui sur un grand nombre de patientes dans le monde, et avec un profil de sécurité élevé, d'autres qui ont encore quelques doutes et ont besoin de leur propre temps pour surmonter l'impact psychologique d'avoir un nouveau sein. Le but ultime dans l'augmentation mammaire à Paris est d'avoir une patiente heureuse de son nouveau look, avec une poitrine remodelée qui se sent enfin en adéquation avec son physique et sa personnalité".Les prothèses sont un autre aspect fondamental de la chirurgie d'augmentation mammaire, non seulement parce qu'elles déterminent en grande partie le résultat esthétique, mais surtout parce qu'elles feront partie du corps de la patiente pour le reste de sa vie. Il est important de choisir, parmi la vaste gamme d'implants mammaires disponibles aujourd'hui, celui qui convient le mieux pour obtenir le résultat esthétique souhaité par la patiente, mais avant même la simple apparence esthétique, le spécialiste doit évaluer la qualité des produits utilisés : plus le processus de production est avancé et contrôlé, plus les garanties d'efficacité et de sécurité pour la femme peuvent être grandes et complètes." Nous pouvons désormais compter sur des implants mammaires de sixième génération comme les prothèses qui sont capables de résister à n'importe quel test de stress physique et mécanique sans subir aucun dommage ni perdre leur forme originale, grâce à un " effet mémoire " spécial. Nous pouvons insérer ces prothèses par une incision plus petite, grâce à l'extrême douceur du gel dont elles sont composées, ce qui entraîne une cicatrice plus courte et moins d'inconfort dans le post-opératoire immédiat, l'effet esthétique est extrêmement naturel, mais ce qui importe le plus est la garantie à vie contre tout éventuel événement indésirable, qui est offerte à chaque patient".L'augmentation mammaire est l'une des procédures de chirurgie esthétique les plus populaires. Une belle et harmonieuse poitrine est, pour la plupart des femmes, un symbole de féminité. L'augmentation mammaire additive permet l'augmentation mammaire par des implants en silicone. Le sein, une fois augmenté, doit être en harmonie avec le corps et, surtout, doit être naturel. Cette chirurgie peut être combinée avec un lifting des seins avec une procédure appelée augmentation mammaire.Le candidat idéal pour la chirurgie esthétiqueSi vous envisagez de recourir à la chirurgie esthétique, soyez honnête avec vous-même. Pourquoi voulez-vous vous faire opérer ? Quels sont les objectifs que vous aimeriez atteindre, quelles sont vos attentes quant aux résultats ? Pour la chirurgie esthétique, il existe en gros deux types de "bons" candidats :Le premier groupe comprend des personnes qui ont une bonne estime de soi mais qui sont gênées par certains aspects physiques qu'elles veulent corriger ou améliorer. Après l'opération, ces patients sont satisfaits du résultat, ce qui ne fait que renforcer l'image positive qu'ils ont déjà d'eux-mêmes.Le deuxième groupe comprend les patients présentant des défauts physiques plus ou moins importants qui ont diminué leur estime de soi au fil du temps. Ces patients ont plus de mal à s'adapter aux résultats postopératoires et, la récupération d'une image corporelle positive, est un processus un peu plus long. Cependant, même dans ce cas, après une période d'adaptation, l'image de soi est renforcée par l'expérience chirurgicale.On n'insistera jamais assez sur la chirurgie esthétique - elle peut favoriser le bien-être non seulement physique mais aussi psychologique. Ceux qui l'affrontent dans l'espoir d'induire un changement chez une autre personne risquent d'être très déçus ; les amis et les proches pourront réagir positivement au changement, mais cela concernera toujours la personne en premier lieu et seulement en second lieu les autres.Pour beaucoup, mais pas pour tousTout le monde n'a pas le profil psychologique idéal pour une opération de chirurgie esthétique, car il n'y a pas d'indications physiques absolues pour l'une ou l'autre procédure. L'expérience du chirurgien l'aidera à identifier les patients problématiques dès la première rencontre et, dans certaines situations, il peut refuser d'intervenir. Il peut parfois être important pour le patient de subir une évaluation psychologique pour l'aider à découvrir ses véritables motivations, dont on n'a pas toujours conscience. Cette indication, qui à première vue peut sembler superflue, est au contraire très utile pour éviter des interventions "inutiles" et les inévitables frustrations post-opératoires.Avec les exceptions nécessaires, il est possible de dresser un bref portrait des patients qui ne devraient pas subir d'opération :

Josie Bonnet

Voir la carte















Flashback : < > Rhinoplastie Paris Expert en changement de serrure en Suisse Se refaire les seins en 2020 Infos Business | Italia